Batman et Sonic arrivent aux Xbox Games With Gold pour mars

Février touche à sa fin inévitable. Mais ne soyez pas triste pour la clôture d’un autre mois, vous devez être heureux de ce qui arrive en mars, non seulement en termes de nouveaux jeux, mais dans le divers titres auxquels vous pouvez jouer gratuitement grâce au service Xbox Games With Gold.

Xbox a dévoilé les quatre jeux qui seront disponibles dans son service Game With Gold pour Xbox 360 et Xbox One au cours du mois de mars. Pour la dernière console Microsoft, Du 1er au 31 mars, vous pouvez jouer à Batman: The Enemy Within – The Complete Season. Du 16 mars au 15 avril, Shantae: Half-Genie Hero sera à votre disposition.

Quant à 360, dont vous pouvez profiter sur Xbox One grâce à la compatibilité descendante, vous pouvez trouver Castlevania: Lords of Shadow 2 du premier au 15 mars. Finalement, Profitez des générations Sonic entre le 16 et le 31 du mois suivant.

Cette liste semble presque être une réponse à certaines des tendances que nous avons vues récemment, telles que les photos du tournage de The Batman, le blockbuster du film Sonic et la bande-annonce de la nouvelle saison de l’anime Castlevania. Une seule série de Shantae manque.

Via: Xbox

