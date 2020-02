Bayonetta et Vanquish sont à peine entrées dans le Top 10 des ventes au Royaume-Uni

En dépit d’avoir été un succès avec la critique, Rêves Malheureusement, il n’a pas eu le même succès commercial que ses développeurs l’avaient prévu. Après avoir fait ses débuts à la huitième place dans le tableau des ventes physiques Royaume-Uni, maintenant cette nouvelle exclusivité de Playstation 4 Il est tombé au numéro 15. Cette liste n’inclut pas les ventes numériques, nous espérons donc que le titre a eu plus de chance via le PlayStation Store

De plus, le paquet de Bayonetta et Vanquish à peine réussi à entrer en 10e position, et Team Sonic Racing Il a réalisé un retour triomphal à la septième place après une baisse de prix. De cela, FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare et Grand Theft Auto V, comme prévu, occupent respectivement les première, deuxième et troisième places.

Ici le Top 10 complet:

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto V

Jedi Star Wars: Fallen Order

Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

Team Sonic Racing

Forza Horizon 4

Luigi’s Mansion 3

Pack Dixième anniversaire Bayonetta & Vanquish

Source: ukie

.