Bannerlord arrive en accès anticipé le 31 mars

Mount and Blade 2: Bannerlord entrera en accès anticipé le 31 mars.

Plus d’informations sur ce à quoi vous attendre Mount and Blade 2: Bannerlord dans Early Access sera partagé peu de temps avant la sortie, mais au moins vous pourrez enfin mettre la main dessus.

Nous savons que vous pouvez vous attendre à explorer près de 40 villes différentes, des centaines de villages et de nombreux châteaux, et bien sûr, beaucoup de combats dans le jeu.

Le jeu a été annoncé en 2012 et se déroule 200 ans avant Mount and Blade: Warband.

Mount and Blade est arrivé sur la scène en 2008 et a été suivi de deux extensions autonomes, Warband en 2010 et With Fire and Sword en 2011, ainsi qu’un pack de DLC pour ce dernier, Napoléon Wars.

Le jeu sera publié en accès anticipé via Steam, Epic Games Store et le site Web de TaleWorlds, pour 49,99 $ / 49,99 € / 39,99 £.

Si vous voulez savoir à quoi vous attendre, James a pu mettre la main sur le titre en 2018

