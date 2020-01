Barres protéinées, trancheuses à viande, Nintendo Switch Lite, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une énorme vente de sacs Timbuk2, un SSD interne Crucial de 2 To, une grille sans fumée et des écouteurs Anker vous permettent de profiter des meilleures offres du lundi sur le Web. Joyeux jour de Martin Luther King Jr., tout le monde!

Meilleures offres technologiques du jour

Si vous cherchez une superbe paire d’écouteurs Bluetooth économiques, les Anker Soundcore Life Q10 ne coûtent que 30 $ en ce moment. Habituellement vendu pour environ 40 $, ce sont les meilleures remises que nous avons vues sur ces boîtes en particulier, il suffit de couper le code promo sur la page et d’utiliser le code promo KINJA3032 lors du paiement.

Contrairement à la plupart des écouteurs Bluetooth économiques, ces Anker Soundcore Life Q10 ont le sceau d’approbation audio haute résolution, qui selon Anker garantit «une qualité audio exceptionnelle, décernée uniquement aux appareils audio capables de produire la représentation la plus précise de ce que l’artiste voulait».

Si vous utilisez toujours les écouteurs fournis avec votre téléphone, il suffit de dire que ce sera une mise à niveau importante.

Vous pouvez écouter jusqu’à 60 heures de musique avant de devoir recharger ou passer à une connexion filaire. Si vous trouvez un moyen de décharger la batterie, une charge rapide de cinq minutes vous donnera jusqu’à cinq heures d’écoute.

30 $

Cela devrait être un crime pour tout ordinateur d’être livré avec un disque dur en rotation en 2020. Pourquoi les fabricants continuent de le faire, malgré la baisse des prix des SSD, m’étonne. Mais, bien sûr, vous pouvez corriger cette faute.

Les SSD sont plus fiables et beaucoup, beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels (voir: désuets). Et ce Crucial MX500 2 To est à son prix le plus bas jamais enregistré.

Regardez, c’est un achat d’achat. Mais vous méritez mieux.

200 $

Fabriqués en partenariat avec MassDrop, les écouteurs Meze 99 Noir à 160 $ ​​sont la paire d’écouteurs parfaite pour l’audiophile en plein essor.

Avec des basses percutantes et des médiums solides, cette paire de canettes offre une excellente qualité sonore, même pour les auditeurs les plus exigeants.

À 200 $, le Meze 99 Noirs était l’un des écouteurs filaires les plus beaux et les plus sonores de cette gamme de prix.

Mais maintenant qu’ils sont réduits de 40 $, c’est peut-être l’une des meilleures offres de casques jamais.

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Gardez vos objectifs de remise en forme en vie avec ces barres protéinées et petit-déjeuner à prix réduits, aujourd’hui seulement. Dans cette Gold Box, vous trouverez des options de KIND, RXBAR, Kellogg, et bien plus encore avec des prix commençant à 8 $.

Bien qu’elles ne soient ni la meilleure dégustation au monde, ni la plus excitante, ces barres protéinées peuvent vous aider à rester sur la bonne voie. Ceux-ci sont très utiles pour ceux d’entre nous qui n’ont pas le temps de préparer le petit-déjeuner tous les jours ou qui ont du mal à contrôler les portions.

N’oubliez pas que ces réductions ne dureront que jusqu’à la fin de la journée. Et pour ce que ça vaut, ces barres de repas sont probablement quelque chose que vous devez acheter de toute façon. Obtenez donc une tonne et cela vous fera économiser beaucoup d’argent à long terme.

14 $ US

8 $

11 $

Écoutez-moi: cette trancheuse à viande est un investissement. Pour seulement 100 $, vous pouvez commencer à faire vos propres sandwichs de charcuterie à la maison. Si vous investissez dans cela, ainsi que de gros morceaux de jambon et de dinde, vous récupérerez votre argent assez rapidement.

De plus, vous auriez une trancheuse à viande ridicule dans votre maison. (Note à moi-même: le Meat Slicer est une bonne étiquette de joueur.) Convaincu encore? Si c’est le cas, assurez-vous de le commander bientôt, car cette remise ne durera qu’une journée. Alors, procurez-vous le vôtre.

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Si vous cherchez à vous évader dans un endroit plus chaud et si vous voulez acheter un nouveau sac, Amazon baisse le prix d’une tonne de packs Timbuk2. Que vous souhaitiez un nouveau messager, un sac pour ordinateur portable ou un sac de sport, la Gold Box d’aujourd’hui est là pour vous.

Il y a une tonne d’options ici, alors assurez-vous de parcourir la page des offres avant la fin de cette vente à la fin de la journée.

41 $ US

73 $

69 $

137 $

Besoin de pantalons un peu indulgents? Vous pouvez acheter la vente de réapprovisionnement Chino et obtenir des pantalons chino Bowie Stretch pour 38 $ lorsque vous utilisez le code promo CHN. Les chinos ont été récemment réapprovisionnés chez Jachs et il y a plus de 20 options de couleurs à choisir.

Lancez la nouvelle année avec de nouveaux équipements, avec cette énorme vente de liquidation REI. À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser jusqu’à 50% sur une tonne d’équipement, ainsi que jusqu’à 60% sur les articles récemment réduits à REI Outlet.

Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Big Agnes, Rumpl, Hydroflask, et bien plus encore.

Cette vente se poursuit jusqu’au 20, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Si vous attendiez une réduction sur Nintendo Switch Lite, voici votre chance. À l’heure actuelle, les membres d’Amazon Prime peuvent retirer 20 $ de la Nintendo Switch Lite sur eBay. C’est l’une des meilleures offres sur le système de base que nous avons vues.

Et si vous avez vécu sous un rocher, la Nintendo Switch Lite diffère du modèle standard de plusieurs manières:

Écran plus petit, portatif seulement, Joy-Con non détachable Coûts de 100 $ de moins

Choisissez parmi le gris, le turquoise et le jaune. Assurez-vous d’agir rapidement, on ne sait pas combien de temps cela reste en stock.

Pandémie | 28 $ | Walmart | Carte-cadeau Walmart en prime de 10 $

Pandemic est l’un des meilleurs jeux de société coopératifs que vous puissiez posséder, et pour le moment, Amazon l’a pour 28 $. Bien que cela représente quelques dollars de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu, vous obtiendrez une carte-cadeau de 10 $ avec votre achat. Et selon la fréquence à laquelle vous magasinez chez Walmart, cela pourrait être une bien meilleure affaire.

Voici l’essentiel: vous et jusqu’à trois autres amis devrez travailler ensemble pour survivre et sauver le monde. Et si vous pensez que vous pouvez gérer cela, c’est maintenant un moment incroyable pour acheter. N’oubliez pas que l’hiver est là et que vous aurez probablement besoin de quelque chose pour vous occuper alors qu’il fait 10 degrés à l’extérieur.

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 37 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous offre quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Offres que vous avez peut-être manquées

Si vous coupez le coupon sur la page et utilisez le code promo KINJABSR à la caisse, vous pouvez obtenir ce doux chargeur rapide sans fil RAVPower pour seulement 12 $. Il rechargera votre téléphone avec 10 W de jus, ce qui en fait un compagnon de bureau assez formidable. Mieux encore, il est livré avec un adaptateur mural, ce qui est génial.

Les iPhones ne peuvent actuellement charger qu’à 7,5 W, ce qui maximisera votre vitesse de chargement sans fil iOS. Les utilisateurs d’Android pourraient bénéficier d’une puissance supplémentaire, tant que leur téléphone le prend en charge.

12 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJABSR

Batterie Xcentz 18W USB-C PD 10 000 mAh (gris grès et noir grès) | 15 $ | Amazon | Utilisez le code promo KINJA354Graphic: Tercius Bufete

Si vous voulez une batterie portable à l’épreuve du temps, pensez à cette unité Xcentz 18W USB-C PD 10 000 mAh. Cette fois-ci, vous pouvez choisir entre les versions Sandstone Grey et Sandstone Black.

Pour être clair, ceux-ci sont conçus pour les petits appareils, comme les smartphones (charge un iPhone à la vitesse maximale possible), mais cela devrait également fonctionner sur les iPads et le Nintendo Switch.

Mieux encore, vous obtenez un câble USB-C vers USB-A dans la boîte, ce qui est utile. Assurez-vous simplement d’utiliser le code KINJA354 à la caisse pour voir le prix de 15 $.

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA354

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA354

Juste à temps pour le grand jeu, un certain nombre de téléviseurs TCL Dolby Vision sont réduits à leurs prix les plus bas.

Pour 255 $, il est difficile de faire mieux que ce téléviseur intelligent Dolby Vision TCL 50 “4K UHD. D’une part, il est énorme. Il peut être une magnifique pièce maîtresse de votre salon. Il a également intégré Roku intelligent et prend en charge la vision Dolby.

Mieux encore, vous avez des options. Il existe un modèle 43 “pour 221 $ et le modèle élévateur 65” pour 451 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment idéal pour acheter. Assurez-vous simplement de couper les codes promo sur la page pour obtenir les meilleures offres.

221 $

255 $

451 $

Sac isotherme pliable Lifewit, noir, gris et bleu | 20 $ | Amazon | Coupez le coupon de 5 $ et utilisez le code promo K5YPF2RK

Avez-vous des soirées à venir où vous êtes chargé d’apporter de la bière? Ne vous présentez pas avec de la bière chaude. Gardez-le au frais dans ce sac isotherme pliable Lifewit. Vous pouvez obtenir le sac noir, gris et bleu pour 20 $ lorsque vous coupez le coupon de 5 $ et utilisez le code promo K5YPF2RK à la caisse. Le sac peut contenir jusqu’à 32 canettes de bière, votre fête de Noël sera donc allumée AF.

Si vous cherchez à intégrer plus de légumes dans votre alimentation quotidienne, les voodles sont une délicieuse option. C’est peut-être parce que notre cerveau aime tellement les pâtes, les nouilles végétariennes ne sont pas les mêmes, mais ont toujours bon goût. Vous pouvez vous procurer un spiraliseur portable Vremi pour 3 $ sur Amazon.

3 $

Hier, nous vous avons parlé d’un manomètre pour pneus. Aujourd’hui, nous avons la solution à la faible pression des pneus. Si la lumière de vos pneus s’allume, ne paniquez pas et ne cherchez pas une station-service qui pourrait avoir une machine à 1 $ 60 secondes. Au lieu de cela, vous pouvez vous procurer un gonfleur de pneus numérique TACKLIFE alors qu’il est réduit à 20 $ lorsque vous utilisez le code promo PSRXF8NF. La machine peut gonfler le pneu P195 / 65R15 de 0 à 35 psi en seulement cinq minutes.

20 $

Depuis amazon Utilisez le code ZPSRXF8NF

1511 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Avez-vous déjà retourné votre pill0w, en attendant le côté cool, mais vous n’avez que plus d’oreiller chaud? Oui, dormir quand il fait chaud peut vraiment être nul, surtout si vous n’avez pas d’air central. Si vous avez voulu essayer des feuilles de régulation de température, c’est le moment idéal. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur My Sheets Rock avec le code promo COOL15. My Sheets Rock fabrique ses draps en utilisant la rayonne de bambou de la plus haute qualité pour vous garder au frais, peu importe la température.

Vous savez déjà que nous aimons les couvertures lestées. Et nous savons que vous les aimez aussi, sinon nous ne continuerions pas à écrire ces messages. Eh bien, voici une autre couverture pondérée (et produits similaires) pour vous. Vous pouvez maintenant obtenir 10% de réduction sur votre commande chez Gravity Blanket lorsque vous utilisez le code promo KINJA10.

Ce code peut être utilisé sur leurs couvertures lestées extrêmement populaires, leur masque de sommeil, leur housse de couette en fausse fourrure, etc. Le meilleur de tous? Gravity Blankets – La couverture massive de 35 livres avec lit king-size est officiellement de retour en stock! Et ce code de coupon s’applique à cela.

Si votre chien est votre parfait petit ange, il mérite évidemment de nouveaux jouets. Vous pouvez les gâter avec une quantité ridicule de jouets lorsque vous achetez cette vente flash jouet chez Chewy. Les jouets déjà bon marché bénéficient d’une remise supplémentaire de 10 à 50% (remise appliquée au moment du paiement).

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

7 $

D’Amazon

Si vous aimez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les rabais atteignent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a de fortes chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez loin de simplement «bon»), vous devez vous assurer qu’elle est vendue par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées).

200 $

38 $

160 $

45 $

50 $

Huckberry a trouvé une bonne affaire sur des pelles DMOS. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DMOS fabrique des pelles pliables lorsque vous êtes dans un pincement.

Fabriquées en aluminium de qualité aéronautique, ces pelles sont super légères et peuvent être compactées à la taille d’une pelle à poussière. Ce sont d’excellents outils à garder dans votre voiture au cas où. Les prix commencent à 110 $.

Dans sa revue, notre chercheur en transactions Corey dit qu’il n’a jamais pensé qu’il serait le type à “fouiner par-dessus une pelle, sans parler d’une paire d’entre eux, et pourtant nous y sommes.”

DMOS Collective fabrique des pelles qui fonctionnent. Qu’ils les conçoivent pour être suffisamment portables pour se transporter dans l’arrière-pays ou se ranger dans votre camping-car, votre voiture ou votre RTV est tout simplement magique.

La nouvelle année est officiellement arrivée et les ventes sont toujours aussi bonnes. Si vous avez besoin de nouvelles chaussures, il se passe beaucoup de choses chez Cole Haan. Vous pouvez économiser 20% supplémentaires sur plus de 250+ styles de vente pour hommes et femmes chez Cole Haan. Entrez simplement EXTRA20 à la caisse et profitez de cette vente jusqu’au 21 janvier!

L’hiver est là, et heureusement pour vous, Huckberry propose une tonne de vestes, manteaux, parkas et vestes chemises. La sélection comprend des pièces de marques impressionnantes comme Flint and Tinder, Proof, Fjällräven, Wellen, et bien plus encore. Les prix commencent à un bas 60 $.

Il y a beaucoup de choix ici mais l’offre est limitée. Assurez-vous donc de vérifier toutes vos options avant que votre taille ne soit épuisée.

Ai-je mentionné qu’il fait froid dehors? Eh bien, ça l’est, donc je ne peux vraiment pas m’excuser si une partie de ce que j’écris semble répétitive. Si vous aimez stocker votre garde-robe avec des vêtements qui vous aideront à lutter contre le froid, j’ai une autre offre Jachs pour vous.

Pour le moment, vous pouvez acheter la vente de flanelle Double Up de Jachs. Vous pouvez choisir deux flanelles JACHSNY premium et les obtenir pour seulement 59 $ avec le code promo 2FL à la caisse.

Avez-vous déjà fait allumer votre témoin de pression des pneus et vous n’avez tout simplement pas eu le temps de vous en occuper? Eh bien, ce n’est pas exactement quelque chose que vous pouvez ignorer longtemps. Mais, heureusement, vous pouvez vérifier la pression de vos pneus de n’importe où avec ce manomètre numérique TACKLIFE. Accrochez-le pour 7 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo OLRIJY56.

Êtes-vous fatigué de voir vos amis ruiner vos belles choses? C’est très amusant d’organiser une fête à la maison, mais pas quand on découvre que quelqu’un a cassé un verre. Au lieu d’utiliser votre belle verrerie, sortez quelques verres à champagne en plastique incassable TOSSWARE. Vous pouvez obtenir un ensemble de 12 pour seulement 8 $ sur Amazon.

7 $

Je n’ai pas besoin de vous le dire deux fois (mais je le ferai) – votre chien mérite de nouveaux jouets. Même s’ils ont 100 jouets assis à la maison, quelques autres les rendront toujours heureux. Obtenez à votre ami à quatre pattes préféré un nouveau pack de jouets en vente. Pour le moment, vous pouvez obtenir un pack de trois jouets pour corde DELOMO pour seulement 12 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo 4XKZFXCF.

Les boutons sont une douleur dans le cul. Ou bien, votre visage. Peut-être ton cul, je ne connais pas ta vie. De toute façon, ils sont nuls et peuvent gâcher votre journée. Mais plus maintenant! Faites-vous une énorme faveur et bannissez les imperfections. Obtenez un pack de deux de Neutrogena Visiblement Clear Rapid Clear Treatment pour seulement 10 $.

Accrochez cette offre Daily Steals lorsque vous utilisez le code promo KJNUTGNA. Il est censé fonctionner en aussi peu que quatre heures, donc si vous repérez un bouton au réveil, vous pouvez utiliser ce traitement et il est à espérer qu’il sera réduit à l’heure du déjeuner ou lorsque vous rentrerez du travail.

Êtes-vous fatigué de faire la même merde tous les soirs pour le dîner? Rendez les choses amusantes et intéressantes en essayant une nouvelle recette. Quelque chose que vous n’auriez jamais pensé faire. Pourquoi ne pas essayer de préparer des sushis à la maison? Vous pouvez quand vous obtenez ce kit de fabrication de sushi pour seulement 7 $ sur Amazon. Ce kit comprend deux tapis roulants à sushi, cinq paires de baguettes, un épandeur à riz et une palette à riz.

* Compétences de fabrication de sushi non incluses.

7 $

Mise à jour: Coupez le coupon sur la page pour économiser 2 $ supplémentaires sur le modèle blanc

En ce qui concerne les multiprises, Anker PowerPort Cube est de loin le plus intéressant. Et maintenant, vous pouvez le ramasser pour 19 $ 17 $. Ce modèle particulier offre 3 prises CA et 3 ports USB et il peut être monté sur un mur ou sous un bureau avec les tampons adhésifs inclus.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier. Et peut-être la meilleure partie? Il est livré avec une garantie de 18 mois.

17 $

Ce tapis de souris de jeu AUKEY massif est à seulement 12 $ en ce moment. Ce chiffon doux et résistant aux éclaboussures mesure 35,4 “× 15,75” × 0,15 “et peut facilement accueillir également votre clavier. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo 5JXZJ7A7 à la caisse pour obtenir le meilleur prix.

12 $

Depuis amazon Utilisez le code 5JXZJ7A7

Un chargeur PD AUKEY 30W à double port avec un port USB standard et un port USB-C est réduit à 15 $ en utilisant le code ECL56KRA plus le coupon sur la page.

Si vous utilisez toujours l’unité à prise unique fournie avec votre appareil, vous avez besoin d’une mise à niveau. Je veux dire, imaginez la commodité de charger deux de vos appareils à la fois? C’est l’avenir. Et c’est une excellente occasion d’obtenir une unité adaptée aux voyages.

Essayez-vous de canaliser le temps plus chaud en y réfléchissant? Encouragez ces pensées positives et procurez-vous un nouvel équipement pendant que vous y êtes. Vous pouvez obtenir 60% de réduction sur tout le site (plus la livraison gratuite) de Waves Gear lorsque vous utilisez le code promo KinjaD60.

Cela signifie que le 34 oz. Forever Cold Water Bottle coûte 16 $ (normalement 39 $), tandis que le 25 oz. est de 14 $ (normalement 34 $). Ces lunettes de soleil flottantes populaires ne coûtent que 16 $ (normalement 40 $). Découvrez tout ce qui est inclus dans cette vente et profitez de la livraison gratuite, ce qui est une rareté chez Waves Gear.

Nous espérons que personne ne se promène dans nos bagages lorsqu’ils sont hors de vue. Mais tu ne sais jamais! Et, vous ne savez vraiment pas si votre fermeture à glissière va s’ouvrir lorsque votre valise est malmenée après l’avoir vérifiée. Protégez vos affaires avec un pack de deux serrures à bagages TACKLIFE pour seulement 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KCH7237I à la caisse.

6 $

Toutes les cuisines ne sont pas dotées d’un lave-vaisselle. Ou, tout le monde n’aime pas en utiliser un. Si vous avez besoin d’un meilleur séchoir, avec un espace décent, Joseph Joseph a la solution. Ce support de séchage extensible pour vaisselle est en baisse à 30 $ sur Amazon, ce qui est le plus bas jamais enregistré. Il a beaucoup de place pour les assiettes, les bols, les tasses, les verres à vin, les couverts et plus encore.

38 $

Je suis fermement convaincu que tous mes maux et douleurs peuvent être corrigés par un coussin chauffant. Si vous êtes du même avis, vous allez vouloir ce coussin chauffant XXL Sable. C’est seulement 20 $ lorsque vous coupez le coupon de 6 $ et utilisez le code promo KINJA7KJ à la caisse. Il est fabriqué en microfibre, dispose de 10 réglages de chaleur et d’une minuterie que vous pouvez régler entre 10 et 90 minutes.

Remarque: Cette vente a été prolongée jusqu’au 23 janvier.

C’est formidable que tout le monde se concentre sur sa santé mentale et physique pour commencer la nouvelle année, mais TBH, nous avons quelque chose de mieux. Abandonnez votre vie réelle et partez en vacances surréalistes. Pour le moment, vous pouvez réserver un vol aller-retour en classe économique ou en classe affaires sur Emirates, à partir de 409 $. Cette offre concerne les vols vers la Grèce, l’Afrique du Sud, Dubaï, Bali, Le Caire et plus encore.

Commencez 2020 du bon pied et réservez votre vol Emirates d’ici le 23 janvier. Ces prix sont susceptibles de changer en fonction de l’aéroport de départ.

Lancez la nouvelle année en organisant enfin vos câbles avec cet organiseur autocollant à prix réduit. Ignorez les photos sur la page du produit. Lorsque vous commandez, vous obtiendrez une unité à cinq trous avec un autocollant de style 3M afin de pouvoir le fixer à votre bureau ou à l’arrière de votre console de home cinéma. Pour 2 $, c’est un achat impulsif. Alors allez-y, c’est une façon stupide et bon marché d’améliorer votre vie.

.