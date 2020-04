Bethesda donne cette superbe manette DOOM pour Xbox One

Par Rodolfo León

Ce contrôle de Xbox One inspiré par DOOM c’est l’un des plus exotiques que nous ayons vu récemment, et le meilleur de tous, c’est Bethesda c’est le donner. La mauvaise nouvelle est que vous ne l’aurez probablement jamais entre les mains, car pour participer, vous devrez être citoyen de Australie ou Nouvelle Zélande.

Si vous souhaitez toujours participer, suivez les instructions dans le tweet ci-dessous. Le concours se termine le 25 avril:

C’est reparti! Nous offrons maintenant cette manette et présentoir DOOM Eternal Xbox One personnalisé. Pour être en lice: 1. Suivez-nous

2. Retweet

3. Réponse en réponse: Quelle est la meilleure arme / objet dans l’arsenal de DOOM Slayer et pourquoi? Aus / NZ uniquement. Conditions générales https://t.co/D7YtakWgIu pic.twitter.com/wd339kWsvT – Bethesda ANZ (@Bethesda_ANZ) 20 avril 2020

C’est reparti! Nous allons maintenant donner ce contrôle personnalisé de DOOM Eternal pour Xbox One avec sa base. Pour participer:

Suivez-nous

Retweet

Réponse: Quelle est la meilleure arme dans l’arsenal du DOOM Slayer et pourquoi? »

D’accord avec Bethesda, la personne qui affiche la meilleure réponse prendra le contrôle, ainsi qu’un DOOM Eternal. Cette chemise sera également offerte à 10 autres personnes ayant les meilleures réponses.

Source: Bethesda

.