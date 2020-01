Battle Axe, une aventure d’arcade d’inspiration rétro, frappe Kickstarter avec un œil sur l’interrupteur

Hier, nous avons vu un lancement de projet plutôt savoureux sur Kickstarter inspiré des titres d’arcade classiques comme Atari. Gant et SEGA Hache d’or, et compte tenu de l’héritage de l’équipe et de la beauté de l’art, nous avons pensé que nous partagerions avec vous beaucoup.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de la campagne ci-dessus, Hache de guerre est un jeu d’arcade fantastique de haut en bas avec un gameplay hack-and-slash trépidant qui, selon les créateurs, “revitalisera le genre avec de nouveaux éléments de gameplay, des contrôles améliorés, un pixel art incroyable”. Comme vous vous en doutez, il a un mode multijoueur en solo ou local et vous aurez le choix entre trois héros à jouer pendant que vous vous battez à travers des hordes pour affronter la sorcière maléfique Etheldred, un ne’er-bien-être qui rend la vie misérable pour tout le monde dans votre patrie de Mercie.

Le jeu est dirigé par le vétéran artiste pixeliste et designer Henk Nieborg qui a des spectateurs tels que Shantae: la vengeance risquée, Contra 4, Shakedown: Hawaii et Xeno Crisis sous sa ceinture. Le programmeur vétéran Mike Tucker, le plus récent de la renommée de Xeno Crisis, est en charge de la programmation et Nieborg a également recruté les talents de Manami Matsumae – que vous connaissez grâce à son travail sur les classiques Capcom Mega Man, Combat final et bien d’autres – pour composer l’intégralité de la bande originale.

Battle Axe est en cours de développement depuis un certain temps et devrait avoir “encore six à neuf mois” avant la fin, sous réserve du succès de Kickstarter:

Actuellement, le jeu est au stade alpha, avec le combat de base mis en œuvre, ainsi qu’une logique ennemie simple, l’utilisation des objets et la première rencontre avec le boss. Nous avons également mis un peu de travail dans l’écran de sélection des héros et l’interface utilisateur, il y a donc déjà une bonne quantité de structure du jeu en place. Les ensembles de tuiles pour les deux premières zones sont maintenant terminés et la plupart des ennemis de ces zones ont également été dessinés, ainsi que la grande majorité des animations de héros, qui sont les sprites les plus chronophages à affronter.

La page de la campagne est remplie de sprites animés et de détails sur l’histoire – c’est l’une des productions les plus raffinées dont nous nous souvenons avoir vu sur le site de financement participatif. Nieborg déclare également qu’il a trouvé un partenaire pour une sortie physique potentielle sur Switch et PS4 et fournit les maquettes suivantes:

Au moment de la rédaction du présent document, le projet était financé par un quart, avec un peu plus de 10 000 £ sur un objectif de 40 000 £ et 29 jours restants. Un engagement de 15 £ vous donne une clé de téléchargement numérique pour la plate-forme de votre choix (Switch, Xbox One, PS4, PC, Mac ou Linux) tandis qu’une édition physique pour Switch ou PS4 coûte 25 £. Il y a évidemment beaucoup plus de bonus et de goodies, mais ce sont les niveaux les plus pertinents. Consultez le Kickstarter pour plus d’informations si l’un des éléments ci-dessus semble intéressant. Nous pensons qu’il ressemble à une boulette de viande plutôt épicée.

Plus tôt cette semaine, nous avons examiné un tas de jeux Switch modernes qui alimentent notre nostalgie – celui-ci ressemble à un candidat pour cette liste. Faites-nous savoir ce que vous pensez et si vous le soutiendrez ci-dessous.

