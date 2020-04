Bethesda ne tiendra pas de conférence numérique en juin

2 avril 2020 – 09h35

Le géant américain de l’édition Bethesda a déclaré qu’il n’organiserait pas de conférence de presse numérique en juin.

La nouvelle a été interrompue par le vice-président mondial du marketing et des communications de Pete Hines (photo) sur Twitter (ci-dessous), dans lequel l’exécutif a déclaré que Bethesda ne serait pas l’un des éditeurs à organiser une conférence à la suite de l’annulation de l’E3 2020 par l’organisateur du commerce américain, la Entertainment Software Association (ESA). Le salon de Los Angeles est l’un des nombreux événements qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours, rejoignant des événements comme les fans pour Eve Online et Minecraft. Pendant ce temps, les goûts de GDC, EGX Rezzed et Reboot Develop Blue ont été reportés à plus tard dans l’année.

Hines dit que Bethesda a encore des choses à montrer et en dira plus à son public dans un avenir proche. Bethesda organise des conférences de presse à l’E3 depuis 2015, lorsqu’elle a dévoilé Fallout 4 et a montré des personnages comme Doom.

D’autres éditeurs de jeux tels que Microsoft, Ubisoft, EA et Developer Digital envisagent d’organiser des événements numériques autour de l’E3 2020 afin de diffuser les informations.

Compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie, nous n’organiserons pas de vitrine numérique en juin. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager sur nos jeux et nous espérons vous en dire plus dans les mois à venir.

