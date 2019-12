Best Of 2019: Pourquoi vous ne pourrez jamais jouer à votre jeu rétro préféré sur Switch

À partir de maintenant jusqu'à la fin de 2019, nous célébrerons l'année à venir en repensant et en republiant certaines de nos meilleures fonctionnalités des douze derniers mois, en plus de notre production régulière. Cet article est apparu pour la première fois sur le site en novembre. Prendre plaisir!

Il y a quelques semaines, en parcourant Twitter, un clip vidéo particulier a attiré notre attention. Cela montrait Slipstream, un jeu d'arcade F1 de 1995 de Capcom. Utilisant la carte System 32 de Sega, elle a été produite en quantités très limitées pour le marché latino-américain et n'a jamais connu une large diffusion.

Comme vous pouvez le voir sur le tweet ci-dessous, c'est un jeu magnifique et coloré avec quelques techniques astucieuses de mise à l'échelle des sprites, mais à une époque où les coureurs 3D aiment Virtua Racing, Daytona USA et Ridge Racer montraient le potentiel des polygones, les sprites – même s'ils étaient intelligemment mis à l'échelle – étaient considérés comme un pas en arrière et Slipstream était destiné à être ignoré. En regardant en arrière maintenant, il a l'air remarquable et nous aimerions le prendre pour un tour sur Switch ou tout autre système moderne.

Alors, comment pouvons-nous mettre la main dessus? Avec tous les jeux de l'histoire apparemment sur Switch, il y a sûrement de la place pour cette belle curiosité parmi tous les ports mobiles et les téléchargements à 99 cents. Malheureusement, si vous n'êtes pas au fait de la chasse ROM sur Internet, vous n'avez pas de chance.

Je pense à quel point le Slipstream de Capcom est bon pic.twitter.com/PR03KqFpGR— ColonelSandwich (@SandwichColonel) 22 octobre 2019

Cue les joueurs en colère décriant Capcom et le vaste catalogue de jeux qu'il thésaurise tout en produisant REmake après RErelease. Capcom, Sega et les autres semblent assez heureux de refaire encore et encore les anciennes normes – le Sonic les hérissons, les Combattants de rue – mais ignorez une mine de trésors de jeu enfermés dans leurs coffres. Pourquoi ne nous laissent-ils pas jouer légalement à ces jeux? Pourquoi ne prennent-ils pas notre argent?

Nous serions assez heureux avec un package ROM bare-bones pour le bon prix. le Resident Evil Les ports de commutation nous montrent que les entreprises comme Capcom ne sont pas trop précieuses pour présenter les jeux à leur meilleur – assez bon est toujours assez bon. Dump Slipstream dans un package d'émulateur et le lancer sur eShop serait dans la ruelle de Capcom, non?

Malheureusement, les joueurs ignorent souvent les réalités commerciales qui accompagnent la mise sur le marché de tout type de logiciel. «Si un jeu est encore épuisé, c'est parce que son propriétaire ne sait pas comment le rentabiliser», explique Frank Cifaldi, historien du jeu vidéo, préservationniste et développeur chez Digital Eclipse, le studio derrière les relances rétro, y compris l'excellent Street Fighter 30th Anniversary, Mega Man Legacy et Collections d'après-midi Disney aussi bien que Collection SNK 40e anniversaire. «L'argent est toujours le problème. Je ne peux penser à aucune situation où un jeu est épuisé pour toute autre raison. Mais l'argent peut signifier bien plus que «nous ne savons pas si nous pouvons récupérer les coûts de développement», il y a beaucoup de coûts cachés à considérer. »

Bonjour à nouveau, vieil ami.

En plus de l'assurance qualité, de la certification du titulaire de la plate-forme, de la certification des notations auprès de divers organismes mondiaux et d'autres exigences, il y a souvent des problèmes de licence à considérer et une simple enquête sur la possibilité d'une version potentielle peut présenter un obstacle de taille. «Rechercher si une entreprise a toujours les droits sur un jeu peut représenter un coût juridique considérable», poursuit Cifaldi. «Ou parfois, les droits sur un jeu sont divisés. Disons que le compositeur d'un jeu doit des redevances chaque fois que vous vendez son jeu. Si vous êtes l'entreprise qui en est propriétaire, le suivi de cette personne, la renégociation des droits, etc. est un coût. Comme ce serait en fait faire le travail de comptabilité pour payer cette personne, ce qui est particulièrement difficile si vous êtes une entreprise qui n'a pas déjà cette machine comptable en place. »

C'est cet environnement sans risque qui signifie que nous voyons le Genesis Sonic the Hedgehog à plusieurs reprises réédité

Il n'est pas rare que les éditeurs eux-mêmes soient flous quant aux droits exacts qu'ils ont conservés ou vendus au fil des ans, et ces problèmes ne font que devenir plus flous avec le temps. Les choses sont encore plus compliquées – souvent intentionnellement – par les entreprises qui acquièrent la propriété intellectuelle afin de «s’asseoir» en vue d’engager des poursuites si une partie confuse donne le feu vert à un projet en supposant aveuglément qu’elles ont les droits attachés. En cours d'écriture de cette pièce, nous avons parlé à un membre du personnel senior d'un éditeur tiers majeur (qui restera anonyme) qui a récemment été surpris d'apprendre qu'il ne possède plus les droits de republier l'un de ses jeux les plus célèbres. depuis le début des années 90, et que le développeur d'origine, lorsqu'il a été contacté, avait vendu les droits à une autre société pour une somme modique quelques mois auparavant. Au fil du temps, les droits sont vendus et revendus et anciens, les contrats papier se perdent, de sorte que même la vérification des conditions peut être délicate, longue et coûteuse. En termes simples, de nombreux éditeurs ne savent même pas ce qu'ils possèdent, et prendre le temps de trouver ce qu'ils possèdent a un coût.

Les marges bénéficiaires sur de nombreux titres rétro «de niche» étant déjà extrêmement minces, le risque de devoir débourser des frais de licence pour un titulaire de droits inconnu ou de faire face à des litiges potentiels crée une atmosphère de risque pour une entreprise déjà discutable. Pas étonnant que tant de jeux restent enfermés; l'incertitude rend ces projets intenables d'un point de vue commercial.

Et rappelez-vous, ceci est avant que tout travail de développement puisse avoir lieu – c'est la préparation pour qu'une ROM réchauffée soit lancée «paresseusement» sur les devantures numériques sans fioritures. C'est cet environnement sans risque qui signifie que nous voyons le Genesis Sonic the Hedgehog réédité à plusieurs reprises – SEGA sait que Sonic a le cachet de la culture pop à vendre sur chaque plate-forme, chaque génération. Cette affection est une énorme partie du succès de Sonic Mania, par exemple; une campagne Kickstarter de l'un des co-développeurs de ce jeu a cherché à puiser dans une veine similaire de nostalgie 16 bits avec une nouvelle IP et s'est échouée presque immédiatement. Une version rétro comme Slipstream suffirait-elle à couvrir les coûts les plus élémentaires de sa découverte?

Dans le cas de Slipstream, il y a le problème supplémentaire qu'il présente des marques du monde réel. Que Foster's, Mobil et les autres marques ornant les panneaux d'affichage aient été consultés au moment de la publication est sans importance maintenant (ils ne l'étaient probablement pas, compte tenu des normes de l'époque – Sega a été célèbre pour poursuites judiciaires par la firme de tabac Philip Morris en raison de publicités de cigarettes Marlboro non autorisées dans Super Monaco GP); les licences devraient être (re) négociées ou ces actifs supprimés – plus de travail et, surtout, plus d'argent.

Pour que les développeurs puissent aller au-delà et fournir une valeur ajoutée et des fonctionnalités modernes, des investissements supplémentaires sont nécessaires – financièrement, bien sûr, mais aussi en donnant accès aux ressources d'archives et en ne fermant pas les voies extérieures potentielles. «SNK a été un très bon partenaire», déclare Cifaldi à propos de la volonté de l'entreprise de s'engager dans son passé. «Ce que nous aimions chez eux, c'est que non seulement ils reconnaissent les anciens employés comme ayant contribué à l'entreprise, ils vont même jusqu'à parler et même les payer. Yoshino-san (Kasatoshi Yoshino, vétéran de la SNK) par exemple, est quelqu'un qui a travaillé chez SNK dans les années 80 et qui n'y est plus depuis longtemps. SNK l'a en fait payé en tant que consultant pour travailler avec nous et pour numériser une grande partie de son matériel vintage que vous voyez dans le musée du jeu. C'est une rareté pour les sociétés de jeux de faire cela, nous avons été époustouflés par le niveau de respect qu'elles accordent aux personnes qui ont réellement construit leur héritage. »

Si les classiques bien-aimés doivent se battre bec et ongles pour gratter une réédition, quelle chance ont les jeux moyens et mal aimés de voir le jour

Au fil des ans, les faillites, les acquisitions et les changements de nom signifient que SNK en tant qu'entité s'est fracturée à plusieurs reprises. L'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui avait intérêt à assembler et archiver son histoire, à préserver sa marque tout en documentant un passé prestigieux. La collection SNK 40th Anniversary rassemble un grand nombre de jeux qui n'étaient pas disponibles auparavant, et la société a même toussé pour des mises à jour gratuites après la sortie, y compris plus de jeux. Tous les titres inclus ne sont pas des classiques, ce qui est remarquable; si les classiques bien-aimés doivent se battre bec et ongles pour gratter une réédition, quelle chance les jeux moyens et mal aimés ont-ils de voir la lumière du jour en dehors de ce genre de forfaits? Soudain, ces collections deviennent elles-mêmes d'importants documents d'archives.

Bien sûr, beaucoup diraient que la plupart des choses ne sont qu'une recherche sur le Web et un clic droit, et il y a une notion que la prolifération des ROM en ligne dissuade les entreprises de faire le travail pour ramener les jeux. L'idée que Slipstream est probablement déjà sur les disques durs des passionnés incite-t-elle les entreprises à les publier à titre officiel? Cifaldi n'est pas convaincu. «Je n'ai rien entendu des clients avec qui j'ai travaillé, selon lesquels la réédition d'un ancien jeu est sans espoir en raison de la disponibilité de la ROM. Si tel était le cas, des entreprises comme Hamster avec ses archives d'arcade ne pourraient évidemment pas prospérer. »

Dans son dernier discours sur GDC, Frank Cifaldi discute de l'adaptation des commandes du manche d'arcade rotatif Ikari Warriors (et sa moindre suite Ikari Warriors III: The Rescue) pour rendre le jeu aussi accessible et amusant que possible dans un contexte moderne.

Dans un sens, l'émulation a déjà «préservé» Slipsteam et n'importe qui peut plonger dans MAME, bricoler sur son PC et goûter ses délices par lui-même. Il y a, cependant, un groupe de joueurs qui ne peuvent ou ne veulent pas s'embêter avec ce processus et ses obstacles inhérents (cependant faciles à négocier). Il y a des fans qui n'ont ni le temps ni l'envie de recréer l'expérience absolument «authentique»; ils veulent juste un accès pratique et un niveau de précision décent. Comment expliquer autrement le succès des différentes mini-consoles plug-and-play? Ils trouvent un équilibre entre authenticité et praticité qui clique avec la grande majorité des joueurs. Même les passionnés doivent faire des compromis; Les CRT, les Framemeisters et le matériel original volumineux ne se mélangent souvent pas bien avec les enfants, les animaux domestiques et les hypothèques dans un semi-détaché de trois chambres. Pas étonnant que nous achetions tous les classiques sur Switch.

Compte tenu de tous ces facteurs, ne vous attendez pas à voir Slipstream bientôt sur l'eShop, cependant, nous pensons qu'il conviendrait aux côtés de Virtua Racing. Si des classiques à toute épreuve comme GoldenEye 007 sont bloqués dans le purgatoire des licences, quelle chance a un obscur coureur d'arcade uniquement au Brésil?

Autrefois, nous avons fait exactement la même erreur que l'industrie du cinéma

Nous constatons lentement des progrès, cependant, et il existe des exemples d'entreprises allant au-delà en matière de préservation de jeux qui parviennent à rendre le reconditionnement de vieux jeux, classiques ou non, attrayants pour toutes les parties. «Screaming Villains fait passer le remasterisation de jeux vidéo vintage au niveau supérieur», explique Cifaldi. "Sa version de Piège de nuit est maintenant la version définitive du jeu, et les extras qu'ils ont inclus sont absolument incroyables. "

Avec des développeurs comme M2 et Digital Eclipse prêts et désireux de faire le travail, la responsabilité incombe inévitablement aux grandes entreprises de donner le feu vert à des projets rétro et d'avoir la prévoyance d'archiver les documents de manière appropriée, quelque chose que chaque développeur devrait s'efforcer de faire, qu'il s'agisse d'une petite tenue indé ou énorme institution de jeux vidéo. À première vue, Nintendo semble avoir un dossier décent en ce qui concerne la préservation de son histoire, comme en témoignent les friandises archivées entrevues dans les interviews d'Iwata Asks et l'Hyrule Historia et la veine du matériel sur lequel il puise occasionnellement, souvent tout en faisant la promotion du classique. franchises comme Zelda et Mario. Cependant, Cifaldi met en garde contre une trop grande foi. "Nous ne savons vraiment pas à quoi ressemble la pratique d'archivage de Nintendo, et je pense qu'aucun d'entre nous dans le monde de l'archivage n'est à l'aise avec le simple fait de supposer qu'ils ont pris soin de leurs trucs."

Au sujet de l'état général de l'archivage et de la sensibilisation des développeurs, il pense que c'est un sac mixte. «Je pense que c'est à la fois meilleur et pire. C'est mieux dans le sens où les entreprises font une bien meilleure pratique d'archivage du code source du jeu vidéo, car nous vivons enfin dans un monde où il existe un marché secondaire pour un jeu. Autrefois, nous avons fait exactement la même erreur que l'industrie cinématographique. Dans les années 1930, il n'y avait pas vraiment de marché secondaire pour un film. Vous l'avez fait, vous l'avez vendu aux théâtres, vous avez avancé. Il n'y avait pas encore de «vidéo maison» – bon sang, il n'y avait pas encore de TÉLÉVISION – donc l'idée d'archiver un film pour le futur n'avait aucun sens. C'est pourquoi presque tout cela a disparu maintenant. Les jeux vidéo ont connu une période similaire dans le passé, mais aujourd'hui, l'idée de faire un “ remasterisation '' sur une nouvelle console est si courante qu'il semble que l'archivage des sources soit pris plus au sérieux. D'un autre côté, presque plus de jeux ne sont plus des expériences autonomes et hors ligne – ce sont ces choses vivantes, respirantes qui sont mises à jour, qui ont des communautés en ligne, etc., donc je pense qu'à certains égards, l'archivage d'un jeu est plus difficile que jamais. »

Ce qui est clair, c'est que les jeux et le matériel périphérique sont inévitablement perdus et c'est une course contre la montre pour préserver de nombreux jeux, en particulier les moins connus, pour les générations futures. Tout peut être disponible si vous savez où chercher, mais il y a une multitude de contexte sous la forme de matériaux et d'informations perdus, que ce soit en passant avec les personnes qui les ont fabriqués ou tout simplement ignorés parce que “ qui voudrait jouer un Brésil étrange -uniquement pilote de F1, non?

Eh bien, nous le ferions. Cifaldi a expliqué dans ses excellentes discussions sur GDC comment il s'efforce de créer des «documentaires que vous jouez avec un contrôleur» ou des «livres de table basse que vous jouez sur une plate-forme de jeux vidéo». Faire des jeux eux-mêmes le document ou la “ pièce de musée '' semble être le meilleur moyen non seulement de présenter le logiciel avec un certain contexte historique (à peu près une nécessité si vous voulez profiter pleinement de la version NES d'Ikari Warriors, pour exemple), mais aussi les mettre dans un package rentable. Après tout, c'est toujours une question de résultat.

Il existe de nombreuses façons d'adapter les jeux pour incorporer également des fonctionnalités de «visite» du musée. Digital Eclipse a incorporé un mécanisme de “ saut dans '' dans la collection SNK grâce auquel les joueurs pouvaient regarder une partie du jeu et prendre le contrôle quand ils le souhaitaient. Nintendo l'a fait dans le passé, bien qu'avec son mode Luigi “ Super Guide '', et il existe de nombreuses façons dont cela pourrait se développer à l'avenir. Par exemple, imaginez un Mario Maker où vous pouvez non seulement basculer entre les styles de jeu, mais aussi superposer des modèles de niveau d'origine, des schémas, des notes post-it et d'autres documents de conception pendant que vous jouez. Peut-être que «ludifier» l'exposition du musée est le meilleur moyen d'éduquer et de préserver, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible.

En attendant, nous devons faire de notre mieux pour soutenir des titres comme la Collection SNK 40th Anniversary et le Collection Disney l'après-midi (compte tenu de la chance, eh les propriétaires de Switch?!), ainsi que tous les plaisirs rétro qui arrivent sur Switch et d'autres plates-formes. Il y a beaucoup plus de jeux qui méritent un peu d'amour archivistique, et les entreprises doivent finalement voir des bénéfices à revisiter le passé. "Mes deux jeux préférés de tous les temps sont Mère 3 et Le secret de l'île aux singes", Conclut Cifaldi." Je pense que les deux méritent des explorations plus approfondies que celles que nous avons vues. "

Mère 3, hein? Jamais entendu parler.

Un grand merci à Frank pour sa contribution à cette fonctionnalité. Vous pouvez le trouver sur Twitter ou via la Video Game History Foundation.

. (tagsToTranslate) Caractéristiques (t) Rétro (t) Capcom (t) Sega (t) SNK (t) Best of 2019