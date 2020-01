Bande-annonce western de Falco et Lis

Il y a près de deux mois, Square Enix a commencé à lancer une série de remorques dans lesquelles figuraient les protagonistes de Trials of Mana, qui est un remake totalement 3D qui sera mis en vente ensuite 24 avril 2020 pour Nintendo Switch, PS4 et Steam. Cependant, ces bandes-annonces individuelles étaient destinées au public japonais, mais maintenant elles ont été publiées le troisième d’une série de trois vidéos destinées au public occidental, et il est présenté à Falco et Lis d’une manière plus exhaustive que ce qui a été fait en japonais. Voulez-vous rencontrer ces deux membres du groupe de protagonistes? Attention à la prochaine vidéo et aux lignes suivantes!

Falco et Lis se présentent aux joueurs occidentaux dans la nouvelle bande-annonce de Trials of Mana

Le remake 3D de Trials of Mana continuer à présenter les différents personnages que nous pouvons choisir dans notre histoire (3 sur un total de 6 par jeu), et cette fois c’était leur tour de Falco, le fils adoptif du chef d’une guilde de voleurs du désert, et à Lis, la princesse guerrière issue du royaume lointain et montagneux de Laurent. Ainsi, dans cette bande-annonce, nous pouvons en apprendre davantage sur l’histoire de ces personnages, mais nous pouvons également les voir en action sur le champ de bataille, car chaque RPG digne de ce nom a un bon système de combat, et cette fois, nous en parlons un dans en temps réel où nous devons très bien mesurer nos mouvements.

De cette façon, et avec ces deux autres personnages de Trials of Mana officiellement présentés sur notre territoire, nous pouvons maintenant conclure cette série de bandes-annonces qui sont destinées à nous présenter les personnages qui peuvent faire partie du groupe principal dans l’un des nos jeux Et vous, avez-vous déjà joué à ce jeu dans Collection of Mana ou attendez-vous le remake pour connaître ces histoires?

