Battle for Bikini Bottom – Rehydrated a une date de sortie

Après plusieurs mois d’intrigue, THQ Nordic a révélé que le très attendu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated arrive sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 23 juin 2020et vous pouvez précommander le jeu.

Les précommandes numériques sont désormais disponibles pour Xbox One via le Microsoft Store et sur PC via Steam. Les précommandes Nintendo Switch ouvriront via l’eShop le 21 avril. La précommande PlayStation 4 suivra le PlayStation Store à une date ultérieure.

De même, quelques détails supplémentaires ont été révélés à partir des éditions spéciales de ce titre. L’édition Shiny sera au prix de 149,99 $ et comprendra:

-Une figurine Bob l’éponge de 8 “/ 20 cm avec une spatule dorée et une langue flexible

-Autocollants muraux

-6 lithographies

-SpongeBob SquarePants Chaussettes de tennis

-Le jeu lui-même

D’un autre côté, l’édition F.U.N coûtera 299,99 $ et voici ce qu’elle comprend:

-Une figurine Bob l’éponge de 8 “/ 20 cm avec une spatule dorée et une langue flexible

-Une figurine Patricio de 7 “/ 18 cm

-La statuette Arenita 8 “/ 20 cm

-Autocollants muraux

-Un ensemble de porte-clés Tiki

-6 lithographies

-SpongeBob SquarePants Chaussettes de tennis

-Le jeu lui-même

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 23 juin 2020. En parlant de SpongeBob, le film SpongeBob Movie: Sponge on the Run a été retardé.

