Best Of 2019: GoldenEye Dev David Doak On Shaking (And Stirring) The FPS Genre On Console

Vous ne pouviez pas y échapper. C'était ici, répandu et puissant. Il a ouvert la voie à travers les conversations de jeu conventionnelles des occasionnels aux parents des joueurs qui ont dû supporter le bruit, les cris et le fait de ne pas se coucher parce que si vous n'avez pas tué John avec trente-sept mines à distance collées au porte des toilettes dans The Facility, eh bien, à quoi ça servait la vie?

Tout ce que tout le monde a dit, c'est à quel point vous étiez bon dans le jeu ou comment vous avez battu trois autres personnes avec "Slappers Only" dans The Archives. Une personne au hasard vous parlerait à l'arrêt de bus sur le chemin de l'école, vous expliquant comment elle a «tiré» le bonbon de leur ami alors qu'il scrutait la tête d'un des balcons du Complexe.

Votre maman, vaquant à sa journée normale, s'occupant de tous vos besoins pendant que vous vous infestez sur le sol dans votre uniforme scolaire, avec cravate, blazer et une paire de Kickers usés devant un téléviseur à tube cathodique imbibé de rayons gamma sur un Dimanche parce que c'est là que vous êtes tombé vendredi après-midi après l'école, je vous demanderais si vous avez encore autorisé Train on Double 'Oh' Agent, tout en vous demandant poliment d'arrêter de tirer sur Robbie Coltrane et Sean Bean dans les genoux.

David aujourd'hui, avec un «mugshot» parfait

Si vous l'avez possédé, vous avez joué. Si vous ne le possédiez pas, vous l'avez joué chez quelqu'un d'autre. Si vous ne l'aimiez pas, vous l'avez quand même joué. Si vous l'aimiez mais qu'il n'y avait pas d'espace sur l'écran pour vous infliger vengeance ou violence occasionnelle, alors vous attendiez. Le planifié, tracé. L'attente a été la clé pour vaincre Barry, qui avait pris votre titre de «campeur suprême» et ne respecterait pas les règles de la chambre ou de la pièce avant de l'étiquette multicouche.

Si vous n'aviez personne avec qui jouer et que vous aviez fini le jeu encore et encore, débloquant tout ce qui était possible, vous avez remis un contrôleur à votre père, Nan ou à l'animal Terrapin. Cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance maintenant. C'était tout ce qui comptait. Il a décidé qui avait préparé le dîner. Qui a fait le thé. Qui va au magasin pour des collations. Qui a acheté la bière. Qui a choisi la musique. Qui a choisi le niveau suivant et la disposition des armes, les tricheurs et le volume du téléviseur. C'était tout. C'était partout. C'était implacable, impitoyable, comme un culte ou un équivalent fou d'une tendance des médias sociaux moderne ou d'une pandémie virale; essayez comme vous pourriez, vous ne pourriez pas y échapper.

C'était, bien sûr, GoldenEye 007 sur la Nintendo 64 – et franchement, si elle n'existait pas, le N64 au Royaume-Uni aurait eu du mal à obtenir la crédibilité et la justification de la propriété. Tandis que Super Mario 64 était l’application tueur de la console aux yeux de beaucoup, tout comme de nombreux autres joueurs ont choisi le système pour jouer à ce FPS révolutionnaire.

Pour savoir ce que c'était que de travailler sur une telle pièce historique du jeu, nous avons parlé à David Doak, une fois de Rare Ltd. Vous vous souvenez peut-être de lui comme du scientifique utile qui vous a donné le décodeur pour ouvrir la porte de la salle d'embouteillage, mais dans la vraie vie, il était l'auteur du méga-hit N64, et il se souvient encore de ce que c'était que de voir tout ce travail acharné porter ses fruits sous la forme de l'un des titres les plus loués de la génération.

Nintendo Life: Vous souvenez-vous du moment exact où le jeu est sorti? Y avait-il une appréhension entre l'équipe, vous y compris?

David Doak: Les choses étaient tout à fait différentes à l'époque, car il y avait un décalage important – un mois peut-être – entre le «passage à l'or» et la sortie commerciale, en raison du temps requis pour la fabrication et la distribution des cartouches. Il y avait aussi un certain nombre de versions principales – d'abord US / NTSC, puis JAP et EUR / PAL, qui ont été réparties à la fin de l'été 1997. Le temps qui a précédé l'obtention de «l'approbation du maître d'or» pour les États-Unis / NTSC était très lourd. C'était notre premier gros match! moment – donc beaucoup d'excitation pour finalement y arriver, mais aussi beaucoup d'appréhension. La cartouche initiale était probablement inférieure à 100 000 unités (je suppose) – cela n'aurait pas été génial d'avoir laissé un bug révolutionnaire là-dedans!

© David DoakDavid avec Martin Hollis

Je n'ai pas de souvenirs clairs de la date de sortie publique exacte. Il y avait certainement beaucoup d'appréhension parce que nous n'avions vraiment aucune idée de la façon dont cela serait reçu. À titre de contexte, nous savions que le jeu avait été très populaire dans les tests – en particulier après les commentaires de NoA / Treehouse – et avec les autres équipes de Rare (il y avait même un commerce interne de ROMs multijoueurs illicites), mais le public a montré à L'E3 1997 n'avait pas mis le feu au monde. La rétroaction critique n'était pas non plus immédiate – encore une fois, il y avait un décalage, certainement pour les revues imprimées, et en ligne était encore relativement niche.

En 1997, chez Rare, il y avait une machine avec accès direct à Internet (dans une pièce verrouillée!) Et je vérifiais régulièrement pour voir si des critiques étaient sorties, et je me souviens particulièrement d'avoir lu la critique très positive d'IGN par Doug Perry. Plus tard, la revue d'impression britannique dans le magazine EDGE a été un autre grand soupir de soulagement, et quelque chose qui comptait beaucoup pour l'équipe parce qu'elle était tellement respectée.

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un parle du jeu, mais vous ne savez pas que vous avez participé à sa création?

Ce n'est pas si inhabituel, surtout si je viens d'entamer une discussion informelle sur les jeux avec quelqu'un que j'ai rencontré dans un contexte différent. C'est presque toujours amusant, car le jeu est tellement apprécié et se souvient avec émotion que si je révèle que j'étais impliqué, cela rend généralement les gens heureux. Attention, ces jours-ci, ils ont tendance à dire: "Pas joué moi-même mais mon père / maman a vraiment aimé ça." Je n'ai pas encore eu de grands-parents!

À un moment donné, est-ce que vous et l’équipe de Rare avez pensé: "Wow, ça y est, nous avons réussi à faire ce que nous avions prévu de faire?"

Certainement pas à l'époque. Nous étions incroyablement critiques et mon souvenir persistant est que nous étions juste soulagés d'avoir enfin fini de faire le jeu. Tout ce que nous avons pu voir, ce sont les mauvaises choses; les compromis et les coupures qui avaient été nécessaires pour que la chose soit finie. Dans mon expérience de jeu dev, ce n'est pas inhabituel; personne ne pense jamais que son jeu est correctement terminé.

© Bea Jones / Brett JonesL'équipe de développement GoldenEye 007 à l'extérieur de l'une des granges du siège de Rare's Manor Farm

Nous avons toujours eu des visions que les idées pour d'autres jeux – y compris Perfect Dark – ont été réellement décidées avec Power Weapons in Facility? Veuillez nous dire que c'est vrai …

Je ne me souviens pas avoir jamais utilisé le jeu pour l'arbitrage compétitif ou la prise de décision. J'aime bien l'idée! Je pense que mes compétences FPS ont depuis longtemps atteint un sommet, mais j'ai quelques instincts profonds de mémoire musculaire du contrôleur reptilien GoldenEye / N64 …

L'impact du jeu a été clairement ressenti à l'époque comme il l'est encore aujourd'hui; êtes-vous toujours excité par la perspective que les gens se souviennent du jeu après tout ce temps?

En vieillissant, c'est une chose de plus en plus étonnante de voir que le jeu a eu un impact et continue de l'être. C'est un si grand privilège d'avoir fait partie de quelque chose qui a clairement apporté énormément de joie à beaucoup, beaucoup de gens. J'en ai parlé plusieurs fois – c'est particulièrement touchant de voir des gens «aléatoires» me remercier d'avoir contribué positivement à leurs souvenirs d'enfance.

Je pense qu'il est plus difficile pour les jeux individuels d'avoir un impact aussi profond et durable de nos jours, simplement parce qu'il y en a tellement. Je pense aussi que "le canapé multijoueur", avec tout le monde réuni pour une bonne session de plaisanteries amicales et de plaisir partagé, est l'un des sommets du jeu vidéo – GoldenEye a sans aucun doute été un pionnier et une incarnation de cela. Malheureusement, une grande partie de la joie sociale de ce type d'expérience multijoueur est souvent perdue dans l'anonymat et la toxicité en ligne.

© David DoakDavid teste son travail. Le BAFTA est réel, l'Oscar ne l'est pas.

Enfin, est-ce que les gens vous disent "Il est temps de partir, Dr Doak"?

Pas tant que ça, le plus souvent c'est: "Je suis vraiment désolé – j'ai dû te tirer dessus tant de fois." – ce qui est toujours doux parce que je peux leur pardonner!

Alors que nous progressons vers les nouvelles façons plus coûteuses de jouer en ligne multijoueur avec des gens à l'autre bout du monde, il est important de se rappeler que GoldenEye n'a certainement pas inventé «chez vous multijoueur», mais il a fait exactement ce que dit David – «multijoueur couché , avec tout le monde réuni pour une bonne session de plaisanteries amicales et de plaisir partagé "- et en dehors de Switch, cela fait sans doute défaut dans la communauté des joueurs d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire que nous faisions partie du mouvement «couché» et des souvenirs qu'il a créés en faisant exploser notre meilleur ami pendant qu'il se retournait sans but dans les toilettes de The Facility. Ces jours de jeu ont presque certainement disparu, remplacés par des moyens coûteux et très commercialisés de mettre à niveau votre expérience pour jouer à quelqu'un en ligne que vous ne rencontrerez jamais.

Vive GoldenEye. Vive le canapé.

