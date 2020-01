BIC Gold Box, Stimulateur musculaire, REI, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Meilleures offres technologiques du jour

Vous connaissez la petite brique de charge fournie avec votre téléphone? Ranger. Au lieu de cela, investissez dans ce fantastique chargeur AUKEY 18W PD avec prise pliable avec USB-C. Ce mauvais garçon peut maximiser votre temps de charge en produisant 18 W (aussi longtemps que vos appareils le prennent en charge.) Cela fonctionnera avec les derniers iPhones, pixels, commutateurs Nintendo, etc.

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page et utilisez le code ZJCHJNUA pour obtenir le meilleur prix.

10 $

D’Amazon

248 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Laissons cela de côté – les boîtes pour chats sont dégoûtantes. Je comprends que la vie n’est pas comme rencontrer les parents et je ne peux pas enseigner à mes chats comment utiliser les toilettes. Donc, ils doivent utiliser une boîte dans le coin de ma chambre. Mais l’homme, les bacs à litière ne sont pas jolis à regarder et ils sentent encore pire. S’il y a un moyen de cacher la boîte à chats, tout en m’assurant que mes chats sont à l’aise pour faire # 1 et # 2, alors je le ferai. Il n’est pas facile de trouver un boîtier de boîte à chat joli, car ils ne sont pas vraiment économiques.

Heureusement, ce best-seller d’Amazon est le moins cher qu’il ait jamais été! La version blanche du boîtier de litière pour salle de bain Merry Pet Cat coûte actuellement 125 $. C’est un excellent prix pour un banc à installer dans votre entrée, votre salon ou votre salle à manger. Ajoutez le fait qu’il sert également de boîtier pour une boîte à chat? Un vol absolu! Le banc peut contenir soit deux petits bacs à litière, soit un bac à litière géant. Il a même de la place pour les boîtes automatiques pour chats! Si vous ne mettez qu’un bac à litière à l’intérieur, il y a suffisamment de place pour ranger la litière de rechange et les produits de nettoyage.

Maintenant, comme le savent de nombreux propriétaires de chats, nos amis à fourrure peuvent être extrêmement difficiles. Une fois qu’un chat est habitué à quelque chose, il peut souvent être très contrarié lorsqu’il subit un changement. Cela pourrait être mieux pour ceux qui ont un jeune chat, donc ils ne connaîtront pas la différence. Quoi qu’il en soit, les 1 500 critiques ont donné une moyenne de 4,3 étoiles et beaucoup semblent extrêmement satisfaits. Rappel, le bac à litière où votre chat va tinter n’est pas inclus, mais ceux-ci peuvent également être achetés sur Amazon à un prix avantageux.

7 $

D’Amazon

6 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

125 $

D’Amazon

161 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Juste à temps pour le semestre de printemps, vous pouvez économiser beaucoup sur une tonne de produits d’écriture BIC grâce à la Gold Box d’aujourd’hui. Choisissez parmi des stylos, des crayons et des marqueurs, avec des prix commençant à 3 $.

Faites le plein, car tôt ou tard, vous aurez besoin d’un stylo ou d’un crayon.

7 $

D’Amazon

55 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

7 $

D’Amazon

164 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

9 $

D’Amazon

111 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Bonjour. Aimez-vous les bougies? Et avez-vous besoin d’un meilleur moyen de les allumer? À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un briquet rechargeable TACKLIFE pour seulement 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo JLVOK2Q6. Lorsqu’il est complètement chargé, il durera jusqu’à 400 étincelles avant de devoir être rechargé.

Donnez à votre cou un peu de TLC lorsque vous rampez dans votre lit à la fin d’une longue journée de travail. Un nouvel oreiller fera exactement cela. Vous pouvez accrocher un oreiller de mémoire de sable pour 16 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KINJAU6D. Cet oreiller de sable est rempli de 20% de mousse de plus que les oreillers similaires d’autres marques. Le but derrière le rembourrage en mousse supplémentaire est de vous permettre d’ajuster l’oreiller à la hauteur préférée dont vous avez besoin pour dormir.

16 $ US

Depuis amazon Utilisez le code KINJAU6D

2313 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Les systèmes de sécurité domestique EufyCam d’Anker ont été un succès auprès de nos lecteurs, et en ce moment, nous avons une offre assez géniale pour vous. Lorsque vous commandez le système eufyCam 2 à 2 caméras pour 350 $, vous pouvez obtenir une caméra supplémentaire gratuite (d’une valeur de 150 $) avec le code de coupon BOGOEC99.

Ajoutez les deux à votre panier (ceci et cela) et vous verrez la remise à la caisse.

Ceux-ci promettent une durée de vie d’une batterie d’une année entière, prennent en charge l’interphone bidirectionnel et peuvent capturer une année d’enregistrements sans frais mensuels. Cette caméra étanche IP67 peut diffuser des images directement sur votre smartphone et peut fonctionner avec Homekit d’Apple, l’Assistant Google et, bien sûr, Alexa.

Cette offre vous offre le hub et trois caméras pour 350 $, soit un forfait d’une valeur de 500 $, soit dit en passant. Alors agissez vite.

150 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

350 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

À quelle fréquence vous plaignez-vous de vos maux de dos? Arrêtez de vous plaindre et commencez à faire quelque chose à ce sujet. Le stimulateur musculaire double canal AUVON coûte seulement 25 $ lorsque vous utilisez le code promo XGM7H8WL. Il s’agit d’un appareil de massage musculaire électrique qui stimule les nerfs et les muscles sensoriels. En stimulant les nerfs, il peut aider à détendre votre corps et à vous soulager à tout moment.

Le stimulateur musculaire a 20 modes, y compris le martelage, le pétrissage, le shiatsu et plus, pour aider avec les douleurs et les muscles fatigués de l’épaule, du bas du dos ou du genou. Vous pouvez utiliser la machine après une longue journée de travail, une séance d’entraînement difficile ou lorsque vous vous réveillez après avoir mal dormi.

$ 25

Depuis amazon Utilisez le code XGM7H8WL

803 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Comptez-vous sur le shampoing et le savon de l’hôtel lorsque vous voyagez? Il est temps de grandir. Ce savon est horrible pour votre peau. Au lieu de cela, vous devez obtenir cet ensemble de soins sur place NIVEA Men 5 pièces alors qu’il coûte 14 $, après avoir coupé le coupon sur la page.

L’ensemble comprend le baume après-rasage NIVEA Men Sensitive, le gel de rasage sensible, le nettoyant pour le visage sensible, la lotion protectrice sensible et le nettoyant pour le corps sensible, plus un sac de voyage. Tous ces produits NIVEA vous aideront à garder votre peau en bonne santé lorsque vous n’êtes pas à la maison. Les avions peuvent vraiment assécher votre peau, vous voudrez donc avoir la lotion et le visage à portée de main.

14 $ US

D’Amazon

2260 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Besoin de commander du matériel d’hiver de dernière minute? Cette vente de REI Outlet a des offres sur des produits que vous connaissez déjà. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ lorsque vous dépensez 50 $ (remise automatiquement appliquée à la caisse); Vous pouvez offrir à la VSCO Girl (ou Boy) dans votre vie un Hydro Flask. Connaissez-vous un randonneur passionné? Assurez-vous qu’ils ont un nouveau sac à dos pour contenir tous les éléments essentiels et les bottes qui garderont leurs pieds en sécurité sur les sentiers.

Jusqu’à 75% de rabais sur les vêtements d’extérieur | Jachs | Code promotionnel WNTR

Je me sens comme un record battu à ce stade, alors veuillez m’ignorer jusqu’en mars, mais merde, il fait froid dehors. Si vous avez réussi jusqu’à la mi-janvier sans manteau d’hiver, vous êtes assez audacieux. Ne souffrez plus, procurez-vous un nouveau manteau d’hiver. À l’heure actuelle, Jachs a jusqu’à 75% de rabais sur les vêtements d’extérieur. Utilisez simplement le code promo WNTR à la caisse, ce qui fera baisser les prix.

Et comme toujours, Jachs a des retours gratuits sur toutes les commandes!

Lancez la nouvelle année avec de nouveaux équipements, avec cette énorme vente de liquidation REI. À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser jusqu’à 50% sur une tonne d’équipement, ainsi que jusqu’à 60% sur les articles récemment réduits à REI Outlet.

Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Big Agnes, Rumpl, Hydroflask, et bien plus encore.

Cette vente se poursuit jusqu’au 20, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Meilleures offres média d’aujourd’hui

Amazon propose une offre d’achat à trois contre un pour les jeux vidéo, les émissions de télévision, les livres et les films. Voici ce qu’ils disent: “Ajoutez 3 articles de la sélection de cette page à votre panier via le bouton” Ajouter au panier “. Lorsque vous avez terminé vos achats, cliquez sur le bouton “Passer à la caisse”. “

C’est une bonne occasion d’acheter, surtout compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de titres récemment sortis ici et que certains sont à prix réduit, y compris DRAGON BALL Z: Kakarot plus quelques titres Miyazaki.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Si vous attendiez une réduction sur Nintendo Switch Lite, voici votre chance. À l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier de 20 $ de réduction sur la Nintendo Switch Lite sur eBay. C’est l’une des meilleures offres sur le système de base que nous avons vues.

Et si vous avez vécu sous un rocher, la Nintendo Switch Lite diffère du modèle standard de plusieurs manières:

Écran plus petit, portatif seulement, Joy-Con non détachable Coûts de 100 $ de moins

Choisissez parmi le gris, le turquoise et le jaune. Assurez-vous d’agir rapidement, on ne sait pas combien de temps cela reste en stock.

Offres que vous avez peut-être manquées

Si vous cherchez une superbe paire d’écouteurs Bluetooth économiques, les Anker Soundcore Life Q10 ne coûtent que 30 $ en ce moment. Habituellement vendu pour environ 40 $, ce sont les meilleures remises que nous avons vues sur ces boîtes en particulier, il suffit de couper le code promo sur la page et d’utiliser le code promo KINJA3032 lors du paiement.

Contrairement à la plupart des écouteurs Bluetooth économiques, ces Anker Soundcore Life Q10 ont le sceau d’approbation audio haute résolution, qui selon Anker garantit «une qualité audio exceptionnelle, décernée uniquement aux appareils audio capables de produire la représentation la plus précise de ce que l’artiste voulait.

Si vous utilisez toujours les écouteurs fournis avec votre téléphone, il suffit de dire que ce sera une mise à niveau importante.

Vous pouvez écouter jusqu’à 60 heures de musique avant de devoir recharger ou passer à une connexion filaire. Si vous trouvez un moyen de décharger la batterie, une charge rapide de cinq minutes vous donnera jusqu’à cinq heures d’écoute.

30 $

D’Amazon

1358 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le Soundcore Liberty Neo d’Anker pour seulement 30 $, un creux historique. Les écouteurs offrent une expérience vraiment sans fil pour pas cher stupide.

Le Soundcore dispose de 5 heures de lecture sans fil à partir d’une seule charge et de 15 heures supplémentaires à partir de l’étui de chargement. Bien qu’il ne se compare pas à certains des modèles les plus chers d’Anker ou même aux AirPod d’Apple, c’est un moyen parfait de se mouiller les pieds avec la dernière mode des écouteurs.

30 $

D’Amazon

2675 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Backcountry souffle une tonne d’essentiels d’extérieur The North Face. Parcourez pour des offres sur des vestes, des bottes de randonnée, des gants, des chapeaux et bien plus encore, le tout jusqu’à 30% de réduction. Ces remises dureront jusqu’à la fin du mois, mais les meilleures choses pourraient se vendre tôt, alors lève-toi et pars.

Besoin de pantalons un peu indulgents? Vous pouvez acheter la vente de réapprovisionnement Chino et obtenir des pantalons chino Bowie Stretch pour 38 $ lorsque vous utilisez le code promo CHN. Les chinos ont été récemment réapprovisionnés chez Jachs et il y a plus de 20 options de couleurs à choisir.

Cela devrait être un crime pour tout ordinateur d’être livré avec un disque dur en rotation en 2020. Pourquoi les fabricants continuent de le faire, malgré la baisse des prix des SSD, m’étonne. Mais, bien sûr, vous pouvez corriger cette faute.

Les SSD sont plus fiables et beaucoup, beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels (voir: désuets). Et ce Crucial MX500 2 To est à son prix le plus bas jamais enregistré.

Regardez, c’est un achat d’achat. Mais vous méritez mieux.

200 $

D’Amazon

120 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Fabriqués en partenariat avec MassDrop, les écouteurs Meze 99 Noir à 160 $ ​​sont la paire d’écouteurs parfaite pour l’audiophile en plein essor.

Avec des basses percutantes et des médiums solides, cette paire de canettes offre une excellente qualité sonore, même pour les auditeurs les plus exigeants.

À 200 $, le Meze 99 Noirs était l’un des écouteurs filaires les plus beaux et les plus sonores de cette gamme de prix.

Mais maintenant qu’ils sont réduits de 40 $, c’est peut-être l’une des meilleures offres de casques jamais.

Pandémie | 28 $ | Walmart | Carte-cadeau Walmart en prime de 10 $

Pandemic est l’un des meilleurs jeux de société coopératifs que vous puissiez posséder, et pour le moment, Amazon l’a pour 28 $. Bien que cela représente quelques dollars de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu, vous obtiendrez une carte-cadeau de 10 $ avec votre achat. Et selon la fréquence à laquelle vous magasinez chez Walmart, cela pourrait être une bien meilleure affaire.

Voici l’essentiel: vous et jusqu’à trois autres amis devrez travailler ensemble pour survivre et sauver le monde. Et si vous pensez que vous pouvez gérer cela, c’est maintenant un moment incroyable pour acheter. N’oubliez pas que l’hiver est là et que vous aurez probablement besoin de quelque chose pour vous occuper alors qu’il fait 10 degrés à l’extérieur.

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 37 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous offre quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Si vous coupez le coupon sur la page et utilisez le code promo KINJABSR à la caisse, vous pouvez obtenir ce doux chargeur rapide sans fil RAVPower pour seulement 12 $. Il rechargera votre téléphone avec 10 W de jus, ce qui en fait un compagnon de bureau assez formidable. Mieux encore, il est livré avec un adaptateur mural, ce qui est génial.

Les iPhones ne peuvent actuellement charger qu’à 7,5 W, ce qui maximisera votre vitesse de chargement sans fil iOS. Les utilisateurs d’Android pourraient bénéficier d’une puissance supplémentaire, tant que leur téléphone le prend en charge.

12 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJABSR

1983 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Juste à temps pour le grand jeu, un certain nombre de téléviseurs TCL Dolby Vision sont réduits à leurs prix les plus bas.

Pour 255 $, il est difficile de faire mieux que ce téléviseur intelligent Dolby Vision TCL 50 “4K UHD. D’une part, il est énorme. Il peut être une magnifique pièce maîtresse de votre salon. Il a également intégré Roku intelligent et prend en charge la vision Dolby.

Mieux encore, vous avez des options. Il existe un modèle 43 “pour 221 $ et le modèle élévateur 65” pour 451 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment idéal pour acheter. Assurez-vous simplement de couper les codes promo sur la page pour obtenir les meilleures offres.

221 $

D’Amazon

46 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

255 $

D’Amazon

67 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

451 $

D’Amazon

54 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Sac isotherme pliable Lifewit, noir, gris et bleu | 20 $ | Amazon | Coupez le coupon de 5 $ et utilisez le code promo K5YPF2RK

Avez-vous des soirées à venir où vous êtes chargé d’apporter de la bière? Ne vous présentez pas avec de la bière chaude. Gardez-le au frais dans ce sac isotherme pliable Lifewit. Vous pouvez obtenir le sac noir, gris et bleu pour 20 $ lorsque vous coupez le coupon de 5 $ et utilisez le code promo K5YPF2RK à la caisse. Le sac peut contenir jusqu’à 32 canettes de bière, votre fête de Noël sera donc allumée AF.

Vous savez déjà que nous aimons les couvertures lestées. Et nous savons que vous les aimez aussi, sinon nous ne continuerions pas à écrire ces messages. Eh bien, voici une autre couverture pondérée (et produits similaires) pour vous. Vous pouvez maintenant obtenir 10% de réduction sur votre commande chez Gravity Blanket lorsque vous utilisez le code promo KINJA10.

Ce code peut être utilisé sur leurs couvertures lestées extrêmement populaires, leur masque de sommeil, leur housse de couette en fausse fourrure, etc. Le meilleur de tous? Gravity Blankets – La couverture massive de 35 livres avec lit king-size est officiellement de retour en stock! Et ce code de coupon s’applique à cela.

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

7 $

D’Amazon

3467 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous aimez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les rabais atteignent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a des chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez loin de simplement «bon»), vous devez vous assurer qu’elle est vendue par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées).

200 $

D’Amazon

656 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

38 $

D’Amazon

296 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

160 $

D’Amazon

3100 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

45 $

D’Amazon

1293 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

50 $

D’Amazon

174 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Huckberry a trouvé une bonne affaire sur des pelles DMOS. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DMOS fabrique des pelles pliables lorsque vous êtes dans un pincement.

Fabriquées en aluminium de qualité aéronautique, ces pelles sont super légères et peuvent être compactées à la taille d’une pelle à poussière. Ce sont d’excellents outils à garder dans votre voiture au cas où. Les prix commencent à 110 $.

Dans sa revue, notre chercheur en transactions Corey dit qu’il n’a jamais pensé qu’il serait le type à “fouiner par-dessus une pelle, sans parler d’une paire d’entre eux, et pourtant nous y sommes.”

DMOS Collective fabrique des pelles qui fonctionnent. Qu’ils les conçoivent pour être suffisamment portables pour se transporter dans l’arrière-pays ou se ranger dans votre camping-car, votre voiture ou votre RTV est tout simplement magique.

.