Bethesda explique l’absence de mode Deathmatch dans DOOM Eternal

Nous sommes à un jour du lancement officiel de DOOM Eternal, et cela nous a certainement très excités. Il semble que Bethesda et id Software Ils l’ont fait à nouveau et ils ont livré un autre versement fantastique cette année. Cependant, dans une récente interview avec Shacknews, Pete Hines vice-président de BethesdaIl a expliqué pourquoi ils avaient décidé de supprimer le mode multijoueur à mort.

Nous savions que le jeu n’aurait pas un mode traditionnel de match à mort en juin 2019, mais qu’il serait remplacé par le Battlemode 2v1. Maintenant Hines a expliqué un peu plus pourquoi cette décision controversée:

«Que vous jouiez seul ou avec d’autres, nous voulons qu’ils sentent que tout le monde joue le même jeu. Cela va à l’encontre de l’idée de “Je suis un chasseur de démons difficile en mode solo, mais quand je vais en multijoueur, il n’y a pas de démons, c’est juste Deathmatch.” “

Hines mentionne également dans l’interview que le plus gros problème avec DOOM (2016) était que le multijoueur ne se développait pas en interne, et dernièrement il se sentait déconnecté du reste du jeu. Il ajoute que l’équipe ne voulait pas ajouter quelque chose juste pour le faire.

DOOM Eternal sera en vente le 20 mars 2020 pour Xbox One, PC et PS4. N’oubliez pas que vous pouvez déjà consulter notre revue écrite et vidéo.

Source: Shacknews

.