Beyond Good & Evil 2 n’est pas dans les plans d’Ubisoft pour 2020

En 2008, Ubisoft a annoncé qu’ils travaillaient sur Beyond Good & Evil 2. Cela fait 12 ans et nous n’avons toujours pas de date de sortie, et il semble que nous allons continuer d’attendre. Yves Guillemot, PDG de la société française, a révélé que Cette préquelle ne fait pas partie des cinq titres AAA que nous verrons au cours de l’exercice 2020 d’Ubisoft.

L’exercice financier se termine jusqu’au 31 mars 2021, ce sera donc après cette date que, peut-être, Beyond Good & Evil 2 sera dans les plans principaux d’Ubisoft. De la même forme, Cela garantit pratiquement son lancement sur PS5 et Xbox Series X.

Sur les cinq jeux AAA qu’Ubisoft prévoit de publier au cours de l’exercice 2020, trois d’entre eux, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs: Legion, allaient sortir au cours de l’exercice 2019, mais Ils ont été retardés et seront désormais mis en vente entre septembre et décembre 2020.

D’un autre côté, les deux titres restants restent un secret, mais les rumeurs pointent vers un nouvel Assassin’s Creed et Far Cry 6. Concernant la date de lancement de ces derniers projets, on peut les attendre entre janvier et mars 2021.

En ce qui concerne les retards, il a été annoncé que Skull and Bones sera désormais publié jusqu’en 2021, et aucune date précise n’a été fournie pour sa nouvelle date de sortie.

Via: GamesIndustry.biz

.