Bethesda et Id annulent Quakecon 2020

L’éditeur américain Bethesda et le développeur emblématique Id Software ont annulé l’événement annuel Quakecon.

Dans une déclaration sur le site Web de l’émission, le duo a déclaré que cela avait bien sûr été mis en conserve en raison de restrictions sur les événements dus au coronavirus. Quakecon est le dernier spectacle de l’industrie du jeu à mordre la poussière, après les goûts de l’E3 ainsi que les événements de fans pour Eve Online et Minecraft. EGX Rezzed, Reboot Develop Blue et Develop: Brighton ont été reportés à plus tard dans l’année. Le GDC de mars a également été repoussé jusqu’en août.

Quakecon devait avoir lieu du 6 au 9 août.

“QuakeCon a toujours été un événement spécial pour nous et pour vous – un moment où nous nous réunissons pour jouer à des jeux et créer des liens qui, pour certains, ont duré un quart de siècle maintenant”, indique le communiqué.

“Ces dernières semaines, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de la façon dont nous pourrions encore progresser avec QuakeCon cette année, en particulier étant donné qu’il s’agit de la 25e année de l’événement. Cependant, avec tous les défis logistiques et les incertitudes auxquels nous sommes actuellement confrontés en raison de la En cas de pandémie de COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la QuakeCon de cette année. La santé et la sécurité de nos employés, bénévoles, fournisseurs, sponsors et joueurs seront toujours notre priorité absolue, et en ces temps, il était mal de parler à propos d’un rassemblement quand rassembler est la dernière chose que nous devrions faire en ce moment.

“Bien que nous ne sachions pas quel sera l’état de la pandémie en août, nous savons qu’il ne sera pas possible de terminer le travail et la planification avec des partenaires, des fournisseurs, des bénévoles et d’autres personnes nécessaires pour faire de QuakeCon un succès.

“Nous vous remercions tous – en particulier les bénévoles – pour tout votre travail dans la construction et le soutien de cet événement année après année. Nous espérons travailler avec vous pour trouver d’autres façons de célébrer l’esprit de QuakeCon en août, et nous attendons avec impatience au retour de cet événement incroyable l’année prochaine. “