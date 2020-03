Batman, prochain titre de Rocksteady, Harry Potter, et bien plus, devait être présenté à l’E3 2020

Batman attend un nouveau jeu (Crédit: Rocksteady)

L’E3 a été annulé cette année en raison du coronavirus. Cela laisse beaucoup de conférences à réorganiser et beaucoup d’annonces à mettre en boîte pour le moment. L’un d’eux était Warner Bros. Games, qui allait montrer un nouveau titre Batman, le long parlé du jeu Harry Potter et du prochain projet de Rocksteady.

La nouvelle vient d’un Tweet de Jason Schreier de Kotaku, qui a été l’un des rares à prédire l’annulation de l’E3.

Plus de nouvelles de moi: Warner Bros. Games prévoyait de faire une conférence de presse E3 cette année pour la première fois, pour parler de Batman, Harry Potter et du jeu de Rocksteady entre autres. Reste à voir ce qu’ils vont faire maintenant https://t.co/OIry5zgB6p

– Jason Schreier (@jasonschreier) 11 mars 2020

En janvier WB Montréal, le studio derrière le DLC de la trilogie Arkham de Rocksteady et les développeurs de Batman: Arkham Origins, ont taquiné sur ses comptes de médias sociaux un nouveau jeu avec le Caped Crusader.

En ce qui concerne Rocksteady, les fans veulent un nouveau jeu du studio depuis Batman: Arkham Knight en 2015. Le dernier titre à sortir était un titre VR 2016 appelé Batman: Arkham VR, mais aucune sortie AAA n’a été annoncée depuis la fin de la trilogie de l’emblématique héros DC.

En octobre 2018, des images ont été divulguées sur un RPG Harry Potter. Maintenant, avec le tweet de Schreier, il semble que le monde allait jeter un œil au prochain jeu fantastique.

E3 a été question de fermer complètement. L’ESA a eu des problèmes financiers, l’année dernière, une fuite de milliers d’informations personnelles de journalistes est sortie, et Geoff Keighley, qui héberge généralement l’E3 Coliseum, a abandonné l’événement car il «ne se sentait pas à l’aise de participer compte tenu de ce que je sais de la montrer à partir d’aujourd’hui. ”

Le coronavirus a déjà fermé les événements esports et GDC, entre autres dans l’industrie du jeu. Le virus a actuellement infecté 115 000 personnes et tué 4 200 personnes.

Aucun mot encore quand les développeurs et les éditeurs trouveront un autre moyen pour leurs annonces sans E3. Avec l’argent et le temps investis dans la planification à l’avance de l’événement à l’échelle de l’industrie, il est probable que les studios voient quelque chose.

Que pensez-vous des plans maintenant annulés de WB? Quand pensez-vous que nous verrons ces jeux à l’avenir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et sur notre Facebook.

