Battlefront II offre un double XP en raison d’une pandémie

Capture d’écran: EA

Les développeurs de Battlefront 2 prennent une suggestion de fan sur Reddit en doublant XP pour les joueurs du jeu pour les deux prochaines semaines. Ils le font alors que de plus en plus de personnes restent à l’intérieur pour essayer de ralentir l’épidémie mondiale du coronavirus Covid-19.

“Nous activons x2 Experience dans Star Wars Battlefront II jusqu’au 27 mars, puis ce sera un week-end x3 Experience”, a écrit Ben Walke, le responsable de la communauté du jeu, sur Twitter aujourd’hui. «Les gens sont coincés à la maison. Nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons rendre leur jeu un peu plus agréable. ” Il y a maintenant plus de quelques appels sur les réseaux sociaux pour que les créateurs de jeux comme Fortnite et Call of Duty fassent quelque chose de similaire.

L’idée est née d’une blague sur r / Gaming quand quelqu’un a publié un mème sur les nouvelles directives du CDC recommandant aux gens de ne pas assister à de grands rassemblements sociaux de 50 personnes ou plus pendant les deux prochains mois. “Jusqu’à ce que cette pandémie soit terminée, j’appelle tous les éditeurs de jeux vidéo à faire de chaque jour un week-end double XP”, a ajouté le meme. Un commentateur a tagué Walke dans le post, et une heure plus tard, il est revenu pour dire que le studio ferait exactement cela. Alors que le déverrouillage plus rapide des personnages et des costumes devrait être le moindre des soucis de quiconque au milieu d’une pandémie, tout ce qui aide à empêcher quelques personnes ennuyées et agitées supplémentaires de faire des voyages inutiles dans le public n’est pas terrible non plus.

Selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, il y a actuellement 178 508 cas confirmés d’infection dans le monde. Pour lutter contre la propagation, des endroits comme l’Italie, qui compte actuellement le plus grand nombre de cas en dehors de la Chine, ont mis en place des verrouillages pour empêcher les gens de se rassembler dans les lieux publics. Aux États-Unis, un certain nombre d’États et de grandes villes ont déjà fermé des écoles et ordonné aux bars et restaurants de mettre fin aux services de restauration.

De nombreuses entreprises, y compris les principaux éditeurs de jeux vidéo comme Microsoft et Nintendo, ont déjà commencé à encourager les employés à travailler à domicile. Aujourd’hui même, Electronic Arts a annoncé des politiques similaires. “À partir d’aujourd’hui, nous avons fait la transition pour recommander fortement à tous nos employés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie de travailler de chez eux jusqu’au 1er avril, pour aider à limiter l’exposition potentielle au coronavirus et à minimiser la propagation sociale de la maladie”, a écrit la société sur son site Web.

Avec des gens qui passent plus de temps que d’habitude assis à la maison, il n’est peut-être pas surprenant que beaucoup d’entre nous se tournent vers les jeux vidéo pendant la crise, que ce soit pour se distraire ou simplement essayer de passer le temps. Steam a vu un nombre sans précédent de 20 millions de personnes se connecter ce week-end. De nombreuses équipes sportives, quant à elles, se sont tournées vers des jeux comme la FIFA et NBA2K pour simuler les matchs à venir qui ont été reportés. Maintenant, si seulement les éditeurs de jeux vidéo commençaient également à publier leurs prochains jeux.

