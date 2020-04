Batailles avec restrictions et Shadow Lides

Héros de Fire Emblem Ce n’est pas seulement le titre d’appareil mobile d’une saga de longue date qui a gagné de nombreux adeptes tout au long de son histoire, mais c’est également l’un des titres les plus populaires du Big N de ceux disponibles sur ce type de plateforme. . Ainsi, comme tout autre titre avec ces caractéristiques, le jeu est mis à jour régulièrement, et cette fois Un nouvel événement est déjà disponible et pré-inscription pour un autre qui se tiendra bientôt. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour connaître chacune des caractéristiques de ces événements à durée limitée!

Batailles restreintes et Shadow Lides, les événements Fire Emblem Heroes suivants

Le premier des deux événements Héros de Fire Emblem l’objet des nouvelles sont Batailles avec restrictions, qui est déjà disponible. Il y aura certaines restrictions (comme son nom l’indique) quand il s’agit de déployer des héros, nous devrons donc reconsidérer nos stratégies. Ainsi, une bataille sera ajoutée quotidiennement, et durera cinq jours:

Du 13 avril à 9h00 – Grande bataille d’Oliver, Champion de la belle Du 14 avril à 9h00 – Bataille d’Alm et des liens de Célica Du 15 avril à 9h00 – Grande bataille de Lyon, Shadow Prince Du 16 avril à 9h00 – Lien Bataille de Cecilia et Lilina Du 17 avril à 9h00 – Bataille légendaire de Daraen, Fallen Dragon

En outre, le deuxième événement est Shadowy Lides, dans lequel nous pouvons nous battre côte à côte avec notre équipe pour vaincre des ombres gigantesques qui ont pris la forme de héros, et nous pouvons déjà nous y inscrire. Cet événement sera disponible pendant 6 jours et consistera en 3 batailles, qui auront lieu tous les deux jours. Votre objectif sera d’assiéger autant de Shades que possible dans le délai imparti, afin d’obtenir jusqu’à 18 obes et autres récompenses, mais aussi des codex divins éphémères.

Source: Fire Emblem Heroes

