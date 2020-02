Bande dessinée colorée et violente spectaculaire

Personne ne le fait mieux que les oiseaux de proie.Image: Warner Bros.io9 CritiquesRevues et analyses critiques de films, d’émissions de télévision, de bandes dessinées, de livres préférés des fans.

Birds of Prey n’est pas une suite de Suicide Squad. Ce n’est pas DC et Warner Bros. »qui font suite à Joker. Ce n’est vraiment pas particulièrement un film de super-héros de bande dessinée, en dehors du fait qu’il met en vedette des personnages de bandes dessinées. Enfer, selon votre point de vue, que ce soit ou non un film Birds of Prey pourrait être un argument. Mais voici la chose: ce que Birds of Prey est, est bruyant, brillant et amusant comme tout l’enfer.

Bien qu’il soit sorti à la suite du buzz de la saison des récompenses de Joker, Birds of Prey – ou, pour lui donner son titre complet et convenablement idiot, Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) – ne se soucie pas du tout du tout quel que soit le film de Todd Philips ou ce qu’il essayait de faire, en dehors du fait qu’il tourne également autour de l’éjection de l’interprétation «endommagée» de Jared Leto du personnage de Suicide Squad, heureusement nulle part ici. Alors que Joker l’a fait de façon métatextuelle, la prémisse de Birds of Prey est fondée sur une éjection plus littérale, car Harley Quinn (Margot Robbie), fatiguée de faire tout le travail du prince clown du crime, coupe tous les liens, romantiques et professionnels, pour la forger. propre chemin. Elle le fait dans une explosion arc-en-ciel littérale, mettant le feu avec défi à l’usine chimique que le Joker lui avait transformée de Harleen Quinzel, psychiatre d’Arkham, et en son propre Arlequin.

C’est-à-dire distillé dans son essence la plus pure, ce que Birds of Prey est: une femme triomphante, entourée d’explosions de couleurs, libre de ne se soucier de rien au monde, sauf elle-même.

Harley fait la mise à jour de l’état de la relation la plus explosive et déclarative du monde.Image: Warner Bros.

C’est dans ce moment explosif – le premier de nombreux que la réalisatrice Cathy Yan encadre de superbes slo-mo et coquelicots, des bandes sonores éclectiques – que Birds of Prey présente son monde et les personnages dessinés dans l’orbite de Harley. Alors qu’elle revendique sa revendication loin du Joker, de plus en plus de gens à Gotham se rendent compte qu’elle n’a plus sa réputation pour la protéger. Cela signifie que, tout à coup, tout le monde, de Gotham PD à chaque voyou de deux bits de la ville, veut se venger d’elle pour une carrière de clownerie souvent très douloureuse.

Parmi eux, Roman Sionis (Ewan McGregor, jouant une feuille parfaitement aguicheuse à ses ennemis alors qu’il avide de paysages), alias le masque noir. Après avoir eu un diamant sous sa garde, qui détient la clé d’une fortune familiale mafieuse, volée par un orphelin compulsif nommé Cass (Ella Jay Basco), il donne à Harley un ultimatum: trouver l’enfant, obtenir le diamant ou être tué par Sionis et son partenaire dans le crime, Victor Zsaz (Chris Messina).

Cette configuration est plutôt complexe et initialement présentée de manière tout aussi complexe. Dans le premier acte du script, nous nous déplaçons dans le temps et nous nous déplaçons pour attirer lentement les autres personnages principaux dans le cercle de Harley, Cass et Roman. Nous sommes initiés à ce qui deviendra finalement les oiseaux de proie: Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), une chanteuse du club de Sionis qui ne sait pas s’il faut utiliser ses pouvoirs cachés pour le bien ou pour le mal; Détective Renee Montoya (Rosie Perez), un flic aguerri contrarié par la politique du bureau et désespéré de transporter Sionis dedans; et la chasseresse (Mary Elizabeth Winstead), un assassin meurtrier traquant le ventre criminel de Gotham pour se venger.

Mais ils sont tous principalement introduits par leur relation avec la situation difficile de Harley et Cass. Cela signifie que non seulement l’ouverture du film est plutôt lente, en dehors d’un décor d’action flashy ici et là (y compris une attaque sublime et pailletée sur Gotham PD), mais nous ne connaissons pas vraiment le casting avec frustration du film en dehors de la façon dont Harley les voit. Et au début de l’histoire, Harley voit principalement les femmes comme des obstacles entre elle, Cass et la survie.

Roman Sionis et Victor Zsasz, euh, ont conclu un accord avec Harley.Image: Warner Bros.

Heureusement, ce démarrage lent et, parfois, la configuration narrative confuse et déformée sont démentis par certains des faits saillants les plus cohérents de Birds of Prey. La première est une fabuleuse performance de Robbie (continuant à posséder ce rôle avec une grâce et un charisme apparemment sans effort, après avoir été le seul joyau parmi le marécageux qui était Suicide Squad), qui prend sa version Suicide Squad de Harley et amplifie l’humour et le charisme bien au-delà de 11. L’actrice / productrice porte l’installation lente de Birds of Prey avec aplomb, et elle est mariée à l’interprétation éclectique et colorée de Gotan City de Yan dans ces premiers moments aussi. L’utilisation de la lumière et des couleurs par Yan crée un look rafraîchissant et vif qui ne ressemble à aucune version de l’objectif généralement gothique dans la ville que nous avons vue sur des écrans grands et petits tant de fois auparavant. Ce Gotham offre une pop visuelle qui ressemble presque à couper la compilation de clips musicaux la plus chère du monde pour correspondre à sa star brillante et imprévisible.

Robbie et Yan livrent également des scènes d’action excellentes et variées du film dès le départ, des séquences de poursuite aux scènes de combat brutales (avec l’aide du réalisateur de John Wick, Chad Stahleski). Ces moments sont rarement sanglants malgré la cote R, qui est principalement utilisée pour ponctuer son script avec une quantité délectable de malédiction, quelque chose qui se sent décontracté et valorisant pour sa distribution féminine.

Ce sont des forces qui poussent finalement l’élan initialement ralenti du film dans des montagnes russes non-stop de décors exaltants, souvent hilarants qui marient un ton aéré sans soucis avec une action incroyablement inventive et visuellement engageante. Mais ils sont vraiment passés à la vitesse supérieure lorsque le film a finalement établi les liens entre ses innombrables personnages, et peuvent plutôt savourer ces femmes qui rebondissent les unes sur les autres et, pour un effet joyeusement brutal, rebondissent sur leurs ennemis de plus en plus des moments d’action intenses et explosifs qui figurent parmi les meilleurs de toute l’œuvre cinématographique de DC. Finies les bagarres de films antérieurs, renforcées par la superpuissance et améliorées par CGI, de films précédents, remplacées par des poussées de violence serrées, cinétiques et ancrées avec le flair parfois loufoque de la bande dessinée.

Il leur faut un peu trop de temps pour se rassembler, mais quand ils le font, Harley, Cass et les oiseaux de proie donnent un coup de pied au cul vraiment amusant. Image: Warner Bros.

C’est à travers cette action que Birds of Prey renforce ses rôles féminins. Le film montre clairement dès le début ses messages sur les frustrations que chacune de ces femmes ressentent à propos de leur place dans la société – que ce soit Harley frustré que le Joker ne lui ait jamais donné de crédit pour son travail, parallèlement à la carrière au point mort de Montoya dans le département de police de Gotham, Cass ‘ sans but dans un environnement familial fracturé, ou les dégradants constants Sionis et Zsasz s’en prennent à Dinah alors qu’elle essaie juste de faire son travail, peu importe combien de travail pour des hommes aussi cruels la contrarie. Mais ce n’est pas quelque chose sur lequel Birds of Prey s’attarde, en payant des contributions aux tendances féministes de son personnage en les faisant jaillir à plusieurs reprises des lignes de touche conciliantes à propos de briser le patriarcat ou de combattre l’homme (et de le faire comme une fille, comme le serait généralement le péjoratif) . Au lieu de cela, ils le font simplement … Vous comprenez les injustices que chacune de ces femmes a subies dans leur vie sans avoir à se souvenir constamment de ces injustices, et êtes plutôt invitées à savourer de la manière cathartique dans laquelle elles exercent leur vengeance par le biais d’une violence complexe et intelligemment organisée. .

Finalement, sous les enjeux croissants et les fils qui se resserrent, rassemblant finalement ces personnages principaux sur le film, vous en apprendrez plus sur chacun des anti-héros titulaires et pourquoi ils feraient raisonnablement équipe les uns avec les autres, pour des raisons qui vont du toucher à, dans un cas surprenant, hilarant. Pour certains téléspectateurs, cela viendra un peu trop tard. Comme la plupart des films d’origine de super-héros à ce stade, les oiseaux de proie ne deviennent pas vraiment les oiseaux de proie avant le dernier acte du film, et bien que cela crée de délicieux moments d’interaction entre chacune des équipes quand ils finissent par s’unir, ils peuvent se sentir un peu éloignés, d’autant plus que le film se penche sur l’exploitation de la relation naissante entre Cass et Harley, le premier servant de catalyseur au second sur sa route pour être, comme elle le dit, un peu moins terrible. la personne.

Le partenariat de Cass et Harley – un amour partagé du vol à l’étalage et des céréales pour le petit déjeuner pour le dîner – anime la ligne émotionnelle du film. Image: Warner Bros.

Mais même si Birds of Prey met un peu de temps à se lancer avec ses personnages jusque-là, vous êtes récompensé avec peut-être l’un des troisièmes actes les plus amusants d’un film de DC jusqu’à présent, une confrontation entre les forces mercenaires de Sionis et les Oiseaux dans un parc à thème abandonné qui embrasse pleinement la folie de son cadre pour libérer pleinement les formes de combat éclectiques de nos héros. C’est ici que la maîtrise de Yan pour diriger l’action brille vraiment, alors que la caméra fouette autour des labyrinthes de la maison des miroirs, des toboggans de carnaval et des scènes de la maison funéraire parsemées de trampolines pour mettre en valeur Harley et les oiseaux qui donnent des coups de pied au cul et, surtout, qui s’amusent . C’est une étreinte ésotérique du style bande dessinée, si ce n’est en s’inspirant d’une version particulière du matériau source mais en l’évoquant dans des touches de couleurs vives, une esthétique extra-atmosphérique et la satisfaction joyeuse et primitive de ses héros en train de dévoiler une justice sanglante.

En fin de compte, c’est vraiment ce que Birds of Prey est. Il ne s’agit pas d’être un film de DC sur un groupe de héros féminins, et de savoir en quoi c’est toujours une chose révélatrice et révolutionnaire en 2020. C’est d’abord et avant tout un film d’action tueur qui arrive juste à incarner un casting incroyablement charmant et capable de personnages féminins – même si, pour la plupart, ledit casting doit tourner autour de la sortie charismatique de Robbie en deuxième année en tant que Harley Quinn, au détriment de notre connaissance (il y aura toujours de la place dans une suite, au moins). Mis à part une ouverture lente et pas autant de temps avec les oiseaux que l’on aimerait vraiment, Birds of Prey répond à son intention autrement axée sur le laser: faire un film d’action de bande dessinée qui est une explosion de coup de pied sérieuse à regarder.

Birds of Prey sortira en salles le 7 février.

