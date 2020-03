Bannerlord avance la date de départ anticipé

Le jeu Taleworlds sera disponible un jour plus tôt que prévu, avec les modes multijoueur et Campagne.

Dans une situation comme celle actuelle, dans laquelle des retards de dates et des annulations dans l’industrie sont attendus, il est curieux de voir un titre qui évite non seulement de reporter sa première, mais aussi de l’avancer. Mount & Blade II: Bannerlord prévoyait d’offrir un accès anticipé le 31 mars, mais enTaleworldsils ont l’air si bons avec son développement, qu’ils ont décidé de publier le jeu la veille,le 30 de ce mois.

Comme le commente l’étude dans un communiqué de presse, ainsi que sur leur blog, la situation actuelle due au coronavirus leur a fait adapter un modèle detravail à distanceIl y a quelques semaines, mais cela n’a pas ralenti son galop dans l’élaboration du titre. Ils ont pu terminer cette première version à temps, etoffrir Mount & Blade II: Bannerlord dès que possible aux joueurspour que vous puissiez en profiter à la maison.

Mais non content de sortir le jeu un jour plus tôt, Taleworlds a annoncé que Mount & Blade IIêtre disponible à la vente, avec une remise de 10%, au cours de ses deux premières semaines,et 10% supplémentairespour les propriétaires de jeux précédents: “Nous savons quela situation actuelle a laissé de nombreuses personnes dans une situation difficileconcernant vos finances et votre santé. Dans cet esprit, nous avons décidé d’offrir le jeu à 10% de réduction au cours de ses deux premières semaines “, ont-ils commenté depuis le studio.

Donc vous savez, préparez votre armure et vos armes, carMount & Blade II est en vente un jour plus tôt que prévu. Au début, cet accès anticipé permet de contesterbatailles personnalisées, en plus de profiter avecMode campagne et quatre modes multijoueursdifférent, en ligne avec ce qui a été vu dans sa version bêta. Une aventure médiévale très attendue, que vous pouvez voir en action avec ce gameplay vidéo.

