Battlefield 2021: DICE arrête les mises à jour et se concentre sur ce nouveau projet – VIDEO

Il n’y a pas longtemps, DICE a confirmé que Battlefield v Il recevrait sa dernière mise à jour de contenu cet été, continuant à donner un peu de soutien au titre pour garantir la meilleure expérience pour les joueurs. Et après cela, il a fait une annonce similaire pour indiquer ses plans avec Battlefront 2 via une nouvelle entrée. partagé sur le blog Electronic Arts.

En cela, ils mentionnent que la vision de battlefront 2 Il est déjà terminé, ils ne s’attendent donc pas à publier de nouveaux contenus pour le jeu une fois qu’ils auront accès à la bataille de Scarif. Bien que cette nouvelle ne soit pas entièrement amère depuis l’entreprise a confirmé qui travaillent sur une nouvelle expérience pour les fans de Battlefield et que cela arrivera en 2021.

Star Wars Battlefront 2 | Arts électroniques

Ils mentionnent que même s’ils croient que vision en studio pour Star Wars Battlefront 2 est complet, ils veulent connaître l’opinion des joueurs, en écoutant leurs histoires dans les deux jeux. Mais à long terme, l’étude se concentre sur l’avenir de Battlefield qu’ils ont l’intention d’apporter aux joueurs. Et bien que pendant un bref instant les mots “2021” soient apparus dans le texte, cela a été modifié. Mais pas à temps pour que les joueurs en fassent écho ou même depuis le portail Eurogamer.

Bien que nous ne disposions pas pour le moment d’informations sur cette grande nouveauté dans la saga de la guerre, nous serons attentifs aux bonnes nouvelles à venir et, surtout, que les utilisateurs ont la possibilité de vivre l’une des meilleures expériences. En attendant, nous vous rappelons que Battlefield V est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.