Bayonetta et Vanquish se faufilent dans un top 10 britannique mené par le triplé habituel

Les autres surprises surprises de la semaine viennent de la main de Sega et Microsoft.

Sans grande nouvelle sur le territoire britannique en vente la semaine dernière. Le triplet FIFA 20 millionnaire, Call of Duty: Modern Warfare et Grand Theft Auto 5 a imposé le reste avec l’installation habituelle, mais trois nouveautés du top 10 ont retenu l’attention des joueurs. Le premier est Bayonetta and Vanquish Tenth Anniversary Bundle, qui se trouve sur la dixième étape dans sa première semaine.

Conduite et remasterisation: les surprises de la semaineLes deux autres rentrées sont Team Sonic Racing et Forza Horizon 4. Le jeu des karts à pédales Sega a augmenté ses ventes de 99% tandis que le Exclusivité Xbox One Il l’a fait à 229%, bien qu’il soit l’un des joyaux du catalogue Xbox Game Pass. Il fait partie du top 10 de Call of Duty: Black Ops 4, qui était en 11e position après améliorez vos ventes 169% d’une semaine à l’autre.

Vous pouvez consulter la liste ci-dessous:

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto V

Jedi Star Wars: Fallen Order

Commutateur Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

Team Sonic Racing

Forza Horizon 4

Luigi’s Mansion 3

Pack Dixième anniversaire Bayonetta & Vanquish

L’absence la plus célèbre de la semaine est Dreams qui, après ses débuts en huitième position, la semaine de sa sortie tombe à 15 tiroirs avec une baisse de 20% de ses ventes. Consultez l’analyse de Dreams pour découvrir ce que le nouveau jeu vidéo des créateurs de LittleBigPlanet a.

En savoir plus sur: Bayonetta & Vanquish, FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare et GTA 5.

.