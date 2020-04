Bethesda fait don d’un million de dollars à diverses organisations pour lutter contre le coronavirus

La société effectue également des diffusions en direct de ses jeux via Twitch dans le cadre de la campagne #BethesdaAtHome.

La lutte contre le coronavirus est la lutte de tous. Et tandis que beaucoup apportent leur grain de sable en respectant les mesures de confinement et en aidant au maximum les autres, les sociétés de jeux vidéo font également leur truc à ces dates. Des entreprises commeBethesda, qui vient d’annoncer un don de1 million de dollars pour lutter contre le virus.

“De Bethesda Sofworks,nous voulons faire plus que simplement vous divertir et vous connecterà travers nos jeux pendant la pandémie “, explique la société. En ce sens, les responsables de la saga Elder Scrolls expliquent comment ils comptent contribuerpour atténuer les effets de COVID-19. D’une part, ils feront un don500 000 $ à Direct Relief, une ONG américaine qui, entre autres tâches de première ligne, fournit au personnel de santé des équipements de protection.

Alors,250 000 dollars iront à l’UNICEFpour aider les enfants du monde entier, et250 000 dollars supplémentaires seront consacrés à la lutte locale contre le virusdans les communautés où résident leurs studios et bureaux. En plus du don, Bethesda réaliseradirect et diffusion de leurs jeuxvia leur chaîne Twitch dans le cadre de la campagne#BethesdaAtHome, pour connecter les joueurs de la sécurité à domicile.

“Que vous jouiez, regardiez des streams ou fassiez autre chose pendant ces jours difficiles,nous vous encourageons à vous connecter avec les autres tout en respectant les mesures de distanciation socialeafin que nous puissions tous continuer à vivre sains et saufs “, explique la société. Ce n’est pas la seule société de jeux vidéo à rejoindre la cause en ce moment, avec certains tels que Nintendo, Sony, Riot Games ou Electronic Arts, entre autres, qui Ils ont également apporté une contribution contre le virus, et plus récemment Humble Bundle et son pack de solidarité avec lesquels ils ont collecté plus de 6,5 millions de dollars pour faire un don.

