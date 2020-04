Bethesda résout les problèmes audio et complémentaires dans Doom et Doom II

Bethesda a publié une nouvelle mise à jour pour Doom et Doom II sur toutes les plateformes. Oui, les titres originaux de 1993 et ​​1994.

Comme révélé sur le site Web de la société, la mise à jour comprend des améliorations de l’audio, ainsi qu’un certain nombre de changements de qualité de vie et des ajouts supplémentaires aux tireurs emblématiques.

L’audio a été révisé avec les retombées de la distance sonore en utilisant maintenant les mêmes plages de volume que la version DOS d’origine. De plus, les objets qui font du bruit simultané vont maintenant s’interrompre.

No End in Sight – un nouvel ajout – apporte plus de 30 niveaux. D’autres modifications supplémentaires incluent plusieurs épisodes peuvent être sélectionnés correctement et les sons à 22 kHz sont désormais correctement lus.

D’autres modifications apportées aux jeux incluent des éliminations, des objets et des secrets désormais affichés sur la carte automatique pendant le jeu – les couleurs sur les cartes ont changé pour créer clairement des portes et des zones inexplorées.

Pour optimiser les performances, le chargement rapide ignore l’animation d’effacement de l’écran. Les blocages pouvant survenir lors du chargement rapide du jeu avec des modules complémentaires ont également été corrigés.

Le mois dernier, Bethesda a lancé le dernier jeu de la série – Doom Eternal. Il a eu le meilleur week-end d’ouverture de la franchise à ce jour. En plus de cela, le jeu a frappé 104,9 k utilisateurs sur Steam lors de sa sortie le 20 mars. Le jeu a également tiré directement en haut du tableau Steam.

Récemment, l’éditeur a confirmé qu’il ne tiendrait pas de conférence numérique en juin, malgré la tenue d’un événement à l’E3 chaque année depuis 2015.