Beyond Enemy Lines revient pour plus d’action FPS de style Call of Duty sur le commutateur

Bien que Switch commence à obtenir une poignée de tireurs FPS de style militaire décents, il manque toujours l’exemple le plus célèbre de ce genre au monde – Appel du devoir.

Activision semble content de rester à l’écart en ce qui concerne Switch, mais jusqu’à ce que cela change, les fans de Nintendo manquent d’options viables – et malheureusement, nous ne sommes pas sûrs que Beyond Enemy Lines: Essentials va changer cette situation.

Un successeur enneigé de Au-delà des lignes ennemies: opérations secrètes, Essentials propose une nouvelle campagne de 4 missions, 3 nouvelles missions «simples» autonomes et une sélection de nouvelles armes à utiliser.

Il devra cependant faire un long chemin pour surmonter les problèmes qui affligeaient son prédécesseur. Nous lui avons décerné un maigre 3/10 l’an dernier, déclarant:

Beyond Enemy Lines: Covert Operations est un jeu à accès anticipé qui sort du four à moitié cuit. Les bonnes intentions du développeur sont claires à voir dans la nature ouverte de chaque carte et la façon dont vous approchez chaque objectif à votre manière en ouvrant des portes verrouillées et en piratant des ordinateurs plutôt qu’en tirant votre chemin dans une installation, mais aucune des mécaniques en place rendent ces conditions fiables ou enrichissantes.

Allez-vous lui donner une chance malgré tout?

