Bannerlord lance la traduction espagnole en un temps record grâce aux fans

Le jeu a été la meilleure version Steam de 2020 et continue d’augmenter son succès.

Par Elena Fever / Mis à jour le 19 avril 2020, 13:13 commentaires

Il y a peu de temps, il a été confirmé que l’accès anticipé de Mount & Blade II: Bannerlord était devenu la meilleure première Steam de cette année.Plus de 145 000 utilisateursIls se sont rencontrés simultanément sur les serveurs pour essayer ce jeu de rôle médiéval tant attendu. Maintenant, quelques jours seulement aprèslancement le 30 mars, il existe déjà une traduction espagnole grâce à la communauté espagnole Caballeros de Calradia.

Après d’intenses journées de travail d’équipe et des heures altruistes consacrées à la recherche de chaque texte et à la recherche de son meilleur équivalent en espagnol, plusieurs membres de la communauté ont franchi le cap detraduire un jeu de ces dimensions dans un temps imbattable. Depuis le forum, la proposition a été lancée quelques jours avant son lancement, et peu à peu, les bénévoles ont rejoint le projet, se terminant parune équipe de 18.

De plus en plus de gens se joignaient et chacun apportait son grain de sableKokemen – Caballeros de CalradiaNous avons pu parler à l’un des utilisateurs membres,Kokemen, qui nous a parlé des difficultés du processus, mais aussi de la chance d’avoirune telle communauté engagée: Ils ont été des jours intenses et parfois nous pensions que c’était sans fin. Alors voyons çade plus en plus de gens se joignaientet chacun a apporté son grain de sable, tout a influencé pour y parvenir. Cet amateur a rejoint le forum parce que le projet lui semblait très intéressant et qu’il était au chômage à cause du coronavirus, il avait donc tout le temps.

Nous vous rappelons que Mount & Blade II: Bannerlordcontinue d’augmenter son succèset il a déjà publié des branches alpha et bêta sur Steam avec des changements intéressants. Cela émeut également d’autres fans qui ont pu créer l’ensemble de la communauté de l’anneau avec un mod intéressant. Un exemple du titre Taleworlds Entertainmentc’est ici pour rester.

Si vous prévoyez de jouer à Mount & Blade II: Bannerlord et que vous souhaitez le traduire, il vous suffit detélécharger le packsur le forum des Chevaliers de Calradia. Vous pouvez également trouver plus d’informations dans la section de la traduction sur Steamdb ou regarder la vidéo que Kokemen lui-même a aimablement créée pour expliquer aux utilisateurs étape par étape comment ils peuvent installer cette traduction amateur, propre et prudente,en attendant un officier.

En savoir plus sur: Mount & Blade II: Bannerlord, Mount & Blade, RPG, médiéval, traduction, communauté et fans.

.