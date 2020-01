Ben Schwartz partage des photos de la première projection du film Sonic The Hedgehog

Récemment, Paramount Pictures a organisé un événement de projection précoce pour le Sonic l’hérisson film en direct, qui sortira le 14 février dans les salles.

Ben Schwartz, la voix de Sonic dans le film, a partagé quelques photos qu’il a prises lors de l’événement, auxquelles il a assisté avec les co-stars Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, et plus encore. La rumeur veut que l’aperçu se soit plutôt bien passé avec le public, mais nous devrons attendre et voir comment le film se passe vraiment quand il sortira officiellement.

En attendant, vous pouvez consulter les photos de Schwartz de l’événement ci-dessous:

Une icône, un cyclope et un hérisson. #SonicMovie pic.twitter.com/uTQ2UPAp1D

– Ben Schwartz (@rejectedjokes) 25 janvier 2020

Man Un casting aussi incroyable que j’aimerais pouvoir le rencontrer. @ Rejetés blagues comme Sonic The Hedgehog et @JimCarrey comme Dr Robotnik ne sont que des choix de casting parfaits ainsi que d’autres acteurs talentueux comme James Marsden et @iamtikasumpter.

Je dois aussi remercier @fowltown. pic.twitter.com/u3tDmRs8D8

– Woody et Daffy Duck (@DaffyWoody) 26 janvier 2020

Nos incroyables acteurs et cinéastes ont repris le tapis bleu lors de notre #SonicMovie Family Day!

Ne les manquez pas en salles le 14 février! 🎟️➡️https: //t.co/CKJoAJIQHG pic.twitter.com/iqZzABmnF5

– Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) 26 janvier 2020

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

