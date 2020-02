Bayonetta & Vanquish 10e anniversaire fait ses débuts au Royaume-Uni Top 10

Il est toujours bon de savoir que les nouvelles versions ont de bons débuts et peuvent exceller dans les listes dominées par la FIFA, Call of Duty ou Grand Theft Auto. A cette occasion, bien qu’il n’y ait pas de surprise dans les premières places, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de PlatinumGames car leur récente livraison a réussi à se placer dans le Top 10 au Royaume-Uni.

La liste des ventes hebdomadaires de jeux vidéo avec l’aimable autorisation de UKIE est ici et plus que de se concentrer sur les premières places, car il n’y a pas de changements majeurs, nous préférons souligner les grands débuts du pack 10e anniversaire de Bayonetta & Vanquish, remasterisant 2 des meilleurs jeux créé par PlatinumGames, qui a fait ses débuts à l’époque de la PS3 et de la Xbox 360 et, heureusement, a eu un bon accueil après ses débuts sur le marché dans une version pour PS4 et Xbox One.

En revanche, la liste des meilleurs vendeurs au Royaume-Uni réserve une agréable surprise aux fans de Xbox One, puisque Forza Horizon 4 est revenu au premier plan, le plaçant en huitième position après une augmentation de 229% des ventes au cours de la semaine passé.

TOP 10 HEBDOMADAIRE ROYAUME-UNI

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto V

Jedi Star Wars: Fallen Order

Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

Team Sonic Racing

Forza Horizon 4

Luigi’s Mansion 3

Pack 10e anniversaire Bayonetta & Vanquish

