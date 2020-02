Batman Ninja aura une adaptation en direct… au Japon

Batman ninja c’est facilement l’un des films d’animation de DC Des étrangers qui sont sortis au cours de la dernière décennie. Transport vers Batman, Robin, Nightwing et Red Hood, au Japon féodal pour essayer d’arrêter Gorilla Grodd, Qui veut reprendre la ville. Maintenant, cette aventure inhabituelle aura une adaptation en direct au Japon, comme une pièce de théâtre.

À travers Twitter, utilisateur Otaku USA partagé la nouvelle qu’une pièce de Batman ninja Elle aurait lieu au Japon, au cours des mois d’octobre et novembre de cette année:

Batman Ninja bondit sur scène comme adaptation au jeu au Japon https://t.co/FDgv4alsTN pic.twitter.com/wzPER69uWv

– Otaku USA Magazine (@Otaku_USA) 19 février 2020

Batman ninja a été lancé en 2018, avec une histoire qui joue dans le Japon féodal et qui a réinventé les personnages principaux de Ville gothique. L’intrigue elle-même était folle, avec des châteaux devenant des robots géants, un groupe de singes se combinant pour former une mèche, et Batman déchaînant une vague de chauves-souris pour faire face à la blagueur. Maintenant, d’une certaine manière, les Japonais transplanteront tout cela dans une pièce de théâtre, et la vérité serait formidable de voir comment ils le font.

Source: Otaku USA

.