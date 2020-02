Battlefield 5 obtient une mise à jour importante

Le jeu de tir à la première personne d’EA Battlefield 5 a reçu une mise à jour rapide qui réduit de moitié le nombre de chars sur le terrain, réduisant le taux d’apparition de chars initial du premier secteur de Breakthrough à deux au lieu de quatre.

Le directeur de la communauté mondiale de DICE, Adam Freeman, a annoncé sur Twitter que le changement affectait le premier secteur des Îles Salomon, une nouvelle carte révolutionnaire faisant partie du chapitre 6 du jeu: dans la jungle. Selon Freeman, DICE a remarqué que les Defenders on Breakthrough étaient écrasés en raison de l’assaut du char. La réduction devrait donner aux joueurs de ce côté une marge de manœuvre.

Nous avons apporté un changement aux Îles Salomon aujourd’hui qui affecte le premier secteur en percée #Battlefield

Nous constatons une expérience vraiment équilibrée pour la carte dans son ensemble, mais les deux premiers secteurs ont été assez brutaux pour les défenseurs, nous avons donc réduit le spawn initial du tank de 4 à 2 pic.twitter.com/9tSIZPo6eP

– Freeman (@PartWelsh) 13 février 2020

Freeman a doublé sa décision dans un tweet de suivi, garantissant que la réduction créera un “nombre équilibré de chars sur le champ de bataille pour le deuxième secteur”. Il a déclaré que DICE surveillera le changement sur Breakthrough au cours du week-end et mettra en œuvre plus d’ajustements s’ils s’avèrent nécessaires.

En plus des Îles Salomon, la mise à jour Into The Jungle de Battlefield 5 comprend également une multitude de nouvelles armes comme le LMB de type 11, le fusil de chasse modèle 37, la carabine M2, etc.

DICE a teasé quelques autres changements à venir dans la mise à jour 6.2 de Battlefield 5, y compris un gros ajustement de l’équilibre des armes. De plus, la personnalisation du réservoir est en cours, mais on ne sait pas quand il sera mis en ligne.

Now Playing: Battlefield V – Bande-annonce de la mise à jour “Into the Jungle”

