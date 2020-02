Battlesloths présente une bande-annonce à l’occasion de sa première sur Nintendo Switch

Un nouveau Tireur de vue aérienne à deux bâtons concentré sur le combat multijoueur au format sable rejoint le catalogue des consoles hybrides jeudi prochain 27 février, il s’agit de Battlesloths, le premier travail du développeur indépendant Invisible Collective en entrant sur l’eShop de Nintendo Switch. Plus précisément, ce qui s’en vient est une version mise à jour et étendue du jeu qui est sortie il y a quelques années sur le territoire du PC, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir jouer où et quand nous le voulons.

Imaginez ce que vous feriez pour obtenir le dernier morceau de pizza lors d’une fête avec des amis, car certaines personnes paresseuses belligérantes – très paresseuses en réalité – l’ont clairement, entreprennent des combats acharnés dans des espaces chargés de divers dangers pour garder la garde, en utilisant un répertoire complet de jusqu’à 15 outils d’attaque allant des classiques tels que les épées aux armes nucléaires dévastatrices. Nous avons aussi 4 modes différent multijoueur pensé à partager avec des rivaux humains en mode local ou avec des processeurs querelleurs, et environ 900 chapeaux particuliers avec lesquels personnaliser notre guerrier choisi. À l’occasion de la première imminente sur l’eShop de Nintendo Switch, une nouvelle bande-annonce s’ouvre remplie d’excitation et de réminiscences uniques aux classiques des années 90 comme Night Trap:

Bande-annonce de Battlesloths (Nintendo Switch eShop)

