Ben Affleck explique pourquoi il a quitté Batman

L’acteur et réalisateur oscarisé Ben Affleck était à l’origine attaché à l’écriture, la réalisation et la star dans le nouveau film de Batman appelé The Batman, mais il a abandonné. Le rôle-titre est finalement allé à Robert Pattinson, tandis que le réalisateur de Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves, est venu à bord pour écrire un nouveau script et diriger.

Maintenant, Affleck a expliqué pourquoi il a quitté The Batman. Après un “tournage troublé” sur Justice League, dans lequel Affleck apparaît comme Batman, il a décidé de s’éloigner, selon le New York Times. Affleck a déclaré à la publication que le fait de reprendre le rôle de Batman pour le nouveau film l’avait peut-être conduit à nouveau à boire.

“J’ai montré à quelqu’un le script Batman”, a-t-il déclaré. “Ils ont dit: ‘Je pense que le script est bon. Je pense aussi que vous vous boirez à mort si vous passez par ce que vous venez de vivre à nouveau.'”

Affleck, 47 ans, a déclaré qu’il “buvait relativement normalement pendant longtemps”, ce qui a entraîné des problèmes dans sa relation avec sa femme, Jennifer Garner, avec laquelle il s’est séparé en 2018.

“Vous essayez de vous sentir mieux en mangeant ou en buvant ou en faisant du sexe ou en jouant ou en faisant du shopping”, a déclaré Affleck. “Mais cela finit par aggraver votre vie. Ensuite, vous en faites plus pour faire disparaître cet inconfort. Ensuite, la vraie douleur commence. Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. C’est du moins ce qui m’est arrivé.”

Le NYT rapporte que l’expérience d’Affleck sur Justice League a “sapé” son intérêt à retourner jouer à Batman.

Affleck a joué à Batman trois fois au total, à commencer par Batman v Superman: Dawn of Justice. Il a joué le personnage à nouveau dans un camée pour Suicide Squad, puis une troisième fois dans Justice League.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021. Reeves a récemment partagé les premières images de Pattinson dans le nouveau Batsuit – et il a l’air plutôt bien.