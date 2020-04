Bethesda n’organise pas d’événement E3 numérique cette année

Avec l’événement E3 traditionnel que nous connaissons et aimons tous être annulé en raison de problèmes de coronavirus, un certain nombre d’éditeurs se sont engagés à partager à sa place les événements diffusés numériquement. Bethesda n’en fera pas partie.

Pete Hines, vice-président du marketing et des communications de Bethesda, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour discuter des plans de l’entreprise. Malgré la non-présentation, il souligne que Bethesda a encore “beaucoup de choses passionnantes à partager” dans les mois à venir.

Compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie, nous n’organiserons pas de vitrine numérique en juin. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager sur nos jeux et nous espérons vous en dire plus dans les mois à venir.

Les nouvelles viendront comme un coup dur pour les fans du studio espérant plus de nouvelles sur des jeux comme The Elder Scrolls VI et Starfield, et nous nous attendions à voir quelque chose concernant la prochaine version Switch de DOOM Eternal.

Square Enix, Ubisoft, Microsoft et Nintendo ont tous exprimé leur désir de diffuser des événements numériques à la place de l’E3, nous sommes donc sûrs qu’il y aura encore beaucoup à apprécier au cours de la semaine habituelle de l’événement en juin.

