Besoin d’un peu d’espoir pour l’avenir? Wise Up with Both Yooka-Laylee OSTs, Now Out on Digital Stores

En ces temps difficiles, nous pourrions tous faire avec un certain soulagement – un petit coup de fouet pour nous aider à passer la journée. Quand nous nous sentons bleus, lancer des morceaux Rareware classiques de goûts de Donkey Kong Country et Banjo-Kazooie nous rehausse sans fin.

Par chance, les deux compositeurs derrière ces gagnants figurent sur les bandes originales de Yooka-Laylee et sa suite la plus récente Yooka-Laylee et l’antre impossible de Playtonic Games. Après avoir séjourné dans le désert relatif, les deux OST sont désormais disponibles sur une gamme de vitrines numériques et de plateformes de streaming (Apple, Spotify, Amazon, etc.) grâce au label de musique Materia Collective.

La bande originale du jeu original est récemment devenue indisponible après sa sortie en 2017, et l’OST de la suite n’était disponible que via Bandcamp jusqu’à présent, il est donc formidable de voir l’original revenir et que ce dernier soit plus largement distribué. Davis Wise et Grant Kirkhope n’étaient pas seuls à composer les airs réparateurs du duo de Playtonic; ils ont été rejoints par l’ancien camarade ancien combattant Rare Steve Burke pour le premier match et par Matt Griffin de Playtonic et Dan Murdoch dans la suite.

Nous sommes de grands fans des bandes sonores des deux jeux et avons mis en évidence la musique dans nos critiques. Voici un extrait de notre revue The Impossible Lair discutant de son éclat:

… les anciens compositeurs Rare David Wise et Grant Kirkhope […] aider l’équipe audio Playtonic principale de Dan Murdoch et Matt Griffin avec de la meilleure musique de carrière. Presque chaque morceau est un gagnant (notre préféré est la version “ gelée ” de Frantic Fountains) et il est étonnant d’entendre comment les thèmes changent lorsque les états de niveau sont modifiés.

Et voici un aperçu des couvertures numériques:

Allez-vous vous réconforter avec l’une (ou les deux) de ces délicieuses bandes sonores? Faites-nous savoir avec un GUH-HUH! au dessous de.

