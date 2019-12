Best Of 2019: A Pokémon Retrospective: Generation 7-2016 à 2019

À partir de maintenant jusqu'à la fin de 2019, nous célébrerons l'année à venir en repensant et en republiant certaines de nos meilleures fonctionnalités des douze derniers mois, en plus de notre production régulière. Cet article est apparu pour la première fois sur le site en février avant l'arrivée de Generation 8 avec Épée et bouclier Pokémon. Prendre plaisir!

Il y a trois ans, alors que nous approchions de la révélation de la septième génération de Pokémon et de son 20e anniversaire, nous avons repensé aux six générations de Pokémon précédentes. Maintenant, trois ans plus tard, alors que nous approchons de la fin de la septième génération et de l'inévitable révélation de la prochaine génération, il est temps de revenir sur les trois dernières années de Pokémon – et quelle époque cela a été!

Avant de commencer, vous voudrez peut-être consulter nos rétrospectives précédentes ici:

La construction

Tout a commencé avec la révélation de Magearna, le premier Pokémon de génération VII connu, en février 2016, à rejoindre le film, Volcanion et la merveille mécanique. Lorsque cela est arrivé, la balle a commencé à rouler et plus tard ce mois-ci, à l'occasion du 20e anniversaire de Pokémon lui-même, un Pokémon Direct a révélé Pokémon Soleil et Lune dans le titre seulement. Puis, à peine deux mois et demi plus tard, nous avons eu notre premier aperçu d'Alola et du nouveau Pokémon qui l'habitait. À partir de là, des informations ont été communiquées régulièrement toutes les deux semaines et, lorsque Pokémon GO est sorti en juin 2016, le battage médiatique a recommencé lorsque Pokémon a frappé le grand public.

9 mois après la révélation, Pokémon Sun & Moon est sorti dans le monde entier et la septième génération a commencé sérieusement!

La série principale

La génération 7 était unique en ce qu'elle n'avait pas d'écart d'une année sur la série principale; chaque année nous a présenté un titre de série principal.

Le premier – sorti le 18 novembre 2016 au Japon, en Australie et en Amérique du Nord et le 23 novembre 2016 en Europe – était Pokémon Sun & Moon. Pokémon Sun & Moon a agi comme un redémarrage en douceur de la franchise en lançant beaucoup de ce que nous pensions être des conventions générales dans un jeu Pokémon. Comme la génération 6, c'était une sortie en 3D complète avec des batailles généralement similaires en apparence, mais le sur-monde a été massivement changé avec un look beaucoup plus conventionnel et de style anime. Situé dans la région tropicale d'Alola, les joueurs ont voyagé à travers les quatre îles pour terminer les “ essais '' de l'île, de petites tâches sur chaque île qui ont abouti à une bataille avec un Pokémon Totem – essentiellement un Pokémon boss qui reçoit un boost de statistiques. Cela a ajouté une nouvelle dimension à la façon dont les histoires se sont déroulées avec les jeux Pokémon, ce qui en fait moins sur les gymnases et a aidé à faire de la région un personnage à part entière.

Du point de vue de l'histoire, Sun & Moon a présenté l'intrigue la plus approfondie pour frapper un jeu Pokémon, à son mérite ou au détriment, selon la personne à qui vous parlez. Dans ce jeu, tout en explorant la région, vous aidez une fille appelée Lillie et un mystérieux Pokémon qu'elle a surnommé Nebby. Vous découvrez Team Skull, un groupe de voyous qui ont échoué au Island Trial Challenge, et la Aether Foundation, un groupe qui a entrepris de protéger Pokémon, mais les choses tournent mal quand le chef de la Fondation Aether découvre de mystérieux Pokémon d'autres univers connus sous le nom de Ultra Beasts, Lilly et Nebby sont entraînés plus loin dans cette intrigue sournoise.

Mécaniquement, la plus grande nouvelle est que Pokémon Sun & Moon a introduit le concept de Z-Moves. Alors que Mega Evolutions dans la génération 6 n'a boosté que 46 Pokémon différents, n'importe quel Pokémon peut utiliser Z-Moves. Chaque mouvement peut se transformer en un mouvement massif beaucoup plus puissant. Vous pouvez en utiliser un par bataille, donc le moment de libérer votre Z-Move spécial a vraiment changé la stratégie.

Il y a beaucoup à dire avec Pokémon Sun & Moon, du Festival Plaza très décrié, des missions mondiales qui ont abouti à de nombreux objets pour les joueurs, les Battle Royals, Poké Pelago et même les cellules Zygarde en pointillés; Inutile de dire que cela a certainement changé beaucoup de choses.

Peu de temps après, dans un Pokémon Direct en juin 2017, Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon ont été révélés pour Nintendo 3DS et sortis plus tard en 2017. Ces jeux étaient des versions améliorées d'une sortie existante (Pokémon Sun & Moon, bien sûr), la première fois que cela s'était produit depuis Pokémon Platinum en 2008, et a pris les fondations du jeu original et les a pris dans une direction différente. Ces jeux ont modifié l'histoire pour se concentrer davantage sur Ultra Beasts, introduisant l'Ultra Recon Squad, un autre groupe de personnages d'un autre monde qui souhaitent traquer un moyen de protéger leur réalité de The Blinding One, le légendaire Pokémon Necrozma, qui a certains de nouvelles formes dans le jeu.

Ultra Sun & Ultra Moon amélioré sur de nombreux éléments. Ils ont modifié les essais et rendu le Pokémon Totem et le Pokémon boss final, Ultra Necrozma, beaucoup plus difficiles. C'était généralement un jeu plus difficile, ce qui était demandé depuis longtemps par la base de fans. Il a même présenté cinq nouveaux Pokémon, et a été le premier jeu Pokémon à introduire de nouveaux monstres à mi-chemin à travers une génération.

Les derniers titres de la série principale de la septième génération sont en fait sur la Nintendo Switch et, à l'heure actuelle, manquent de connectivité avec les jeux Pokémon de la série principale précédente. Dans une révélation lors d'une conférence de presse spéciale en mai 2018, les jeux Pokémon: allons-y, Pikachu! & Pokémon: Allons-y, Évoli! ont été révélés. Ces jeux sont des remakes de Pokémon jaune et combinez certains des concepts de Pokémon GO – tels que la capture sans bataille – avec le reste de la mécanique des jeux de la série principale. Ces titres sont les plus conflictuels des jeux Pokémon, suscitant la colère de certains fans de Pokémon inconditionnels en raison de la suppression des fonctionnalités de base, mais ont été largement reçus par la communauté des joueurs en général.

Les jeux exécutent une version modifiée du moteur de bataille et d'overworld Sun & Moon, mais suppriment les objets et les capacités de maintien des batailles. Présentant uniquement les 151 premiers Pokémon et deux tout nouveaux Pokémon, ces jeux ont été conçus pour attirer les anciens fans et les joueurs exclusifs de GO dans la série principale.

Bien que leur portée soit quelque peu simple, ces jeux ont une courbe de difficulté et, dans l'après-match, comportent des maîtres formateurs. Ces entraîneurs sont ridiculement forts et ont entraîné leurs Pokémon à l'aide du nouveau système de statistiques qui vous permet de maximiser chaque statistique à des niveaux plus forts que jamais auparavant.

Avec ces jeux, il est difficile de dire dans quelle direction nous irons avec la génération 8, mais avec la promesse d'une sortie plus traditionnelle, qui sait ce que nous verrons lorsque le Switch obtiendra son premier 'nouveau' Pokémon plus tard cette année .

Le Pokémon

La génération 7 a introduit un total de 88 nouveaux Pokémon dans le giron. 81 avec Sun & Moon, 5 avec Ultra Sun & Ultra Moon et 2 autres avec Pokémon: Allons-y! Bien qu'il s'agisse toujours du deuxième plus petit nombre de Pokémon à honorer n'importe quelle génération, il y a encore une fois une raison à cela, que nous verrons bientôt.

Les Pokémon Starter sont le Rowlet Chouette de type Herbe / Volant, le Chat de type Feu et le Sceau de type Eau Popplio, suivant une fois de plus le modèle Herbe / Feu / Eau établi par les jeux précédents – mais ces Pokémon font un changement radical dans leur dernières évolutions. Vous avez le hibou archer de type Grass / Ghost Decidueye, le lutteur de type Fire / Dark Incineroar et la soprano de type Water / Fairy Primarina. Ce sont certainement parmi les concepts les plus uniques pour les Pokémon de départ, et ils viennent chacun avec leur propre Z-Move unique.

Loin des Pokémon légendaires, la septième génération a introduit une multitude de monstres au design unique. Du loup Pokémon Lycanroc – qui a différentes formes en fonction de l'heure à laquelle vous l'avez évolué – au dragon Drampa et même au petit poisson unique Wishiwashi qui change de forme en un énorme banc de poissons, il y a certainement beaucoup de variance et de concepts uniques du Pokémon d'Alola.

En ce qui concerne les Pokémon légendaires, suivant l'approche minimaliste de la génération 6, la génération 7 retourne cela sur sa tête et comprend un énorme 22 Pokémon légendaire, y compris les Ultra Beasts. Non compris les Ultra Beasts, c'est toujours 11 Pokémon légendaires, mais cela vient avec une cravate. Pour la toute première fois, vous pouvez faire évoluer des Pokémon légendaires. Le type Pokémon créé par l'homme: Null évolue vers le Pokémon Silvally, qui, comme Arceus, peut être de tout type en fonction de son objet Hold. En plus de cela, le Pokémon légendaire Cosmog évoluera en Cosmoem puis, selon votre jeu, en couverture Pokémon légendaire Solgaleo ou Lunala.

Il y a aussi quatre Island Guardians, Pokémon légendaires qui protègent chacune des îles d'Alola des catastrophes naturelles: Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu et Tapu Fini, chacun étant vraiment bon dans les matchs de compétition. Enfin, Necrozma, un Pokémon de type psychique qui peut fusionner avec Solgaleo et Lunala pour devenir plus puissant, puis atteindre sa forme Ultra Burst d'Ultra Necrozma lorsqu'un élément Ultranecrozium Z est attaché. Sans aucun doute, les Pokémon Légendaires de cette région sont parmi les Pokémon Légendaires les plus complexes et axés sur les traditions de toute génération.

Ensuite, nous avons Ultra Beasts, une catégorie de Pokémon qui s'inscrit dans Pokémon légendaire dans le code du jeu, mais beaucoup considèrent faire partie de leur propre groupe distinct. Il y a 11 Ultra Beasts dans la génération et ceux-ci viennent d'un univers différent. Dans leur propre environnement, ils sont le “ top dog '' et présentent des conceptions exagérées et des statistiques incroyablement folles, souvent min / max, de sorte qu'ils ont une ou deux statistiques ridiculement élevées et le reste étant ridiculement bas, afin de trouver l'équilibre.

Nous avons d'abord Nihilego, l'Ultra Beast de type Rock / Poison qui figure fortement dans l'histoire du jeu. Son concept est qu'il s'agit d'un parasite. Viennent ensuite les versions exclusives Buzzwole et Pheromosa, toutes deux de type Bug / Fighting. Xurkitree est un Pokémon unique qui ressemble à un tas de câbles transformé en arbre de Noël. Kartana est l'un des plus petits Pokémon et présente la stat d'attaque la plus élevée loin des Pokémon Mega-Evolved et est basé sur l'origami. Celesteela est probablement la plus équilibrée des Ultra Beasts; un type Steel / Flying et l'un des plus grands Pokémon à exister. Guzzlord est un Dark / Dragon unique qui vient d'une réalité un peu comme le monde dans lequel vous jouez, où il se trouve dans une version alternative d'Alola qu'il a détruit en consommant tout. Poipole est un Pokémon de type Poison unique qui évolue en Naganadel avec le concept d'aiguilles empoisonnées. Enfin, Stakataka est une bête défensive conçue sur le concept d'être un conglomérat de plusieurs briques sensibles combinées en une forteresse, et Blacephalon est un type Fire / Ghost basé sur des clowns et des feux d'artifice. Phew!

La génération 7 ne s'arrête pas là et continue avec une myriade de Pokémon mythiques. Tout a commencé avec deux dans Sun & Moon, ajouté un troisième dans Ultra Sun & Ultra Moon et enfin deux autres dans Let’s Go, Pikachu! Et allons-y, Évoli! Le premier était Magearna, le premier Pokémon révélé pour la génération. Il s'agit d'un Pokémon artificiel de type Acier / Fée qui aurait été créé il y a des milliers d'années et est disponible en permanence via QR Code. Marshadow est un Pokémon de type Combat / Fantôme basé sur l'idée d'une créature vivant dans votre ombre et capable de copier vos capacités. Ultra Sun & Ultra Moon a présenté le Mythical Pokémon Zeraora, un Pokémon de type électrique qui serait rapide et solide. Enfin, Pokémon Let's Go a présenté deux Pokémon Mythiques via sa connectivité avec le titre mobile Pokémon GO. Lorsque vous connectez les deux jeux, vous pouvez attraper divers Meltan dans Pokémon GO et les envoyer à Let’s Go. Pour couronner le tout, vous avez également la possibilité de faire évoluer un Pokémon Mythique pour la toute première fois en Pokémon Mythique Melmetal.

Le nombre de Pokémon nouvellement introduits peut être expliqué par un nouveau concept introduit dans la génération: les formulaires régionaux. Les formulaires régionaux sont des adaptations de Pokémon existants depuis leur introduction dans le nouvel environnement de la région. De là, leurs conceptions, ensembles de mouvements et statistiques changent, ce qui en fait essentiellement de nouveaux Pokémon. Des Ninetales de type Glace / Fée au Marowak de type Feu / Fantôme, ces nouvelles formes ont donné une nouvelle vie et une facilité d'utilisation à 18 anciens favoris.

La génération 7 a certainement introduit une quantité énorme de concepts uniques pour Pokémon. Pour une liste complète des Pokémon de génération 7, consultez cette liste.

L'anime

L'anime Pokémon Soleil et Lune s'est fortement écarté des précédents et a changé de structure. Il n'est plus uniquement basé sur l'aventure, il est devenu un anime “ tranche de vie '' alors qu'Ash reste chez le professeur Kukui à Alola et y fréquente l'école Pokémon. Cela est venu avec le premier changement dans le style de l'anime depuis Noir blanc, où les personnages sont attirés pour être plus émotifs – un changement qui, comme certains autres éléments de cette génération, a été très conflictuel. Vous pourriez facilement être pardonné si vous pensiez que c'était un redémarrage, mais avec de nombreuses références à des séries passées, c'est en effet une continuation.

Même s'il s'agit d'un style d'animation plus décontracté, il présente toujours Ash traversant la région et terminant des essais et battant les Grand Trials de chaque île. Ses compagnons à Alola sont plus nombreux qu'avant, avec Lillie, Lana, Mallow, Sophocles et Kiawe étant ses camarades de classe et compagnons de voyage dans toute la région.

De temps en temps, il y a eu divers longs arcs dans la série, aboutissant à des scénarios plus épiques auxquels les gens s'attendent, en particulier après XY&Z série dans la génération VI. Il s'agit notamment d'un arc où Ash et la société s'occupaient de Cosmog, concluant avec Cosmog évoluant en Solgaleo et allant dans Ultra Space pour sauver la Lusamine des Ultra Beasts. Cet arc mettait en vedette les Ultra Guardians, un groupe de formateurs qui protègent la région des Ultra Beasts; l'arc actuel semble aboutir à la création par le professeur Kukui d'une Ligue Pokémon. Bien que cet anime puisse être idiot, il a aussi de nombreux moments graves.

Les films

Dans la génération 7, les films ont pris un peu de divergence par rapport à l'anime principal. Au lieu de correspondre à la position actuelle de l'anime, les films ont été tournés séparément, mais avec toujours des Pokémon de toutes les générations.

Tout a commencé avec Pokémon je te choisis, un récit du voyage original d'Ash, déviant peu de temps après sa rencontre avec Ho-Oh. Dans ce film, il ne rencontre pas Misty et Brock mais, au cours de son voyage, rencontre Verity et Sorrel, des entraîneurs de Sinnoh, et les rejoint alors qu'ils explorent davantage le Pokémon légendaire afin qu'Ash puisse rencontrer Ho-oh.

Le deuxième film, sorti l'année dernière, est La puissance de nous. Ce film présente un groupe de personnages de Fura City, une ville construite autour du vent que Lugia leur a offerte après un grand incendie. Après une catastrophe, le groupe doit travailler ensemble pour sauver la ville et protéger le Pokémon Mythique Zeraora des chasseurs.

Le troisième film d'anime de la génération est le prochain Mewtwo contre-attaque EVOLUTION. Ce film semble être un remake CGI 3D de l'original Mewtwo contre-attaque film. À l'heure actuelle, il n'est pas clair si ce film est un remake direct plan par plan ou s'il s'écartera de l'original, tout comme Pokémon I Choose You s'est écarté de l'intrigue de la première série.

Enfin, pour la toute première fois, un film Pokémon en direct sortira le 10 mai 2019. Pokémon: Détective Pikachu est une adaptation du titre dérivé de la Nintendo 3DS du même nom et présente Ryan Reynolds en tant que Pikachu parlant qui fait équipe avec Tim Goodman, joué par le juge Smith, pour aider Tim à rechercher la vérité sur ce qui s'est passé avec son père. C'est la première fois officiellement que Pokémon est adapté à un environnement d'action en direct et propose de nombreux liens avec des marchandises et des cartes à échanger.

Jeux dérivés

Les jeux dérivés étaient plutôt inhabituels avec la génération 7, de nombreux jeux étant plutôt un «service». Il y avait en fait très peu de titres dérivés «traditionnels» dans cette génération particulière.

Nintendo 3DS

Pour les titres uniques non gratuits, Pokémon n'avait qu'un seul jeu dérivé sur la Nintendo 3DS: Detective Pikachu. Ce jeu a finalement été publié dans le monde entier après sa sortie au Japon en 2016. L'histoire implique le détective Pikachu et le garçon Tim Goodman, qui sont capables de se comprendre. Leur voyage les conduit finalement à découvrir ce qui est arrivé au père disparu de Tim.

En plus de ça, Pokémon Shuffle a continué à travers la génération 7 et a ajouté tous les Pokémon de génération 7 à Marshadow, diverses formes et a continué jusqu'à ce que le service se termine finalement au milieu de 2018. Il peut toujours être joué et toutes les étapes de l'événement Pokémon se déroulent chaque semaine, et se poursuivront jusqu'au fin du temps.

Nintendo Switch

En 2017, une version améliorée du jeu de combat 2016, Tournoi Pokkén, est sorti sur Switch. Pokkén Tournament DX inclus tout le contenu de l'original ainsi que d'autres personnages, dont Darkrai, Croagunk et Decidueye; il y avait aussi plus de Pokémon de soutien et plus d'étapes. Il a même inclus du DLC pour ajouter encore plus de bonté. Il a également une série de championnats annuels, pour les joueurs du monde entier.

En 2018, un nouveau titre gratuit a été publié pour Nintendo Switch et les appareils mobiles. Ce jeu, Pokémon Quest, a été créé par Game Freak et vous permet de contrôler diverses versions en blocs de Pokémon à travers Tumblecube Island, de collecter des ingrédients pour obtenir plus de Pokémon et de traquer la force mystérieuse. Ce jeu était entièrement gratuit, mais pourrait être complété par quelques micro-transactions.

Mobile

Pokémon GO est sorti au cours des derniers mois de la génération 6 et a continué de se développer tout au long de la génération 7. Il a ajouté de nombreuses fonctionnalités au fil des ans, y compris les métiers, les combats de joueurs, les Pokémon de génération 2, 3 et 4 et même les formes Alolan de Pokémon Sun & Lune. Grâce à sa connectivité à Pokémon Let's Go, il est devenu l'une des principales pierres angulaires de Pokémon en tant que franchise.

Pokémon Duel est un autre jeu mobile qui a été introduit à la fin de la génération 6, qui a avancé et ajouté du contenu tout au long de la génération 7, y compris des Pokémon de génération 7 et même des mécanismes Z-Move. Ce jeu est basé sur le jeu de figurines de commerce Pokémon du début des années 2000 et vous permet d'utiliser un jeu de 6 figurines pour essayer d'atteindre le but à domicile de votre adversaire; c'est un peu comme les échecs à certains égards.

En 2017, un autre titre mobile est sorti. Ce jeu est Pokémon: Magikarp Jump et est un jeu assez simple. Dans celui-ci, vous élevez un Magikarp, le nourrissant jusqu'à ce qu'il soit aussi fort que possible, et vous l'utilisez ensuite pour participer à des ligues qui comparent la hauteur à laquelle votre Magikarp peut sauter. Si vous gagnez, vous passez à la prochaine bataille, mais si vous perdez, vous libérez votre Magikarp, gagnez de l'expérience et recommencez. Ce jeu comportait trois mises à jour ajoutant de nouveaux styles de Magikarp et plus de Pokémon de soutien.

Jeu de cartes à collectionner Pokémon

La génération 7 a mis fin aux cartes Pokémon EX et introduit un nouveau mécanicien, Pokémon GX. Pokémon GX fonctionne de manière similaire à Pokémon EX mais avec une touche unique; ils ont un mouvement qui ne peut être utilisé qu'une fois par partie entre tous les mouvements GX sur tous les Pokémon de votre deck.

Cela a continué encore plus lorsque les Ultra Beasts ont été introduits, ajoutant à leurs mouvements des effets basés sur le nombre de cartes Récompense que vous et vos adversaires possédez.

Enfin, l'ajout le plus récent au TCG est le Tag Team GX. Ces cartes rassemblent deux Pokémon ensemble tels que Celebi & Venusaur, Lucario & Melmetal, Snorlax & Eevee et ont un Pokémon GX encore plus fort avec des mouvements GX qui ont des effets supplémentaires si vous avez plus d'énergie, mais avec une prise … si votre Tag Team GX est mis KO, votre adversaire prend trois Cartes Récompense.

Conclusion et regard vers l'avenir

Dans l'ensemble, la génération 7 a été assez conflictuelle. Bien qu'il manquait de la variété des titres dérivés, les titres principaux étaient remplis de concepts uniques de Sun & Moon à une nouvelle façon de jouer pour les nouveaux arrivants avec Pokémon: Let’s Go. C'était probablement la plus expérimentale des générations, avec The Pokémon Company essayant beaucoup de nouvelles choses avec la franchise.

Alors que nous approchons de la prochaine génération de Pokémon, nous devons commencer à réfléchir. Vont-ils continuer ces idées et concepts uniques? Comment Pokémon GO s'y adaptera-t-il? Quelles surprises y aura-t-il? Les films en direct vont-ils continuer? Seul le temps nous le dira, mais donnez-nous vos prédictions ci-dessous, et faites-nous savoir ce que vous pensez de la génération 7.

