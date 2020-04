Bethesda n’organisera pas de vitrine numérique en juin en raison du climat actuel

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 1 avril 2020 16:01 GMT

Bethesda a annoncé qu’elle n’organiserait pas de présentation numérique de ses jeux en juin à la lumière du climat actuel.

Avec l’E3 2020 annulé, de nombreux développeurs organisent des événements numériques au lieu d’une conférence en direct, mais Bethesda a choisi de ne pas héberger de vitrine numérique en juin.

C’est selon Bethesda Softworks vice-président senior du marketing mondial Pete Hines, qui a partagé les nouvelles sur Twitter.

Compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie, nous n’organiserons pas de vitrine numérique en juin. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager sur nos jeux et nous espérons vous en dire plus dans les mois à venir.

– Pete Hines (@DCDeacon) 1 avril 2020

Avec de nombreuses équipes de développement du monde entier travaillant à domicile en raison de la pandémie de COVID-19, un événement numérique pourrait être un problème de logistique pour l’entreprise.

Microsoft et Ubisoft ont tous deux déclaré qu’un événement numérique était en cours de planification, et Devolver Digital a déclaré qu’il prévoyait d’aller de l’avant avec une vitrine numérique. Nintendo a déclaré qu’il cherchait «d’autres façons» de tenir les fans au courant de ses activités et de ses produits.

