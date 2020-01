Barbarian, Monk et plus obtiennent de nouvelles sous-classes dans les derniers arcanes dénichés D&D

Le dernier arcane déniché pour les donjons et les dragons de la cinquième édition a dévoilé de nouvelles options de sous-classe pour les classes Barbare, Moine, Paladin et Démoniste. Wizards of the Coast a publié le dernier matériel de test qui présente de nouvelles options d’archétype pour les quatre classes, permettant plus de polyvalence dans chaque classe.

Le document UA présente un chemin de la bête pour les barbares, leur donnant la possibilité d’accéder à des traits bestiaux. Les barbares de cette sous-classe peuvent être issus de lycanthropes ou d’un druide, ou être habilités par un fae ou un esprit ancien. Le Chemin de la Bête donne au Barbare des armes naturelles quand il fait rage, et à des niveaux élevés ils gagnent l’Appel de la Chasse qui leur permet d’accorder certaines capacités Barbares à certains de leurs alliés.

Pendant ce temps, la classe Moine obtient le Chemin de la Miséricorde, présentant une option de guérison pour les moines. Les moines de Way of Mercy peuvent dépenser leur ki pour soigner leurs alliés ou déformer leur talent de guérison en dégâts nécrotiques avec leurs frappes non armées. Leur fonctionnalité de plus haut niveau permet de placer les gens dans un état d’invulnérabilité d’animation suspendue semblable à la mort.

Les paladins reçoivent le Serment des Veilleurs, qui protège contre les êtres extraplanaires. En échange d’une vigilance absolue contre les démons et autres, ils peuvent transformer les élémentaires, les faes, les démons et les aberrations et s’octroyer, ainsi qu’à leurs alliés, des bonus d’initiative. À des niveaux supérieurs, ils peuvent infliger des dégâts aux lanceurs de sorts qui ciblent leurs alliés et obtenir des avantages sacrés qui leur permettent de se battre.

Et enfin, le Warlock gagne un nouveau mécène dans le Noble Genie. Le Génie accorde à ses démonistes un vaisseau magique comme une lampe ou une statuette qu’ils peuvent utiliser pour se lier à une autre créature pour une extension de leurs sorts. À des niveaux supérieurs, ils peuvent échanger leurs places avec leur allié captif et obtenir les avantages de l’aide de leur patron, comme guérir et restaurer des alliés ou entraver les attaques des ennemis.

Comme tous les Arcanes dénichés, ces sous-classes sont toujours en mode test de jeu et ne sont pas légales pour le moment dans la Ligue des aventuriers. Ils ne font officiellement pas partie du jeu tant qu’ils ne sont pas raffinés, mais peuvent être utilisés avec la permission du DM d’un jeu.