Bethesda a également retiré ses jeux GeForce Now

Bien que GeForce Now, le service de streaming de Nvidia ait le profil nécessaire pour être la concurrence directe de Google Stadia, il semble que tout ne se passe pas bien pour la nouvelle plateforme. Il y a quelques semaines, Activision Blizzard a retiré tout son catalogue de jeux, et maintenant Bethesda a fait de même.

Nvidia a fait l’annonce dans leurs forums, mais n’a pas étendu les raisons pour lesquelles tous les jeux Bethesda, à l’exception de Wolfenstein: Youngblood, Qui reste dans le service, ils ont dû prendre leur retraite.

«Gardez à l’esprit que la plupart des titres Bethesda Softworks seront supprimés aujourd’hui du service GeForce Now. Wolfenstein Youngblood restera pour tous les membres. Les membres fondateurs peuvent continuer à expérimenter le jeu avec RTX On. »

GeForce Now est un service de streaming de jeux sur la même ligne de base de Google Stadia. Vous n’achetez pas de jeux spécifiquement pour GeForce Now, mais Le service est lié aux plates-formes de jeux PC existantes, telles que Steam et la boutique Epic Gameset vous permet de diffuser les jeux que vous possédez sur n’importe quel PC.

Il a été récemment annoncé que Cyberpunk 2077 arrivera également sur cette plateforme le jour du lancement.

Via: Nvidia

