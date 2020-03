Batman: Three Jokers est une suite spirituelle de The Killing Joke

DC Comics a finalement annoncé une date de sortie pour Batman: Three Jokers, ainsi que de nouveaux détails sur la façon dont cette saga se connecte à l’une des bandes dessinées les plus emblématiques de la Chevalier de la nuit.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Geoff Johns, écrivain et artiste Jason Fabok, a révélé qu’ils ont terminé leur travail en Trois jokers La première édition sortira le mercredi 17 juin. Pour quand Batman: Three Jokers # 1 Je suis arrivé dans les magasins, quatre ans se sont écoulés depuis Johns et Fabok fait avancer cette histoire pour la première fois Justice League # 50 et deux ans depuis Trois jokers Cela a été officiellement annoncé.

Justice League # 50 a révélé qu’il y avait trois versions différentes de Joker au fil des ans, expliquant pourquoi Batman Il a eu tellement de problèmes à révéler son identité. DC a également partagé de nouvelles images de cette bande dessinée que vous pouvez voir ci-dessous:

