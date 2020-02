Battle Axe est financé et confirmé pour Nintendo Switch

Il y a de plus en plus de projets de jeux dans Kickstarter qui ajoutent parmi leurs objectifs la sortie Nintendo Switch. Le dernier à le faire a été Hache de bataille, une aventure d’arcade dans le pixel art qui a récemment atteint (et dépassé) le minimum à financer et dont le lancement est prévu à partir de 2021 sur Xbox One, PS4, PC et, bien sûr, le Console hybride Nintendo.

Développé par Henk Nieborg, un vétéran de l’industrie du jeu vidéo avec une fiche de service qui comprend des titres tels que Shantae: la vengeance risquée pour Wii U (ici notre analyse), Contre 4, Shakedown: Hawaii (titre héritier de Rampage de la ville rétro) ou L’aventure de Lomax, Hache de bataille est une aventure dans une perspective isométrique qui inclut parmi ses influences, selon Nieborg lui-même, des classiques tels que Gauntlet, Golden Axe, Chevaliers de la ronde ou Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara.

Hache de bataille peut être joué seul ou en coopérative. Tous les héros (il y en a trois disponibles) ont attaques corporelles et attaques à distance, ainsi que des capacités spéciales qui leur confèrent un avantage momentané, en plus des objets que l’on peut trouver au cours de l’aventure et qui confèrent une large variété d’effets. Ongle jouabilité qui sera très familier aux fans de hack n ‘slash de toute une vie bien que Nieborg dit que de nouveaux éléments seront ajoutés pour “revitaliser le genre”.

Un autre aspect à souligner est la bande originale composée de Manami Matsumae, un autre nom important dans l’industrie et qui est responsable de la partition des titres aussi bien connu que Mega Man, combat final, zone 88, épée magique ou le chevalier de pelle le plus moderne.

Campagne de Kickstarter pour financer cette Hache de bataille encore ouvert jusqu’à la prochaine 27 février et de nouveaux objectifs d’extension peuvent encore être débloqués, jusqu’à présent, seul un nouveau mode de jeu (nouveau jeu +) a été atteint avec plus de difficulté, des ennemis plus agressifs, etc. Vous pouvez obtenir le version numérique pour Nintendo Switch prenant en charge la projet à partir de 18 € ou 30 € si vous voulez version physique. La livraison est prévue pour Janvier 2021.

