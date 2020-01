Bergsala, distributeur nordique de Nintendo, rejoint Thunderful

Thunderful AB, qui comprend Image & Form et Zoink Games, est sur le point de s’agrandir.

Bergsala AB, distributeur des produits Nintendo dans la région nordique depuis 1981, est sur le point de rejoindre Thunderful AB pour former le Thunderful Group. Le groupe Thunderful comprendra trois domaines: le développement, qui comprend Image & Form et Zoink, l’édition qui implique Thunderful Publishing et Rising Star Games, et enfin la distribution, qui comprend ergsala AB, Amo Toys Nordic AB et Nordic Game Supply AB.

Bergsala AB distribue les produits Nintendo dans tous les pays nordiques depuis 1981 et s’associe désormais au développeur et éditeur de jeux Thunderful AB ainsi qu’aux sociétés de distribution Amo Toys Nordic AB et Nordic Game Supply AB pour créer le nouveau groupe Thunderful.

La formation du Groupe crée un opérateur fort dans le développement de jeux et la distribution de jeux, d’accessoires de jeux et de jouets. Les propriétaires de Thunderful Group AB sont Bergsala Holding AB, Brjann Sigurgeirsson et Klaus Lyngeled. Au total, le Groupe emploie plus de 160 collaborateurs. Le siège social du nouveau groupe est situé à Göteborg.

«Les facteurs qui distinguent les activités commerciales du groupe sont qu’ils bénéficient de positions de leader et de bonnes conditions sur leurs marchés respectifs. Nous travaillons déjà ensemble depuis de nombreuses années, et la taille et la vision commune de notre groupe nous aideront à nous renforcer davantage à la fois en tant que groupe et au sein des secteurs d’activité individuels », explique Brjann Sigurgeirsson, VD de Thunderful Group AB.

Trois secteurs d’activité importants

Le nouveau groupe comprend trois secteurs d’activité:

• Thunderful Development, avec des opérations dans le développement et la vente de jeux. Le domaine d’activité comprend les développeurs de jeux Image & Form International AB et Zoink AB. La marque clé de l’entreprise est SteamWorld. Les jeux se sont vendus à plus de quatre millions d’exemplaires et ont été téléchargés plus de sept millions de fois.

• Thunderful Publishing, avec des opérations impliquant la publication de jeux. Le domaine d’activité comprend Thunderful Publishing AB, qui gère la sortie de titres développés en interne et par d’autres studios de jeux, ainsi que les très acclamés

Rising Star Games Ltd, qui a été acquis pour se concentrer sur la sortie de titres de jeux japonais importants en Europe et aux États-Unis.

• Thunderful Distribution, avec des opérations dans la distribution et la vente de consoles de jeux, jeux, accessoires de jeux et jouets. Le domaine d’activité comprend Bergsala AB, Amo Toys Nordic AB et Nordic Game Supply AB. Bergsala AB distribue des produits Nintendo dans les pays nordiques depuis 1981. Nordic Game Supply AB et Amo Toys Nordic AB sont des distributeurs nordiques de jeux, d’accessoires de jeu, de marchandises et de jouets. Leurs marques incluent Rockstar, 2K Games, RAZER, Thrustmaster, PowerA, Hori, MGA Entertainment (avec des marques telles que L.O.L., BabyBorn et Little Tikes), Geomag, Intex et bien d’autres.

«Notre objectif commun est de fournir des produits de divertissement créatifs de la plus haute qualité aux personnes de tous âges», explique le fondateur de Bergsala, Owe Bergsten, dont la société de portefeuille Bergsala Holding AB est le plus grand propriétaire de Thunderful Group AB. la technologie, les jeux et les jeux, et le nouveau groupe représente toute la chaîne de valeur.

«Les opérations commerciales de Thunderful Group AB se complètent bien, tant sur le plan commercial qu’en termes de modèles de revenus. Nous avons un pipeline solide et un plan clairement défini pour la façon dont nous avons l’intention de développer davantage nos trois secteurs d’activité », a déclaré Brjann Sigurgeirsson, PDG de Thunderful Group AB.

La nouvelle structure du groupe facilite une meilleure interactivité et une meilleure utilisation des synergies opérationnelles et financières. À titre d’exemple, la fusion signifie que des fonctions telles que l’administration, les finances, l’informatique et la logistique sont centralisées et rationalisées, tandis que les filiales ont la possibilité de se concentrer pleinement sur leurs activités principales.

«Les facteurs distinctifs du secteur d’activité Distribution sont des flux de trésorerie stables et des marges leaders sur le marché. Les facteurs distinctifs pour les secteurs d’activité Développement et Édition sont des marges élevées et un bon potentiel de rendement, mais également des besoins d’investissement périodiquement importants. En améliorant nos relations interactives, nous sommes en mesure de trouver un bon équilibre entre le risque et le retour sur investissement », explique Anders Maiqvist, directeur financier de Thunderful Group AB.

