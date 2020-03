Bannerlord lance un accès anticipé avec la meilleure première Steam de l’année

La première version du titre Taleworlds fait ses débuts avec plus de 145 000 utilisateurs simultanés sur la plate-forme.

On dirait qu’il était d’humeur pour Mount & Blade II: Bannerlord. Le jeu d’action médiéval tant attendu du jeu de rôleTaleworlds Entertainmenta commencé son accès anticipé à Steam aujourd’hui un jour plus tôt que prévu, et telle était la volonté des gens de se lancer dans la guerre, qui est devenuela meilleure première de l’année sur la plateforme Valve.

Grâce à Twitter, les responsables de Mount & Blade IIont annoncé leur exploiten temps réel, selon les statistiques Steam.Plus de 145 000 utilisateurs simultanésjouer le titre à sa première, et dépassant 100 000 utilisateurs en seulement 100 minutes de la première, ainsi que 1 250 pages en 3 heures avec88% d’avis positifs.

En fait, et au moment d’écrire ces nouvelles, leurs chiffres sur SteamCharts montraientun pic de 162 617 utilisateurs simultanéspour le jour de sa première. Selon l’étude dans sa publication, ces chiffres font de Mount & Blade IIla plus grande première sur Steam jusqu’à présent cette année, même au-dessus des chiffres DOOM Eternal publiés la semaine dernière.

Un jalon pourun jeu qui vous a fait attendre le vôtre, mais aujourd’hui commence sa nouvelle étape. Dans son accès anticipé, Mount & Blade II: Bannerlord vous permet d’essayer sa campagne solo prometteuse, ainsi que divers modes multijoueurs et jeux personnalisés,une offre qui sera peaufinée et élargieque cette phase initiale progresse. Sans plus tarder, nous vous laissons avec les meilleurs jeux de rôle et jeux d’action du moment.

