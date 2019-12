Best Of 2019: votre console de jeux bien-aimée est en train de mourir lentement mais sûrement

À partir de maintenant jusqu'à la fin de 2019, nous célébrerons l'année à venir en repensant et en republiant certaines de nos meilleures fonctionnalités des douze derniers mois, en plus de notre production régulière. Cet article est apparu pour la première fois sur le site en avril. Prendre plaisir!

"Tout est mis en pièces" est le genre d'adage de type sauge que vous entendez souvent des parents âgés offrir au-dessus de la table à manger entre les gémissements sur le Brexit et la météo, et c'est une phrase que la plupart des personnes de moins de 30 ans vont Certes, rejeter d'emblée, mais pour moi personnellement – en tant que personne qui atteint la vieillesse mûre de 40 ans cette année – il devient de plus en plus difficile d'ignorer, pour plus d'une raison.

Si vous êtes comme moi, vous avez une collection importante de systèmes rétro précieux, allant de votre enfance (mon premier amour était le Mega Drive) à des curiosités plus récentes (le gros achat rétro de l'année dernière était un GameCube japonais complet avec connecteur HDMI). Bien que je sois parfaitement conscient de la fragilité des supports optiques et du matériel sensible requis pour lire de tels disques, j'ai toujours eu l'impression que tout ce qui est basé sur une cartouche est presque invincible et qu'il sera toujours en bon état de fonctionnement. quand je touche 80 – à ce moment-là, je recevrai sans aucun doute des commentaires de punks de style Elijah Wood qui se moquent de moi pour “ utiliser mes mains '' pour jouer mon “ jouet pour bébé '' (si je suis toujours dans une position à ce sujet âge pour le faire, bien sûr).

Mon récent réveil est survenu alors que je rassemblais ma critique du superbe Analogue Mega Sg, un système de clone basé sur FPGA qui reproduit avec précision les performances du Mega Drive / Genesis de Sega – jusqu'au point où il est possible de connecter le système à un module complémentaire Mega CD. C'est à ce moment que l'on m'a donné une leçon de réflexion sur la façon dont le matériel vintage se meurt lentement mais sûrement.

Le Mega Sg et le Mega CD ont simplement refusé de jouer bien ensemble, et pendant un bref instant, j'ai supposé que c'était la faute du tout nouveau système d'Analogue – dont la folie frappe vraiment à la maison lorsque je le tape. Je rejetais la faute sur un système qui venait de sortir de la chaîne de production, plutôt que sur une technologie vieille de plus d'un quart de siècle. Pour ma défense, le Mega CD fonctionne bien avec mon Mega Drive d'origine, mais ce fait masquait simplement les problèmes qui devaient être résolus et rapidement.

Là où la magie opère: l'atelier de Lock

Même lorsque j'ai approché Simon Lock, quelqu'un que j'ai suivi sur Twitter pendant des années grâce à sa documentation fascinante sur les travaux de réparation rétro qu'il a entrepris, j'étais toujours d'avis que même si mon bien-aimé Mega CD était peut-être à blâmer, c'était peut-être plus bas il s'agit d'une révision matérielle que les gens d'Analogue n'avaient pas rencontrée auparavant, d'où les problèmes étranges. Tout ce qu'il a fallu, c'est quelques photos de l'intérieur du Mega CD – prises à la demande de Lock – pour détruire totalement cet état d'esprit et m'envoyer en spirale dans un trou de lapin de désespoir de jeu rétro.

Lock est, faute d'un meilleur terme, un assistant technologique. Il a réparé d'innombrables machines au cours des dernières années, dont beaucoup étaient apparemment destinées à la scrapheap. Il aime le matériel des années 90 de Sega et a ressuscité Famicom, Famicom Disk System, Twin Famicom, NEO-GEO AES, MVS, Master System, PC Engine Duo, Mega Drive, Multi-Mega, Saturn Mk1 / Mk2, PlayStation, et les consoles PlayStation 2 au cours de sa carrière.

Je savais que la spécialité de Lock était les systèmes Mega CD, d'où mon premier contact. Sa réaction plutôt sombre aux photos que j'ai prises m'a dit tout ce que je devais savoir – les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'ironie est qu'avant mon expérience avec le Mega Sg, j'avais supposé que mon Mega CD avait de nombreuses années de service actif devant lui; acheté il y a quelques années sur eBay, le modèle japonais Mk1 avait été «remis à neuf» par le vendeur, avec une courroie de lecteur de CD neuve installée et un service complet ajouté pour faire bonne mesure. Jusqu'à l'arrivée du Mega Sg, je pensais que mon Mega CD était en bonne santé.

Lock a rapidement identifié plusieurs problèmes clés avec mon appareil, dont certains pourraient être à l'origine de l'incompatibilité avec l'Analogue Mega Sg. Il a totalement anéanti ma conviction que les consoles rétro sont, dans l’ensemble, indestructibles; c'est un test de réalité qu'il a l'habitude de distribuer. "Je rencontre beaucoup d'opinions sur" bien, la mienne a été bien entretenue "et" la mienne fonctionne toujours à partir de nouvelles "", explique-t-il. "Malheureusement, la façon dont vous prenez soin de quelque chose ne signifie pas toujours qu'en interne, vous avez un système sans composants périssables; via l'âge, l'humidité ou la longévité de la conception / la qualité des composants du fabricant de cette époque."

C'est une pilule difficile à avaler, surtout quand il est parfaitement possible de trouver un Atari 2600 dans un magasin de charité qui est (apparemment) en bon état de fonctionnement; lorsqu'une console des années 70 est toujours capable de fonctionner aujourd'hui, il est facile de voir pourquoi les collectionneurs rétro – comme moi – ont été bercés par un faux sentiment de sécurité. Malheureusement, la technologie à l'intérieur de nos machines les plus précieuses est, comme tout autre matériel, en train de s'effondrer lentement mais sûrement, et ce n'est pas seulement un problème – ces plates-formes sont attaquées sur plusieurs fronts à la fois.

«Les condensateurs électrolytiques à technologie / dispositif de montage en surface (SMT / SMD) de la fin des années 80 au milieu à la fin des années 90 sont l'un des problèmes les plus courants», explique Lock. "Cette conception, par rapport aux boîtiers traversants de l'époque, a amélioré les temps d'assemblage et a permis une automatisation supplémentaire de l'assemblage. Malheureusement, la conception avait des limites avec la taille de l'emballage plus petite à cette époque; le fluide diélectrique a tendance à devenir plus volatil. au fil du temps, la protection contre les fuites n'était pas aussi fiable qu'aujourd'hui et la conception ne permet pas une ventilation par le haut en cas de défaillance des composants. Cela provoque la fuite du fluide sur la carte de circuit imprimé directement là où il réagit avec les métaux – tels que des traces de cuivre ou des vis en laiton – entraînant des dommages. Cela peut entraîner des ruptures dans le circuit ou pire, un pont accidentel ou des courts-circuits dans le circuit. " Ce problème particulier était présent dans mon Mega CD; Lock a comparé l'impact à "verser de minuscules doses mesurées de sucre complet Coca-cola sur la carte de circuit imprimé" – gulp.

Les piles trouvées à l'intérieur de certaines consoles peuvent également causer des problèmes si elles ne sont pas surveillées. "Ceux-ci se décomposent également, leur contenu étant très volatil au fil du temps", poursuit Lock. "De nombreux systèmes ont des batteries montées au-dessus ou soudées directement sur la carte, ce qui signifie qu'en cas de défaillance, le contenu se répandra sur la carte. Certains systèmes ont des batteries internes dans des circuits intégrés pour garder du temps, enregistrer des données ou même des clés de déchiffrement. Une fois ces ont échoué, le système ne fonctionnera pas correctement ou pas du tout. "

Le Sega Mega CD est l'un des systèmes préférés de Lock – et celui qu'il a l'habitude de voir en réparation

Les régulateurs de tension peuvent également tomber en panne au fil du temps, principalement en raison de la quantité de chaleur qu'ils produisent lors d'une utilisation normale. "Un favori trouvé dans les systèmes du milieu des années 80 au milieu des années 90 est le régulateur de tension linéaire basé sur 7805, qui prend généralement une tension d'entrée de 8,5 V à 12 V CC pour produire 5 V utilisé par le système en interne. Les pièces NEC de ce type sont en particulier "remplacer à vue" en raison de leur âge de construction et de leur durée de vie opérationnelle. Lorsque cette pièce tombe en panne, la sortie de tension peut chuter ou augmenter de façon importante, ce qui rend le système instable, ce qui met à rude épreuve les autres composants du système. En cas de défaillance, ils peuvent être ouverts (pas de sortie) ou fermés (l'entrée va à la terre ou pire, la sortie); ces derniers peuvent être catastrophiques. Les zones d'un système qui sont fortement exposées à la chaleur provoquent une usure plus rapide des autres composants périssables, tels que l'électrolyse Certains systèmes ont ces condensateurs placés juste à côté des composants du régulateur de tension, qui sont très susceptibles de provoquer une défaillance localisée des composants. "

Nous ne sommes pas encore sortis du bois non plus. En plus de la technologie présente dans votre console, l'alimentation que vous utilisez pour lui donner vie peut également devenir un problème grave au fil des ans. «Selon une école de pensée, vous ne devez utiliser que le bloc d'alimentation externe fourni par le fabricant d'origine avec le système avec lequel il a été expédié, ou un remplacement autorisé», explique Lock. "Bien que cela soit vrai pour de nombreux systèmes au moment de la fabrication – mais pas tous, l'Amstrad GX4000 en est un exemple notable – ceux-ci subissent également des défaillances liées à l'âge et à la chaleur, ce qui peut endommager les systèmes avec lesquels ils sont utilisés. I préconiserait de ne pas utiliser un bloc d'alimentation externe d'origine pour les systèmes produits dans les années 90 ou avant, à moins qu'il n'ait été entièrement entretenu par un professionnel qualifié. "

Nous avons déjà abordé des problèmes avec les systèmes basés sur des supports optiques, mais il convient de souligner que souvent, les problèmes avec les consoles basées sur CD et DVD sont plus susceptibles de concerner les pièces mobiles que le laser réel qui lit le disque. "En règle générale, si vous recherchez un système avec des pièces mobiles, le mot" maintenance "sera mentionné", commente Lock. «Il en va de même pour les systèmes d'entraînement optique mécaniques. Les lubrifiants périssent avec le temps, le plastique devient plus résistant aux mouvements et les courroies entraînant le système périssent également sous la pression accrue. Ce qui est communément attribué à la« défaillance du laser »est le plus souvent une mécanique un problème plutôt qu'un composant électrique. La graisse d'origine peut se décomposer en un composé collant ou même semblable à de la résine, entraînant une usure importante sur d'autres parties du système, sauf si elles sont réparées – y compris les courroies, les rails de guidage et les moteurs de suivi. "

Des systèmes plus anciens, comme l'Atari 800 XL, se sont également retrouvés sur la table d'opération de Lock

Le dernier problème est celui que les plus délicats d'entre vous voudront peut-être éviter de lire. "Si vous stockez une console assez longtemps en sommeil, quelque chose va en faire une belle nouvelle maison pour leur progéniture", dit Lock avec un sourire. «Il est trop courant de trouver des insectes et des arachnides – ou pire – faisant de votre matériel vintage une nouvelle pépinière dans laquelle élever leur famille. C'est une découverte courante pour les systèmes stockés dans les greniers, les garages et les hangars, où la présence humaine est incohérente. peut évidemment avoir toutes sortes d'implications pour votre système. " Euh, beurk.

Ironiquement, le stockage est une autre chose qui peut endommager votre console. Nous pouvons supposer qu'un système classique niché dans un grenier ou un garage est sain et sauf, mais c'est souvent loin de la vérité. «Le stockage de vos appareils en dehors d'un environnement à température ambiante cohérente peut entraîner des problèmes, ainsi que des températures extrêmes lors des changements saisonniers», explique Lock. "L'excès d'humidité entraînera la corrosion des matériaux vulnérables – en particulier un problème avec les systèmes PAL qui sont soumis à des réglementations de blindage RF à vendre, exigeant que tout ou partie du système soit enfermé dans des revêtements métalliques (souvent de mauvaise qualité) à l'intérieur. La chaleur estivale peut ont un effet drastique sur les matériaux sensibles à la chaleur – tels que les câbles et les emballages – et les composants, les batteries en particulier. Les plastiques sujets au jaunissement en raison de la forte teneur en brome dans leur composition sont particulièrement vulnérables à un excès de chaleur et d'humidité qui accélèrent le processus. "

De toutes les machines sur lesquelles Lock a travaillé, il dit qu'il y en a quelques-unes qui surviennent plus souvent que la plupart. Le Mega CD, dont nous avons déjà parlé, est un délinquant en série. «Une défaillance du condensateur du dispositif de montage en surface sur la carte principale peut entraîner un comportement erratique, une perte de fonctionnalité ou une défaillance totale du système», explique-t-il. "En règle générale, cela entraîne également une défaillance de la batterie rechargeable ML2016. Le régulateur de tension NEC 2405 (conception 7805) surchauffe et peut provoquer une défaillance accélérée des composants locaux, en particulier pour les condensateurs à proximité."

En dehors du Mega CD, la célèbre console 8 bits de Nintendo est l'un des travaux de réparation les plus réguliers de Lock. "Le NES est en proie à des problèmes d'oxydation et de corrosion, entraînant le dépôt de matière à l'intérieur du système" Zero Insertion Force "sur les systèmes à chargement frontal, ce qui se produit généralement en raison des conditions de stockage et d'utilisation de la cartouche" Game PAK "", dit-il. "Malheureusement, une culture de joueurs crachant sur leurs Game PAK pour offrir un remède à court terme à cela n'a pas aidé les choses à mesure que les systèmes vieillissent. Bien que ce type de problème puisse se produire avec à peu près n'importe quel système à base de cartouches, surtout si les jeux sont stockés en vrac, c'est une pratique culturelle avec la NES. "

Alors, comment Lock va-t-il ramener ces machines d'entre les morts – ou au moins prolonger leur durée de vie? "En général, j'aime faire mes devoirs en premier", répond-il. "J'aime connaître l'historique d'utilisation d'un système particulier si possible; à qui appartenait-il auparavant? A-t-il déjà été travaillé? A-t-il déjà été défectueux? S'il a été stocké; si oui, où et comment? Ces informations peuvent être essentiel pour avoir une idée de l'état dans lequel se trouve le système avant son arrivée. Si le propriétaire est confiant de le faire, je demanderai parfois des photos de zones spécifiques à l'intérieur d'un système pour aider à potentiellement diagnostiquer le défaut. "

Ce système maître Mk1 a connu des jours meilleurs

"L'étape suivante impliquera généralement des recherches sur le système, les problèmes courants connus, la recherche d'un manuel de service si disponible, la recherche de bulletins de service le cas échéant (modifications documentées apportées par le fabricant / les centres de service pendant la durée de vie du produit pour résoudre les problèmes acceptés) et consulter tout wiki matériel documenté pour plus d'informations. Lorsque l'unité arrive, je vérifie la preuve que le système peut avoir été travaillé, modifié ou ouvert avant (si inconnu). J'aime également inspecter visuellement toutes les connexions d'entrée / sortie comme cela peut être un indice sur la façon dont l'unité a été stockée. J'ouvre ensuite l'unité et recherche des signes évidents de dommages potentiels; naturels ou non naturels. Cela peut servir de feuille de route pour un défaut. Si quelque chose est trouvé immédiatement, il est vérifié pour voir si cela peut avoir un impact sur ce que l'utilisateur signale comme étant incorrect avec le système. "

Avec un contrôle rapide sur le chemin, la viande du travail peut commencer. "Ensuite, les vérifications générales de l'état de santé des composants, la vérification des fusibles, des connecteurs d'entrée CC, des déclencheurs d'alimentation et des composants d'activation, qu'il n'y ait pas de résistance (chemin direct) ou une résistance incroyablement faible entre l'alimentation en tension et la masse (court-circuit à la masse" Certains systèmes entrent dans la catégorie des défauts connus où tous les problèmes de service connus sont corrigés avant de passer à la recherche d'autres problèmes. Si aucun défaut évident n'est détecté ou si des problèmes connus sont corrigés, je passe à la mise sous tension du système pour observer le comportement. Certains problèmes apparaissent uniquement après que le système a fonctionné pendant un certain temps, d'autres peuvent disparaître après un court laps de temps et certains sont immédiats. Les problèmes liés à l'alimentation en tension, au processeur, à la RAM et aux lignes d'adresse sont généralement immédiatement identifiables. Certains les systèmes peuvent avoir des problèmes avec les circuits intégrés personnalisés qui nécessitent des pièces donneuses d'autres systèmes défaillants, ou ne sont malheureusement pas réparables.Je passe généralement en revue les zones qui nécessitaient un travail au microscope pour s Aucun autre défaut n'attend de se produire dans la zone à problème. Les problèmes audio anormaux et les problèmes graphiques intermittents peuvent être un processus de réparation long. "

Lock fait clairement un travail incroyablement approfondi; il vous suffit de regarder son flux Twitter et de voir toutes les photos qu'il publie pour voir la manière méticuleuse avec laquelle il restaure ces systèmes classiques. Mais quelle différence cela fait-il réellement? Combien d'années supplémentaires cela ajoute-t-il à la durée de vie d'une console?

"Cela peut être très difficile à dire", répond Lock. «Ces systèmes ne rajeunissent pas, de sorte que de nouveaux défauts auparavant non rencontrés apparaissent malheureusement. Si des pièces équivalentes modernes sont utilisées, il vous reste alors la durée de vie des pièces OEM – en moyenne, les condensateurs électrolytiques en aluminium devraient durer jusqu'à 15 ans. , par exemple, pour les piles bouton jusqu'à 10 ans. Le gros problème qui se produit est lorsque les circuits intégrés personnalisés échouent. Nous le constatons actuellement avec Nintendo PPU et CPU sur NES / Famicom, PPU1 / PPU2 et CPU sur SNES et divers circuits intégrés liés au BUS sur Les systèmes NEO-GEO, les SID sur le C64 – pour n'en nommer que quelques-uns. Les pièces de rechange sont généralement des conceptions obsolètes ou propriétaires avec des pièces provenant d'autres systèmes plus non fixables sont des donateurs, qui peuvent également développer des problèmes similaires à terme. Certains membres de la communauté ont conçu le remplacement, des remplacements alternatifs ou open source pour ces circuits intégrés qui peuvent être utilisés pour remettre les systèmes en état de fonctionnement. C'est encourageant et c'est quelque chose que j'aime voir. Alternativement, nous assistons à une augmentation significative du cycle-a des systèmes précis ou émulés sont produits pour combler le vide créé par le manque de systèmes de travail disponibles ou ceux qui recherchent le confort des créatures modernes / des améliorations sur les conceptions originales du matériel. "

Les ordinateurs personnels comme le Commodore 64 et le Vic-20 montrent vraiment leur âge en 2019; un entretien minutieux est nécessaire pour les faire fonctionner parfaitement

En effet, la prise de conscience que ces systèmes vintage – bien qu'apparemment abondants maintenant – diminuent lentement en nombre à mesure que de plus en plus d'unités développent des défauts, rend les clones modernes comme le Super Nt et le Mega Sg encore plus importants; une réponse commune lorsque je parle à quelqu'un de ces machines-merveilles FPGA est: "J'ai mon vieux SNES et Mega Drive dans le grenier, chum. Pourquoi dois-je dépenser tout cet argent pour des trucs qui font la même chose?" Je dois admettre qu'à un moment donné, je serais enclin à penser dans le même sens (diable, mon combo Mega Drive et Mega CD d'origine reste branché sur le téléviseur malgré l'arrivée du Mega Sg, que ma femme est comme vous pouvez l'imaginer), mais il peut arriver un moment où l'exécution de jeux vintage sur du matériel d'origine est non seulement coûteuse en raison du nombre de machines en baisse, mais aussi d'un coût prohibitif. Le jeu rétro est une affaire d'offre et de demande, et au moment où l'offre se tarit, les prix montent en flèche.

Réparer des systèmes qui sont utilisés des années, voire des décennies plus longtemps que prévu par leur fabricant d'origine est une chose, mais quel genre de longévité pouvons-nous espérer voir des systèmes modernes, comme le Switch, 3DS, PS4 et Xbox One? «Je dirais que nous constatons davantage de défaillances dans les systèmes modernes en raison de divers facteurs», répond Lock. "La chaleur est un problème constant tout au long de la durée de vie d'un système moderne, ainsi que la durée de vie du stockage. Un autre est dû à la demande pure et simple, le contrôle de la qualité du nombre de composants nécessaires pour satisfaire les numéros de construction est plus répandu qu'avec les générations de systèmes beaucoup plus anciennes. Nous constatons que plus de problèmes de conception se glissent dans le lancement de SKU de console de modèle qui ont un impact immédiat qu'auparavant. Auparavant, un certain jeu ne fonctionnait plus correctement sur certaines révisions matérielles, mais nous voyons maintenant problèmes de matériel / micrologiciel de périphériques ou de consoles neufs. Plusieurs fabricants sont également utilisés pour faciliter la demande initiale, de sorte que différents problèmes apparaissent pendant la période de garantie de ce qui peut sembler être deux systèmes identiques. "

La complexité même des consoles modernes est un autre problème; tandis que Lock peut ouvrir un NES et localiser facilement les problèmes, les systèmes modernes reposent sur des chipsets à échelle réduite qui ne peuvent pas être remplacés sans l'équipement approprié. «Les systèmes connaissent une défaillance interne complexe des circuits intégrés qui ne peut pas être résolue sans accès à de nouveaux accords commerciaux directs avec les fournisseurs et à un équipement de niveau industriel pour la réparation au niveau des composants», explique Lock. "Les systèmes plus petits et plus portables posent des problèmes de réparabilité avec l'accès aux techniques de réparation créant une courbe d'apprentissage plus abrupte à mesure que l'assemblage des composants devient de plus en plus petit, plus complexe et avec moins d'implication humaine pendant l'assemblage. Il y a aussi le problème du" droit de réparer "sur dont certaines pièces sont rendues exclusives et ne peuvent pas être achetées autrement que par l'entreprise qui construit le système. Un autre est le cycle de rafraîchissement du matériel qui s'accélère; de ​​nouvelles fonctionnalités introduites et des garanties plus courtes sont offertes sur les systèmes de lancement. Il y a aussi un argument pour ' «obsolescence planifiée» et définir les cycles de «fin de vie» du produit dans la conception matérielle et la fonctionnalité logicielle, car nous comptons sur des services plus basés sur Internet sur nos appareils modernes. »

La propre collection de Lock contient de nombreux systèmes qu'il a pris le temps de ramener à la vie

Comment les collectionneurs peuvent-ils garantir que leurs consoles restent en parfait état de fonctionnement aussi longtemps que possible? "Ne conservez pas les systèmes de composants périssables connus dans des boîtes pendant des décennies sans être entretenus", commence Lock. "De même, si vous continuez à utiliser un système sans service avec des problèmes liés aux composants périssables connus, veuillez le faire réparer; il n'y a que très souvent que vous pouvez acheter des systèmes de remplacement d'occasion avant que les gens ne finissent par manquer de systèmes actuellement en fonctionnement pour vendre. . Si vous n'utilisez pas régulièrement un système utilisant une batterie rechargeable, prenez l'habitude de l'allumer une fois par mois pour éviter que la batterie ne se décharge complètement et ne devienne stressée. Si vous souhaitez stocker un système pendant une longue période de temps qui a une batterie, retirez-la ou faites-la retirer par un professionnel. Si vous avez encore un système avec une batterie non rechargeable d'origine, remplacez-la ou retirez-la. "

Même avec ces étapes – ou une réparation aux mains d'un technicien qualifié comme Lock – il est devenu clair (pour moi, au moins) que j'ai pris mon matériel de jeu classique pour acquis. J'ai toujours supposé qu'ils m'enterreraient avec mon Mk1 Mega Drive japonais toujours en activité lorsque je finirais par mélanger ma bobine mortelle, mais il semble plus probable que je devrai plutôt être enterré avec mon Analog Mega Sg – ou quelle que soit la console de clonage équivalente à ce moment. Renifler.

