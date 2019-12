Best Of 2019: L'homme qui a perdu Tetris

À partir de maintenant jusqu'à la fin de 2019, nous célébrerons l'année à venir en repensant et en republiant certaines de nos meilleures fonctionnalités des douze derniers mois, en plus de notre production régulière. Cet article est apparu pour la première fois sur le site en août. Prendre plaisir!

L'influence du magnat des médias Robert Maxwell sur l'industrie britannique et internationale des logiciels de jeux est légendaire. Comme l’écrit Dan Ackmerman dans The Tetris Effect, Maxwell participe à la bataille internationale pour les droits Tetris a entraîné des batailles juridiques entre son fils, Kevin Maxwell, Nintendo et l'État soviétique – dont les ramifications seraient énormes pour cette société d'édition de jeux vidéo, Mirrorsoft.

C'était une guerre de propriété intellectuelle que Maxwell finirait par perdre, mais la bataille pour Tetris ne raconte qu'une partie de l'histoire de l'implication de Maxwell dans l'histoire de l'industrie des jeux vidéo. Basé sur des recherches d'archives des sociétés de Maxwell, c'est l'histoire surprenante et controversée de l'ascension de Maxwell des industries naissantes des ordinateurs Sinclair à la création de ce qui était, à l'époque, la plus grande société de jeux du Royaume-Uni.

Né Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch en Tchécoslovaquie en 1923, Maxwell a fui le spectre de l'occupation nazie (la plupart de sa famille périrait dans les murs d'Auschwitz) et s'est enrôlé dans l'armée tchécoslovaque pendant la Seconde Guerre mondiale; il a finalement été décoré de la Croix militaire après son service exemplaire dans l'armée britannique. Naturalisé en tant que sujet britannique en 1946, il a changé de nom par le biais d'un sondage et a commencé à construire un empire d'édition qui a commencé avec Pergamon Press mais engloberait finalement la British Printing Corporation, Macmillan Publishers et Mirror Group Newspapers, ce dernier étant peut-être l'organisation. il est le plus associé à aujourd'hui. En 1964, il a été élu député de Buckingham; le point culminant d'une incroyable histoire de chiffons à la richesse.

The Spectrum Connection

L'association de Maxwell avec les jeux vidéo commence en 1971, lorsque le groupe Advanced Instrumentation Modules (AIM) a partagé des locaux et des ressources avec Sinclair Radionics à St Ives à Cambridge. Comme l'écrit Rodney Dale, le président de l'AIM, Gordon Southward, "a persuadé Robert Maxwell, directeur de Pergamon Press, qui était depuis longtemps un investisseur dans l'entreprise, d'investir" juste un peu plus "". Maxwell ne serait d'accord que si on lui donnait le contrôle total du groupe AIM. Finalement, Clive Sinclair a flotté les 25 000 £, mais le groupe AIM a été placé sous séquestre et dissous de toute façon. Quatorze ans plus tard, après le succès sans limites des micro-ordinateurs Sinclair ZX81 et ZX Spectrum, la sortie en janvier 1984 du Sinclair QL (Quantum Leap) était très attendue.

Cependant, Sinclair, comme il l'a fait si souvent dans son histoire, a goûté l'amertume de la défaite là où il aurait dû y avoir la douceur de la victoire. Cela était principalement dû au fait que Sinclair rejetait le marché du jeu en développant du matériel sur mesure, ce qui, comme le note Dale, était une "politique délibérée de Sinclair pour décourager les éditeurs de logiciels d'écrire des jeux". Le QL a été pressenti par Sinclair pour être un ordinateur «sérieux» où les jeux étaient considérés comme une perte de temps. Comme vu tant de fois depuis à des degrés divers par Nintendo, Sega, Sony et Microsoft, ignorer votre base de clients principale entraîne souvent une catastrophe. Le QL a échoué au lancement. En avril 1985, la fabrication du QL avait cessé; la faible demande a conduit au stockage de milliers de machines et Sinclair a subi une perte de 18 M £.

Comment Sinclair User a rapporté la nouvelle qu'en octobre 1985, Maxwell a retiré son soutien de Sinclair

En juin 1985, alors que Sinclair était au bord du dépôt de bilan, Maxwell, qui était maintenant propriétaire de Mirror Group Newspapers, soumissionne pour l'entreprise. Il a été photographié sur la première page de son propre journal, The Mirror, tenant le même journal avec le titre, "Maxwell sauve Sinclair".

Avant que Sinclair puisse être sauvé et que le potentiel puisse être réalisé, Maxwell devait réduire les stocks de matériel Sinclair. Il y avait deux façons de procéder. Le premier, exécuté le lendemain de la reprise, a vu 400 employés licenciés de l'usine Timex de Dundee, en Écosse, où les ordinateurs Sinclair étaient fabriqués. La deuxième stratégie proposée (mais jamais réalisée) consistait à exporter des ordinateurs Sinclair vers l'URSS et ses satellites, à savoir la Bulgarie. Largement considéré comme fantaisiste en raison des règles concernant l'exportation de la technologie des microprocesseurs vers le bloc de l'Est, Sinclair avait déjà des sites de test pour une utilisation éducative du spectre ZX, qui devaient être remplacés par des exportations de la QL plus puissante et stockée permise par les connexions de Maxwell aux pays du bloc de l'Est, via Pergamon Press.

À ce stade, Mirrorsoft, la branche jeux vidéo et logiciels de Mirror Group, avait déjà publié des jeux du catalogue Andromeda Software de Robert Stein – y compris Spitfire 40, qui a eu autant de succès sans surprise en Grande-Bretagne qu'en Afrique de l'Ouest – ainsi que l'acquisition de droits de distribution limités sur Tetris, le jeu qui serait finalement considéré comme la “ killer app '' pour la console Game Boy de Nintendo (plus d'informations à ce sujet sous peu) . En effet, Maxwell a compté le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev comme un allié politique et un ami personnel. Cependant, l'accord d'exportation était la dernière nouvelle à être entendue au sujet du projet de partenariat entre Maxwell et Sinclair, avant que Maxwell ne se retire tranquillement de l'accord en août 1985.

Encadrement du miroir

En 1985, Mirrorsoft, la filiale londonienne de Mirror Group basée sur les jeux vidéo et les logiciels, était apparue comme une rivale des éditeurs britanniques plus établis tels que US Gold à Birmingham et Ocean à Manchester. Contrairement à US Gold and Ocean, l'histoire de Mirrorsoft n'est pas bien connue, avec le plus d'autorité écrit par l'ancien employé de Mirrorsoft Richard Hewison pour le magazine Retro Gamer, qui interviewe le fondateur de Mirrorsoft, Jim Mackonchie et d'autres anciens employés de Mirrorsoft. Au départ, Mirrorsoft se concentrait sur le marché sous-exploré des jeux vidéo éducatifs et, dès 1983, il démontrait la synergie potentielle entre les marques via Mr. Men, une série de livres pour enfants qui est apparue sous forme de bande dessinée dans le Daily Mirror et a été réutilisée en tant que première version de jeu vidéo pour Mirrorsoft.

Andromeda Software a continué à produire des titres propriétaires pour les consoles de Sega, y compris Ecco the Dolphin

Un autre logiciel éducatif, César le chat, illustre certaines des subtilités des activités de Mirrorsoft. Il est largement admis qu'Andromeda Software, le revendeur hongrois de logiciels et de matériel informatique et le centre de l'attention de la lutte acharnée impliquant Tetris (encore une fois, nous arrivons à ce bit), a été introduit dans le miroir de Mirrorsoft. le dos des connexions de Maxwell en Europe de l'Est. Pourtant, Hewison note qu'Andromède "a présenté César le chat comme un produit presque fini". Bien que Hewison ne donne pas de date, la cassette originale montre que Caesar the Cat est sorti sur le Commodore 64 en 1983, avant le rachat de Maxwell en 1984. Andromeda Software faisait lui-même partie d'une coterie de sociétés hongroises de finance et de technologie qui ont initialement négocié sous le nom de Novotrade Software et ont ensuite produit des titres propriétaires pour les consoles de Sega, y compris Ecco le dauphin et les itérations de Konami Contra avant de changer son nom en Appaloosa Interactive Corporation en 1996.

L’importance est considérable, car sans l’apport de Mirrorsoft, ces jeux n’auraient peut-être pas pu se réaliser. Caesar the Cat a été le premier jeu développé sous le nom de Novotrade, et au cours des 23 années suivantes, la société a développé ou publié plus de 50 jeux sur une gamme de plateformes de jeux vidéo. Ce faisant, ils ont eu une influence considérable sur le développement de logiciels pour l'industrie des jeux vidéo japonais, européens et américains.

César le chat était un jeu précoce du studio qui allait créer Ecco the Dolphin

Jim Mackonachie, qui a supervisé les versions inaugurales des jeux Mirrorsoft, y compris Caesar the Cat, a fondé Mirrorsoft tout en entreprenant son travail de jour en tant que directeur du développement chez Mirror Group. L'arrangement s'est poursuivi comme d'habitude sous la direction de Mackonochie même pendant les six mois qui ont suivi la prise de contrôle de Maxwell en 1984. Malgré une entrevue de 1985 avec John Minson dans le magazine Crash où Mackonochie était convaincu du potentiel de croissance des logiciels éducatifs, la prise de contrôle a modifié la entreprise. L’acquisition par Maxwell a fait passer Mirrorsoft des logiciels éducatifs vers des jeux de divertissement et des logiciels d’affaires, en grande partie axés sur les intérêts commerciaux de Mirror Group et sur ceux de Mackononachie.

L'acquisition par Maxwell a changé la direction de Mirrorsoft loin des logiciels éducatifs et vers des jeux de divertissement et des logiciels d'entreprise

Il convient de noter en particulier la version de 1986 Éditeur de Fleet Street, une suite de publication assistée par ordinateur, son titre empreint d'ironie étant donné l'annonce de Maxwell que le journal Mirror ne serait plus imprimé sur la célèbre rue de Londres à partir d'août 1985. En conséquence, 2100 emplois chez The Mirror ont été supprimés et Mirror Group a économisé 40 M £ , la publication étant externalisée dans tous les domaines de l'empire Maxwell. Le préjudice a été aggravé par l'insulte lorsque la communication entre des sites disparates, si difficile avec les techniques de publication conventionnelles, a été rendue possible en utilisant le logiciel de publication assistée par ordinateur qui a par la suite formé la base de Fleet Street Publisher et deviendra finalement Éditeur Timeworks au Royaume-Uni et Publiez-le! aux Etats-Unis.

Outre les antécédents de Mackonochie dans l’imprimerie, il a trouvé une affinité naturelle avec Maxwell dans une carrière antérieure dans les forces armées britanniques, où les deux avaient servi: Maxwell pendant la Seconde Guerre mondiale dans le renseignement et l’infanterie et Mackonochie plus récemment en tant qu’officier de la Royal Navy. À mesure que la puissance de calcul augmentait, les ordinateurs personnels et les simulations sont devenus bien établis dans les années 1980 avec des titres stellaires comme Micropose. Gunship et F-19 Stealth Fighter. L’influence de Mackonochie était visible dans les versions de cette époque, notamment Spitfire 40, Strike Force Harrier et Biggles. Ses liens ont été au cœur de l'expansion de Mirrorsoft sur le marché américain, en particulier avec Spectrum Holobyte, qui a développé l'influent simulateur de vol F-16 Faucon, publié au Royaume-Uni par Mirrorsoft.

Une autre brique dans le mur

Pour les fans de Nintendo, Maxwell est peut-être le plus célèbre pour être l'une des différentes parties à soumissionner pour les droits de la console sur le casse-tête fondateur d'Alexey Pajitnov, Tetris. Suite à sa découverte par Robert Stein, propriétaire du logiciel Andromeda susmentionné, une tentative a été faite pour obtenir les droits informatiques de Pajitnov lui-même – mais Stein ignorait initialement que Pajitnov n'était pas en mesure de donner cette autorisation, car le concept d'un individu possédant les droits de propriété intellectuelle sur quelque chose étaient relativement étrangers dans l'URSS communiste.

Une mauvaise communication a conduit Stein à supposer qu'il avait obtenu les droits et Andromeda a rapidement vendu la version PC à Spectrum HoloByte, qui était en fait la division américaine de Mirrorsoft à ce stade. Cette itération s'avérerait incroyablement réussie, et des plans ont été faits pour l'étendre via une sous-licence. L'accord de Stein avec l'agence russe responsable du contrôle de l'importation et de l'exportation de logiciels, Elektronorgtechnica (Elorg en abrégé), couvrait Tetris sur les ordinateurs personnels mais ne couvrait pas les consoles, les plates-formes portables ou les plates-formes à pièces – mais cela n'a pas empêché Stein de informant Spectrum HoloByte et Mirrorsoft qu'il se verrait bientôt confier ces droits. En conséquence, Mirrorsoft a conclu des accords de licence avec Atari et Sega, qui ont abouti à des machines d'arcade et à des versions de console domestique du titre. Tetris était maintenant embourbé dans un réseau complexe de licences et de sous-licences, mais Elorg n'avait pas encore reçu de paiement de redevance sur les ventes (il n'était pas encore question, à ce stade, que Pajitnov gagne personnellement quoi que ce soit de l'accord – cela ne serait pas vraiment changer jusqu'à la création de The Tetris Company, mais c'est une autre histoire).

Henk Rogers assis avec Alexei Pajitnov (à gauche) et le président de Nintendo Hiroshi Yamauchi (à droite)

Les choses ont pris une tournure critique lorsque Henk Rogers de BulletProof Software – qui avait obtenu les droits pour la distribution de Tetris sur Nintendo Famicom au Japon via Spectrum HoloByte – a rencontré Elorg pour discuter de la création d'une version du casse-tête pour le prochain Game Boy, qu'il considérait comme le parfait matériel adapté au titre. Lorsque Rogers a produit une copie de la version Famicom déjà publiée lors de sa rencontre avec l'agence russe, le résultat a été catastrophique; ils ne savaient même pas que cette itération du jeu existait. La bombe a vraisemblablement placé Robert Stein dans de l'eau chaude; il avait des droits commerciaux qu'il ne possédait tout simplement pas.

Cependant, alors que Rogers avait été porteur de mauvaises nouvelles, il était placé dans une position avantageuse. Il a expliqué à quel point la licence pour la console et les droits de l'ordinateur de poche sur Nintendo pourrait être rentable et a pu payer à Elorg une somme considérable sur place, ce qui, étant donné qu'il n'avait pratiquement rien reçu d'Andromeda à ce stade, a eu un impact énorme. Bien que le fils de Maxell, Kevin, vole pour rencontrer Elorg au même moment où Rogers et Stein, de plus en plus exaspéré, tentent à la hâte de négocier leur chemin vers la victoire – et les menaces de son père d'invoquer le chef soviétique Mikhail Gorbachev pour forcer un accord – Elorg a finalement décidé d'accorder les droits de console et de poche à Nintendo via Henk Rogers, une décision qui a effectivement coûté à Spectrum HoloByte et à sa société mère Mirrorsoft des millions incalculables et transformé le Game Boy en l'une des consoles les plus vendues de l'époque.

Ce fut un coup dur pour Maxwell et Mirrorsoft à un moment où la star de la société dans le monde du jeu vidéo semblait se diriger dans la bonne direction, mais les choses allaient bien pire.

Mirrorsoft: le rival perdu à EA, Ubisoft et Activision?

Le 5 novembre 1991, le corps nu de Maxwell a été retrouvé flottant dans l'océan Atlantique, et une enquête en décembre de la même année a déterminé que sa mort avait été causée par une crise cardiaque combinée à une noyade accidentelle alors qu'il tombait de son yacht de luxe, le Lady Ghislaine . Après son décès, les nouvelles de ses pratiques commerciales louches ont commencé à filtrer; Maxwell avait siphonné des centaines de millions de livres sur les fonds de pension de ses entreprises pour sauver son empire de la faillite. En 1992, son groupe d'entreprises s'est finalement effondré et son fils Kevin, qui avait tenté en vain de garantir les droits de Tetris quelques années auparavant, a été déclaré en faillite avec des dettes de 400 millions de livres sterling.

Indépendamment de Tetris, Robert Maxwell a exercé une influence considérable sur l'industrie des premiers jeux vidéo au Royaume-Uni. Cette implication a rarement été simple: le récit le plus complexe d'un “ manquant '' de 14 millions de livres sterling qui aurait été détenu par l'éditeur F-16 Falcon Spectrum Holobyte, a été la source d'un examen minutieux des journaux à l'été 1992 et a été considéré comme un grand espoir de combler les lacunes financières laissées par sa mort en 1991.

Le Séminaire Speedball II de Bitmap Brothers a été l'un des nombreux jeux publiés par Mirrorsoft de Robert Maxwell

Néanmoins, les fils rouges de son influence s'étendent de 1971 St Ives à nos jours; sans doute bon nombre des plus grands développeurs du Royaume-Uni – tels que Probe Software, Bitmap Brothers et Sensible Software – n'auraient jamais bénéficié de la visibilité et de la promotion qu'ils avaient eu sans la participation de Maxwell. Via son sous-label Image Works, Mirrorsoft a publié des titres à succès et acclamés par la critique comme Speedball II: Brutal Deluxe, Xenon 2: Megablast, Teenage Mutant Hero Turtles, Retour vers le futur III, Premier samouraï et La folie des grandeurs; Bien que nous ne sachions jamais si tous ces jeux auraient disparu si Mirrorsoft n'avait pas été impliqué, il y a de fortes chances que le paysage de l'industrie britannique des jeux aurait été très différent.

Étant donné la position de Mirrorsoft au sommet de l'édition de jeux au début des années 1990, on ne peut que supposer ce qui se serait passé si Mirror Group était toujours là et si Mirrorsoft aurait pu offrir une véritable alternative britannique à EA, Ubisoft et Vivendi; son implication dans tous les domaines du multimédia – de la vente de jeux vidéo via un réseau câblé à la numérisation du Livre Guinness des Records sur CD-ROM – suggère qu'il avait des solutions intégrées à tous les changements dans le paysage médiatique qui ont causé de tels ravages à travers les années 1990. En bref, il aurait pu devenir un véritable acteur, peut-être même antérieur à Eidos comme l'un des éditeurs les plus prolifiques d'Europe.

Cependant, étant donné que Maxwell lui-même ne pouvait pas vivre pour voir ses rêves électriques devenir réalité, il ne reste plus qu'à raconter comment un réfugié tchécoslovaque a construit un empire de jeux vidéo, une brique à la fois, bien avant de “ perdre '' Tetris.

