Best Buy lance une énorme vente de 3 jours sur les jeux vidéo, iPad Mini, MacBooks, etc.

Vous êtes peut-être coincé chez vous en ce moment, mais cela ne signifie pas que les offres en ligne de Best Buy ont cessé. Le détaillant a lancé une nouvelle vente de trois jours qui comprend un tas de jeux, de gadgets et bien plus qui pourraient faciliter la vie à l’intérieur. Les jeux PS4, Xbox One et Switch à prix réduit de Best Buy, ainsi que les MacBooks, l’iPad Mini et d’excellents écouteurs. Il y a une tonne de bonnes affaires en cours chez Best Buy en ce moment. Cela dit, le stock est limité et avec tout le monde coincé à l’intérieur, les fournitures peuvent ne pas durer aussi longtemps qu’elles le font habituellement.

Au cours des dernières semaines, Best Buy a réduit plusieurs modèles de MacBook Pro différents. Bien que certains prix aient changé, presque tous les modèles de MacBook Pro voient un prix réduit. La semaine dernière, nous avons également vu une remise sur l’iPad standard, mais maintenant, il y a une remise sur l’iPad Mini plus puissant. Et si vous recherchez un contrôleur génial pour votre PS4 ou PC, le C40 TR d’Astro voit également une réduction – c’est l’un de nos choix pour les meilleurs contrôleurs PS4 de 2020.

Meilleures offres de jeux vidéo chez Best Buy

PS4:

Xbox One:

Commutateur:

Meilleures offres technologiques chez Best Buy

Manette sans fil Astro C40 TR pour PS4 et PC

180 $ (200 $)

Manette sans fil Astro C4 TR

L’Astro C40 TR est un contrôleur PS4 haut de gamme doté d’une impressionnante modularité. Vous pouvez échanger les bâtons avec le D-pad et les boutons de carte sur les pagaies arrière. C’est l’un de nos contrôleurs modulaires PS4 préférés, et en ce moment, il est réduit à 180 $.

ipad mini

64 Go – 350 $ (400 $) | 256 Go – 360 $ (550 $)

ipad mini

Il serait compréhensible que vous pensiez que l’iPad Mini était moins puissant que l’iPad standard, mais vous vous tromperiez. L’iPad Mini ressemble plus à un iPad Air plus petit, doté de la même puce A12 Bionic, ce qui le rend beaucoup mieux pour les jeux et les applications intensives. Il propose également les mêmes options de stockage – 64 Go et 256 Go. Les seules différences majeures sont la taille de l’écran et le manque de prise en charge du clavier intelligent. Cela fait de l’iPad Mini la tablette parfaite si vous cherchez quelque chose sur lequel jouer à des jeux, regarder des films et la télévision, ou lire des livres et des bandes dessinées. Il est disponible en trois couleurs et propose des options WiFi et WiFi + Cellular. Tous les achats iPad Mini sont également livrés avec 1 an d’Apple TV +.

MacBook Air 13,3 pouces (génération précédente)

800 $ (1 000 $) pour les membres My Best Buy

MacBook Air 13,3 pouces

La promotion My Best Buy de la semaine dernière sur le retour du MacBook Air de la génération précédente, et si vous recherchez un ordinateur portable parfait pour écrire des essais et surfer sur le Web, alors c’est un excellent choix. Il dispose d’un processeur i5, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go et d’un écran de 13,3 pouces.

MacBook Pro 13 pouces

128 Go – 1 100 $ (1 300 $) | 256 Go – 1 600 $ (1 800 $) | 512 Go – 1800 $ (2000 $)

MacBook Pro 13 pouces

Le MacBook Pro possède des spécifications plus puissantes que l’Air, ce qui le rend meilleur pour la production et les jeux. Si vous cherchez à éditer des vidéos, du son et des photos, c’est parfait pour vous. Le jeu, cependant, est un peu un sac mixte car les MacBooks ne sont pas compatibles – ou assez puissants – pour exécuter la plupart des dernières versions. Heureusement, il est capable d’exécuter un grand nombre de jeux dans sa bibliothèque. Le MacBook Pro est disponible en deux couleurs différentes avec trois options d’espace de stockage différentes: SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

MacBook Pro 16 pouces

512 Go – 2 200 $ (2 400 $) | 1 To – 2600 $ (2800 $)

MacBook Pro 16 pouces

Les membres de My Best Buy peuvent encore une fois acheter beaucoup sur le MacBook Pro le plus puissant. Le modèle 16 pouces du MacBook Pro est actuellement présenté comme une offre exclusive My Best Buy. Heureusement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à un compte My Best Buy. Le modèle 16 pouces est disponible en deux modèles différents: un avec 512 Go et un AMD Radeon Pro 5300M et un avec 1 To et un 5500M. Si vous recherchez une bête de MacBook capable de gérer une production et des jeux lourds, vous ne devriez chercher nulle part ailleurs qu’ici.

Apple HomePod

250 $ (300 $)

Apple HomePod

Mes membres Best Buy ont également la possibilité de bénéficier d’un HomePod à prix réduit. Le HomePod est le point de vue d’Apple sur un haut-parleur intelligent, offrant à ses utilisateurs un accès mains libres à Siri et Apple Music, entre autres. Il est livré avec quatre mois gratuits d’Apple Music, mais il est important de se rappeler que vous aurez besoin d’un appareil Apple compatible pour le configurer – iPhone, iPad ou iPod Touch.

Beats by Dr. Dre – Écouteurs sans fil PowerBeats³

90 $ (200 $)

Écouteurs sans fil PowerBeats3

Les écouteurs sans fil PowerBeats³ continuent d’être réduits. Ces écouteurs ont une énorme autonomie de 12 heures et disposent de Fast Fuel, qui charge rapidement les écouteurs – la charge à partir d’une batterie faible vous donne une charge d’une heure après cinq minutes. Ceux-ci sont également livrés avec quatre mois d’Apple Music tant que vous n’êtes pas déjà abonné au service.

Beats by Dr. Dre – Casque sans fil Beats Studio³

200 $ (350 $)

Casque sans fil Beats Studio3

Le Beats Studio³ est une paire d’écouteurs haut de gamme qui lui donne un coup de pouce avec jusqu’à 22 heures d’autonomie. En plus de Bluetooth, ces écouteurs sont dotés d’une suppression de bruit adaptative pure et sont livrés avec quatre mois d’Apple Music pour les nouveaux abonnés.