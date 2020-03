Bethesda a été surprise par la réponse négative à Fallout 76 PvP

Parallèlement à une variété d’autres caractéristiques de la capricieuse dystopie nucléaire de Bethesda, Fallout 76 PvP a été reçu par les fans avec des réponses mitigées.

Un rapport de USGamer développe la dernière histoire concernant Fallout 76. Pete Hines, vice-président du marketing et des communications de Bethesda, a récemment reconnu un malentendu au nom de Bethesda.

“Eh bien, je veux dire à la fin de la journée, notre intention était toujours, nous allons mettre cela là-bas, voir ce que les gens pensent, puis répondre aux choses que nous faisons plus tard à leur réaction”, a déclaré Hines. «Donc, par exemple, je pense que nous avons été un peu surpris du peu de personnes qui voulaient participer au PvP et combien d’autres étaient intéressées par le PvE ensemble. Par opposition à, “Je veux tester mon courage contre vous et entamons un duel.” Il y a des gens qui le font, ne vous méprenez pas, mais je pense que c’est un pourcentage de notre base de joueurs plus petit que nous ne le pensions. ” (sic)

Pour mettre cela en contexte, Fallout 76 fait l’objet d’une refonte majeure le 7 avril, ce qui marque la date de l’expansion des Wastelanders. C’est un ajout bienvenu – il n’y a pas si longtemps, les joueurs faisaient rage parce qu’ils devaient payer 7 $ pour un réfrigérateur.

Wastelanders est l’extension qui est censée métamorphoser Fallout 76 en un véritable jeu Fallout. L’un des éléments de l’expansion les plus attendus est peut-être le fait que les choix de dialogue auront de l’importance dans Wastelanders.

«Nous avons un plan. Nous avons une feuille de route que nous partagerons avant trop longtemps, probablement après les Wastelanders », a déclaré Hines. “Passons à travers les Wastelanders et parlons-en.”

Fallout 76 a côtoyé des eaux assez tumultueuses depuis son lancement en octobre 2018, mais Bethesda semble se préparer à remédier à la situation. Pour être juste, c’est exactement ce qui s’est passé avec Elder Scrolls Online, qui s’est relevé d’une chute précaire lors de son lancement – en fait, en juin, les joueurs de l’ESO se dirigeront vers le pays chaleureusement familier de la glace, de la neige et des dragons : Skyrim.

Vous pouvez consulter la bande-annonce des Wastelanders ci-dessous. Il s’agit d’une extension gratuite pour tous les propriétaires de Fallout 76 et doit être lancée le 7 avril 2020.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!