Bataille royale de lancement de sorts, cyberpunk furtif et autres joyaux indépendants que vous pouvez jouer ce week-end

Mars a officiellement débuté et les jeux vidéo recommencent lentement. Cela vaut également pour les jeux indépendants.

Bien que les choses aient été un peu calmes cette semaine, par rapport à l’extravagance de PAX East la semaine dernière, nous avons quand même réussi à trouver quelques jeux que vous pouvez attendre, et certains auxquels vous pouvez même jouer ce week-end.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons récemment joué Curse of the Dead Gods, un excellent voyou avec l’un des systèmes de combat les plus satisfaisants du genre. Il est sorti cette semaine, et vous devriez certainement le vérifier.

Alors, sans plus tarder, plongons.

Hot indie games week du 2 mars

Ghostrunner

Ghostrunner est l’un de ces jeux qui vous accrochera dans les 30 premières secondes ou vous éloignera. Heureusement pour moi, je fais partie de l’ancien groupe. J’aime décrire Ghostrunner comme Hotline Miami à la première personne, si vous ne jouiez à ce jeu qu’avec des armes de mêlée. Vous pouvez courir sur les murs, vous précipiter et trancher dans cette dystopie cyberpunk. Si vous êtes touché une fois, vous êtes mort.

Vous pouvez brièvement ralentir le temps, une autre chose que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Les ennemis tombent dans une tranche de votre épée, ce qui, j’en suis sûr, crée des moments magiques où tout fonctionne.

Ghostrunner a été révélé l’année dernière, mais PAX East nous a apporté un nouveau regard. IGN a publié les cinq premières minutes du match, vu ci-dessus, plus tôt cette semaine, et il a encore une fois notre attention.

Ghostrunner arrive sur PC, PS4 et Xbox One cette année, et vous pouvez le souhaiter sur Steam en attendant.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Spellbreak

Spellbreak est en marche depuis environ un an maintenant, sous diverses formes de tests limités. Cette semaine, le développeur a lancé la deuxième version bêta fermée du jeu.

Spellbreak est une bataille royale avec une touche intéressante. Plutôt que de prendre le contrôle d’un connard ennuyeux, vous incarnez un sorcier. Au lieu de M4 et AK, vos armes sont des sorts magiques, que vous pouvez combiner pour obtenir des résultats visuellement impressionnants; une approche unique du genre.

L’une des qualités les plus intéressantes de Spellbreak est son système de mouvement. Les personnages du jeu sont tous très mobiles, capables d’aérer et de planer, et tout cela vend vraiment le sentiment de pouvoir jouer comme un mage devrait apporter.

Il existe actuellement deux façons d’accéder à la version bêta fermée de Spellbreak. Vous pouvez soit acheter l’un des trois packs fondateurs, disponibles pour PC et PS4, soit vous rendre sur le site officiel du jeu et jeter votre nom dans le chapeau.

Le jeu prend en charge le jeu croisé, que vous pouvez même essayer dans la version bêta actuelle, et il devrait sortir cette année sur PC et PS4.

Routine spatiale

Les jeux Humble Original ont tendance à être intrigants, et Space Routine ne fait pas exception. Space Routine est essentiellement un simulateur où vous devez aider les personnages dans leurs routines quotidiennes.

Tout, de se rendre au travail et d’accomplir ses tâches quotidiennes, d’être coincé dans la circulation et même de s’occuper de ses enfants, est couvert. Space Routine a un look rétro-sci-fi soigné, qui ajoute à la comédie. La bande-annonce obtient également des points pour mettre “espace” avant chaque mot.

Le jeu est désormais disponible exclusivement auprès de Humble via l’abonnement Choice (mensuel), et sera ajouté à la collection croissante de jeux Humble Trove vendredi prochain. Si vous êtes abonné à Humble Bundle, consultez-le.

Disjonction

La disjonction est un RPG cyberpunk qui mélange action et furtivité. L’histoire suit trois personnages en 2048 à New York.

Vous pouvez jouer tous les trois au cours de la campagne et utiliser chacune de leurs capacités uniques. Cette approche furtive semble intéressante, car elle offre à ceux d’entre nous qui sont terriblement furtifs une sortie lorsque les choses deviennent inévitablement velues.

Le développeur Ape Tribe a apporté la démo PAX East du jeu sur Steam, accessible à tous pour téléchargement et lecture.

La disjonction arrive sur PC, PS4, Xbox One et Switch cet été.

Sans faiblesse

Weakless est un jeu qui guide deux héros handicapés dans leur quête pour sauver leur monde mourant. L’un est aveugle et l’autre sourd.

En prenant le contrôle de l’un d’eux, vous obtenez une interprétation artistique de la façon dont chacun perçoit son environnement. Vous verrez leur relation évoluer au fur et à mesure que leur confiance mutuelle grandit, tout en explorant un monde magnifique plein de designs de créatures inhabituelles.

Il s’agit d’une configuration intelligente pour un jeu de puzzle, et cela semble très prometteur. Weakless est en fait arrivé sur Xbox One l’année dernière, mais la version PC vient de sortir cette semaine. Le développeur dit également avoir peaufiné la mécanique depuis le lancement de la Xbox.

Weakless est disponible sur Steam pour 13,49 $, une réduction par rapport aux 15 $ habituels.