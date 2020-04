Bannerlord souffle sur Steam et je ne peux pas arrêter de le jouer

Image: TaleWorlds Entertainment

Mount & Blade II: Bannerlord est un jeu de stratégie à la troisième personne en monde ouvert qui vous submerge d’options et de choix et vous aide à vous calmer en vous permettant de vous déchaîner sur les champs de bataille médiévaux géants. Même s’il s’agit d’un jeu à accès anticipé, tout ce que je veux faire maintenant, c’est continuer à y jouer. De toute évidence, je ne suis pas seul.

Mount & Blade II: Bannerlord, la préquelle tant attendue de Mount & Blade de 2008, est en développement depuis plus de huit ans. Deux jours après sa sortie, c’est déjà l’un des jeux les plus populaires de Steam. Il y a actuellement un peu plus de 200 000 personnes qui y jouent, poussant Bannerlord bien au-delà de Grand Theft Auto V pour en faire le quatrième jeu le plus joué sur la plate-forme. Bien que Bannerlord ait des points communs avec le succès de Rockstar, ce n’est pas le genre de jeu que je m’attendrais à voir monter en tête des classements. L’action est maladroite, le monde est laid (du moins quand il tourne sur ma GTX 960), et comme c’est un jeu à accès anticipé, il est encore loin d’être complètement étoffé. Et pourtant, après avoir passé plusieurs heures avec le jeu, je suis complètement conquis par lui, prêt à réduire les dernières heures de la nuit en essayant de bâtir ma renommée, de renforcer mon armée et peut-être de créer une entreprise ou deux sur le chemin de forger un empire.

Capture d’écran: TaleWorlds Entertainment

La première chose que vous faites dans le jeu est de créer votre personnage, en personnalisant son apparence et sa trame de fond augmentant la feuille de statistiques. Ensuite, un bref didacticiel de combat vous apprend à attaquer et à bloquer dans différentes directions avec des mouvements de souris correspondants. Enfin, vous vous êtes mis à combattre des bandits responsables de la mort de vos parents. C’est une visite guidée incroyablement courte qui se termine par vous projeter dans un vaste continent plein de villages, de châteaux, de partis de guerre itinérants et de royaumes rivaux.

G / O Media peut recevoir une commission

Bannerlord s’attend à ce que vous trouviez votre propre chemin dans son monde brutal et perpétuellement tournant, et ce voyage est tout l’intérêt. Vous pouvez voyager de village en village pour accomplir des tâches pour les chefs locaux dans l’espoir de gagner de l’or ou au moins assez de bonne volonté pour pouvoir recruter un ou deux combattants pour rejoindre vos rangs. Ou vous pouvez commencer à pourchasser des groupes de pillards et de pillards, à racheter les prisonniers que vous kidnappez et à enrôler d’autres pour constituer lentement vos forces.

Capture d’écran: TaleWorlds Entertainment

Finalement, vous aurez assez d’argent pour embaucher des lieutenants spéciaux pour votre groupe et même une ou deux caravanes de marchands qui commenceront à générer leurs propres sources de revenus si elles sont correctement protégées. Et à partir de là, qui sait. Jurer fidélité à un seigneur et obtenir un beau grand terrain? Lancer des entreprises pour créer vos propres marchandises au lieu de simplement vendre celles d’autres personnes? Allez à la guerre et regardez les conséquences politiques de vos actes se répercuter sur la carte?

Je n’ai pas encore été en mesure de faire la plupart de ces choses, mais la possibilité d’un jour d’y participer a été suffisante pour alimenter ma mouture ignoble actuelle. J’ai livré des moutons en toute sécurité entre les villages, acheté des biens volés à un endroit et les ai vendus pour un profit ailleurs, et tué des centaines de bandits et de brigands qui refusent tout simplement de se rendre, même lorsqu’ils ont été abattus de 20 à un.

Capture d’écran: TaleWorlds Entertainment

Bien qu’une grande partie de la gestion et de l’exploration de Bannerlord se déroule sur un écran surmonde, les batailles sont rapprochées et se déroulent en temps réel. Vous pouvez donner à vos armées des ordres de marche, changer leurs formations à la volée et essayer de limiter les pertes en étant la pointe de la lance lorsque deux côtés entrent en collision. Bien que je ne doute pas que certaines personnes sont extrêmement sensibles aux exigences du combat de Bannerlord, je me suis battu avec les subtilités et le timing exact qu’il nécessite. J’ai probablement piraté autant à l’arrière du cou de mon cheval que le visage de mes adversaires, et j’ai donc décidé de passer la plupart des batailles à tirer des flèches de loin. Mais prendre la possibilité de participer, même maladroitement, peut faire des rencontres amusantes et tendues. Ma tactique devra probablement s’améliorer en ce qui concerne les sièges de château plus tard dans le jeu. Pour l’instant, le chaos me convient.

Bannerlord vous permet également d’explorer des villages, des tavernes, des donjons et des châteaux de près. Souvent, cela signifie simplement maintenir le bouton alt gauche enfoncé pour faire briller les personnages principaux, puis y aller et leur parler, mais avoir chacune de ces zones étoffées avec un peu plus de détails contribue grandement à rendre le monde immense et indépendant de mon regard de micro-gestion.

Capture d’écran: TaleWorlds Entertainment

Il y a certainement un fort élément de fantaisie de pouvoir dans Bannerlord. Une grande partie de ce que vous faites consiste à devenir plus riche et plus puissant, puis à utiliser ces ressources pour plier le reste du monde à votre volonté. Dans le même temps, ses quêtes ont beaucoup de points faibles, et j’ai échoué plus souvent que je n’ai réussi. Un chef de village m’a demandé d’aider à former certains de ses citoyens pour aider à combattre les pillards lors de la prochaine récolte. J’ai tué la plupart d’entre eux dans une embuscade quelques jours plus tard. Et puis il y avait le marchand qui voulait que sa fille soit sauvée d’un enlèvement apparent, mais il s’est avéré que son kidnappeur était son amant et ils se sont enfuis pour échapper à son mariage arrangé, qui était censé lancer une alliance politique entre les familles naissantes.

Capture d’écran: TaleWorlds Entertainment

J’ai essayé de la convaincre de rentrer afin de pouvoir récupérer ma récompense, car j’avais besoin d’acheter plus de viande pour mes soldats et des vêtements de fantaisie pour une audience à venir avec un roi. Elle ne l’avait pas, cependant, et bientôt son amant m’avait défié en duel. Je pensais au moins lui permettre de nous impliquer d’une manière ou d’une autre dans l’effusion de sang et masquer mon égoïsme quelque peu. Seulement, il n’a jamais eu le duel. Dès que j’ai accepté, il est tombé sur une étable pour porcs uniquement pour que mon lieutenant le poignarde dans le dos. La fille a dit qu’elle me détesterait et me maudirait aussi longtemps qu’elle respirerait.

Je ne visite plus ce village. Heureusement, Bannerlord a des centaines d’autres pour moi où me cacher.

.