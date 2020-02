Basé sur la saga Way of the Samurai, le jeu d’action et de jeu de rôle Katana Kami a déjà une date de sortie

Le jeu vidéo Acquire sera mis en vente sur PC, Nintendo Switch et PS4 dans quelques jours.

L’étude japonaiseAcquérira annoncé que son action et son aventure de jeu de rôle Katana Kami, inspirée de la saga des vétérans Way of the Samurai, seront mis en vente sur PC, PS4 et Nintendo Switch dans quelques jours.20 février, pour l’instant uniquement au format numérique.

Le jeu vous permet de créer plus de 100 armes différentes.Le titre nous raconte l’histoire du forgeron Dojima qui, plongé par les dettes qu’il ne peut payer,est impliqué dans l’enlèvement de sa fille. Dans ce graphique, nous allons passer au plus court desRestauration Meji, Période japonaise qui passe entre les années 1866 et 1869, plus précisément dans la zone de conflit de Rokkotsu.

Pour payer la dette et récupérer sa fille,Dojima compte sur l’aide d’un ronin, un samouraï sans maître, qui a vu comment l’enlèvement se produit et décide donc de prêter son aide au forgeron. Les deux se lanceront dans une aventure palpitante au cours de laquelle ils forgeront des armes dangereuses et exploreront la grotte d’Ipponmatsu.

La chose amusante à propos de ce titre Acquérir est queles donjons seront générés aléatoirement, nous ne pouvons donc pas les mémoriser pour faciliter la route, cependant,nous pouvons nous entraiderpour progresser dans les niveaux. Bien que le jeu sortira simultanément dans le monde entier,Seul le Japon aura une édition physiquecar dans les autres pays, il sera disponible en format numérique.

En 2016, le titre dans lequel s’inspire cette nouvelle version, a annoncé sa sortie pour PC, alors qu’il était déjà disponible pour PlayStation 3 et Xbox 360. Une livraison qui fournissaitune grande personnalisation et plus de 20 fins différentes.Maintenant en 2020, avec Katana Kami: A Way of the Samurai Story, nous profiterons également de divers outils pour personnaliser le gameplayavec plus de 100 armes différentes et neuf styles de combat.

