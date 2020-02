Bénéficiez de 100 $ de réduction sur le Nvidia RTX P65 Creator Laptop MSI de MSI

Ordinateur portable MSI P65 Creator | 1 700 $ | Amazon | Code promotionnel 100CREATOR

Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que MSI, la société de matériel de jeu dont le logo est un dragon littéral, fasse de bons ordinateurs portables de créateur. Il essaie de changer cette perception avec le P65 Creator, un ordinateur portable de studio mince et léger qui me rappelle un certain GS65 Stealth Thin que j’ai caché dans mon placard à la maison. (Je suppose que cela explique la convention de dénomination.)

Équipée d’une version Studio du GPU Nvidia GeForce RTX 2060, cette machine est cependant conçue pour les concepteurs, les producteurs de vidéos, les photographes et autres créateurs de contenu avant tout – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pesant un peu plus de 4 livres, cet exploit d’ingénierie contradictoire et performant se vend normalement à 1899 $, mais jusqu’au 28 février, ce prix baisse de 100 $ pour ceux qui utilisent le code promo 100CREATOR à la caisse. Bien que cela ne ressemble pas à une énorme remise, si vous envisagiez déjà d’en acheter un, le moment est peut-être venu de commencer à chercher votre portefeuille.

1,7 K $

À partir d’AmazonUtilisez le code 100CREATOR

G / O Media peut recevoir une commission

.